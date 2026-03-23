Explained : भारतीय किनारपट्टीपासून काही अंतरावर अमेरिकी लढाऊ विमानं अन् क्षेपणास्त्र तैनात! हिंदी महासागराला युद्धभूमीचं रुप

Explained amid israel iran war america uk submarine : आता पुढं काय? भारतीय किनारपट्टीपासून काही अंतरावर अमेरिकी लढाऊ विमानं अन् क्षेपणास्त्र तैनात! हिंदी महासागराला युद्धभूमीचं रुप  

सायली पाटील | Updated: Mar 23, 2026, 12:28 PM IST
Explained amid israel iran war america uk submarine : इराण आणि इस्रायल- अमेरिकेमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धाच्या झळाच नव्हे तर आता प्रत्यक्षात युद्धच भारतानजीक आल्याचं चित्र आहे. आधी अमेरिकी पाणबुडी हिंदी महासागरात तैनात होत इराणच्या युद्धनौकेला शह देते तेहराननं पुढं याच भागात अमेरिका अन् युकेच्या लष्करी तळ अर्थात डिएगो गार्सियावर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. दरम्यान ब्रिटननं आपली लष्करी कुमक वापरण्याची मुभा अमेरिकेला दिली आणि त्यातच ब्रिटनची अण्वस्त्रसज्ज पाणबुडी 5500 मैल दुरवरचा प्रवास करत हिंद महासागरात तैनात झाली. या सर्व घटनांमागचं एकमेव कारण म्हणजे डिएगो गार्सिया. एक असा लष्करी तळ जिथं अमेरिकेची बॉम्बवर्षावच करणारी विमानं तैनात आहेत. या सर्व घडामोडींचीच भारताला भीती होती. 

डिएगो गार्सियाबाबत भारताची काय भूमिका? 

डिएगो गार्सियामध्ये अमेरिका किंवा ब्रिटनचा ताबा असावा असं भारताला मुळीच वाटत नव्हतं. याचबाबत देशातील संरक्षण यंत्रणा चिंतेत होती आणि ही चिंता अखेर खरी ठरली. भारताच्या विस्तीर्ण अशा समुद्रकिनारी सीमेला लागून असणाऱ्या देशांमध्ये अनेक हालचालींना सुरुवात झाली असून, धोका वाढताना दिसत आहे. यास कारणीभूत ठरत आहेत दोन महत्त्वाच्या घटना. 

पहिली घटना म्हणजे तेहराननं भारताच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या डिएगो गार्सियाच्या दिशेनं क्षेपणास्त्र डागली आणि यातून एक बाब लक्षात आली की त्यांच्याकडे 2500 मैल किंवा त्याहून दूरवर मारा करण्याची क्षमता आहे.

दुसरी घटना म्हणजे ब्रिटनच्या रॉयल नेव्हीनं जी पाणबुडी HMS एनसन टॉमहाक ब्लॉक IV हिंदी महासागरात तैनात केली, त्यावर क्रूज मिसाईल आणि स्पिअरफिश हेवीवेट टॉरपिडोसुद्धा तैनात आहे. ज्यांचं अचूक स्थान कोणालाही कळत नाही. पश्चिम आशियाई देशांसह होर्मुजमध्ये वाढता तणाव पाहता ही पाणबुडी हिंदी महासागरात आणण्यात आली असून, इथं आधीपासूनच अज्ञात स्थळी अमेरिकी पाणबुडीसुद्धा तैनात आहे. 

भारताला कसली चिंता? 

हिंदी महासागरात असणाऱ्या डिएगो गार्सियामध्ये शतकानुशकतं तेथील मूळ निवासी, चगोस समुदायाची लोकसंख्या होतीय मात्र, 50 वर्षांपूर्वी त्यांना बळजबरीनं इथून हटवण्यात आलं. भारतानं याचा कडाडून विरोध केला. भारत अमेरिका- ब्रिटनच्या हिंदी महासागरातील या तळाला कायमच 'militarization' (सैन्यीकरण) मानत आला असून, चागोसच्या नागरिकांसह अन्याय झाला असून, क्षेत्रीय स्वातंत्र्यालाही यामुळं धोका निर्माण झाला हीच धारणा. 

हेसुद्धा वाचा : 'राम रहिम, रामदेव, खरात; राजकारण्यांनी पोसलेली वरात' अतुल कुलकर्णींचा राजकारणासह धर्मकारणावर घणाघात 

भारतानजीक दुसऱ्या एका देशाच्या लष्कराचा तळ म्हणजे एक प्रकारे परकीय हस्तक्षेप असून, याच कारणआमुळं जेव्हा वर्षभरापूर्वी मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाची घोषणा झाली, तेव्हा भारतानं त्याचं स्वागत केलं ज्यामध्ये भारतानं सक्रिय भूमिका बजावली होती. असं असतानाच अमेरिका- ब्रिटन आपल्या उपस्थितीमाहे हिंदी महासागरात चीनच्या वाढल्या प्रभावावर अंकुश लावण्याचाच इशारा देत आले. 

करार आणि प्रतिबद्धता! 

2025 मध्ये झालेल्या करारानुसार ब्रिटेन चागोस बेट समूह (डिएगो गार्सिया सह सर्व) सार्वभौमत्त्वं मॉरिशसला सुपूर्द करेल. मात्र हिंदी महासागरातील अमेरिकी लष्करी तळाला 99 वर्षांच्या लीजवर कायम ठेवलं जाईल. या करारामध्ये अमेरिकेची सक्रिय भूमिका असून या राजकीय तळाला कोणत्याही स्थितीत सुरक्षित करण्याचाच त्यांचा मनसुबा आहे. 

तर इथं हल्लाही झालाच नसता 

इथं एक लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे तेहराननं दोन क्षेपणास्त्र डिएगो गार्सियावर डागली. मात्र इथं अमेरिका आणि ब्रिटनच्या लष्कराचा तळ नसता तर हा हल्लाही झाला नसता. भारतानं कायमच हिंदी महासागरी क्षेत्राला शांततेचं क्षेत्र करण्यासाठीची भूमिका घेतली आहे. शीत युद्ध आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या क्षेत्रीय संघर्षासाठी अमेरिकेचा हस्तक्षेप असून, संपूर्ण क्षेत्रासाठीच ही धोक्याची बाब ठरत आहे ज्यामुळं हिंदी महासागरात हा भारतासाठीसुद्धा वेगळ्या पद्धतीचा धोका आहे. 

स्टील्थ बॉम्बर

अमेरिकेकडून मोठी कुमक, म्हणून हिंदी महासागर ठरू शकतं युद्धभूमी 

अमेरिकेनं संपूर्ण आशिया आणि प्रामुख्यानं हिंदी महासागरानजीकच्या भागांवर लक्ष ठेवण्यासाठी युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये आपल्या सैन्याची ताकद वाढवण्यासाठी B-2 स्टील्थ बॉम्बर, B-52 बॉम्बवर्षाव रपणारी विमानं आणि इतरही अनेक महाविनाशक विमानं, शस्त्रसाठा आणि तेल भरणारी जहाजं यांसह सी-17 ग्लोबमास्टरसुद्धा इथं तैनात केलं आहे. सध्याच्या घडीला हिंदी महासागरात इराणच्या 2 ते 3 युद्धनौकांतचीही उपस्थिती असू शकते असं म्हणतात. इथं अमेरिकी पाणबुडीचं पूर्वीपासूनच असणं, ब्रिटनची क्रूज मिसाईल आणि टॉरपिडो पाणबुडीसुद्धा तैनात असतानाच भारतीय लष्कराची युद्धनौकासुद्धा अरबी समुद्रात तैनात असतानाच होर्मुजसाठी अरबी समुद्रात युद्धाच्या दृष्टीनं आणखी तैनाती केली जाऊ शकते. ज्यामुळं हिंदी महासागरातील घडामोडीसुद्धा येत्या काळात या भागाला युद्धाच्या मैदानाचं रुप देऊ शकतं अशीच भीती व्यक्त केली जात आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

'हृतिकवर प्रेम करणं म्हणजे मरणयात्रा...' 'या...

मनोरंजन