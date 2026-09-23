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Explained: ₹10000 साठी ₹24 कोटींचा माल जाळला... सुरतमधील आगीचं महाराष्ट्र कनेक्शन; नेमकं त्या रात्री घडलं काय? CCTV फुटेजमधून खुलासा

मागील दोन आठवड्यांपासून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत होते. अखेर त्यांना या प्रकरणाच्या मुळाशी पोहचण्यात यश आलं असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर झालेला खुलासा फारच धक्कादायक आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:30 AM IST
Explained: ₹10000 साठी ₹24 कोटींचा माल जाळला... सुरतमधील आगीचं महाराष्ट्र कनेक्शन; नेमकं त्या रात्री घडलं काय? CCTV फुटेजमधून खुलासा
Image Credit: सीसीटीव्हीमधून समोर आली धक्कादायक माहिती

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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