/Explained: ₹10000 साठी ₹24 कोटींचा माल जाळला... सुरतमधील आगीचं महाराष्ट्र कनेक्शन; नेमकं त्या रात्री घडलं काय? CCTV फुटेजमधून खुलासा

सुरतमधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून मागील दोन आठवड्यांपासून व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओमागील गुपित आता समोर आलं आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जो अपघात समजला जातो होता तो अग्नितांडव मुद्दाम घडवून आणल्याचं या तपासामध्ये समोर आलं आहे. सुरत पोलिसांना 8 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर शहरातील सारोली भागातील 'श्याम संगिनी' नावाच्या कापड बाजारपेठेत लागलेल्या आगीचे गूढ उकलले आहे. सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झालेल्या व्हिडीओच्या माध्यमातून पोलिसांना या गुन्हाचा तपास पूर्ण करता आला असून त्यांनी आरोपीला अटक केली आहे.
व्हायरल व्हिडीओममध्ये गडद रंगाचा शर्ट आणि फिकट रंगाची पँट घातलेली व्यक्ती पाठीवर बॅकपॅक घेऊन दोन्ही बाजूंना मोठ्या पॅकेट्सची रांग असलेल्या एका निर्जन कॉरिडॉरमधून चालत जाताना दिसते. कॉरिडॉरच्या टोकापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच, चालत असताना ही व्यक्ती आपल्या बॅकपॅकमधून काहीतरी बाहेर काढते. कॉरिडॉरच्या टोकाशी पोहोचल्यावर, ती व्यक्ती त्या पॅकेट्सवर काहीतरी फवारताना किंवा शिंपडताना दिसते. त्यानंतर ती व्यक्ती काडीपेटीतील काडी पेटवते आणि क्षणात भडका उडून त्या पॅकेट्सना आग लावते. आगीच्या ज्वाळा भडकताच, तो इसम मागे वळतो आणि ज्या दिशेने आला होता, त्याच दिशेने धावत सुटतो. आता त्याचा चेहरा दिसू लागतो जो कापडाने झाकलेला असतो. त्याने गडद रंगाचा चष्मा घातलेला असल्याचेही व्हिडीओत दिसते. याच व्हिडीओवरुन पोलिसांनी हा आग लावणारा माणूस कोण हे शोधून काढलं आहे.
व्हिडिओमध्ये दिसणारा व्यक्ती विनोद साळवे आहे. त्या जाळपोळीच्या या प्रकरणात अटक करण्यात आली. या आगीमुळे कापड व्यापाऱ्यांचे 24 कोटी रुपयांचे सामान जळून खाक झालं आहे. नवरात्री आणि दिवाळीसाठी डिलिव्हरी करण्याकरिता तयार करून ठेवलेला माल या आगीत जळून खाक झालाय.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मूळचा महाराष्ट्रातील धुळे येथील रहिवासी असलेला साळवे, या बाजारपेठेच्या सहाव्या मजल्यावर ऑफिस असलेल्या एका कापड व्यवसायाच्या कंपनीत अकाऊटंट म्हणून काम करत होता. पगार पूर्ण मिळत नाही या रागाबरोबरच व्यापाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या 'छळाचा' बदला घेण्यासाठी त्याने या मार्केटला आग लावली. सुरत गुन्हे शाखेने सोमवारी (21 सप्टेंबर) सुरतमधील दिंडोली या स्थलांतरित कामगारांच्या वस्तीमधून साळवेला ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साळवेने कबूल केले की त्याने एप्रिल 2019 मध्ये श्याम संगिनी मार्केटमधील एका कापड्याच्या दुकानात 30 हजार रुपये मासिक पगारावर नोकरी केली होती. मात्र, कंपनीचा सीनियर अकाउंटंट आणि मालक यांच्या वागणुकीला तो वैतागला होता. ते दोघेही सतत त्याला 'टोमणे मारायचे आणि ओरडायचे'. त्याच्या कामात हे दोघे सतत चुका काढायचे. याबद्दलची माहिती साळवेने पोलिसांना दिली. "अपमानित झाल्यामुळे त्याने महिनाभरापूर्वी नोकरी सोडली आणि 10 हजार रुपयांचा थकीत पगार मागितला. मात्र, सीनियर अकाउंटंटने पैसे देण्यास विलंब करत टाळाटाळ केली, असे साळवेने सांगितले. तो वारंवार ऑफिसमध्ये फोन करायचा किंवा पैसे मागण्यासाठी तिथे जायचा, पण मालक पैसे देत नसे. अखेर वैतागून साळवेने सूड घेण्याचे ठरवले," अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
आपल्या पूर्वीच्या मालकाला 'धडा शिकवण्यासाठी', साळवेने रात्रीच्या वेळी दुकानाबाहेर डिलिव्हरीसाठी ठेवलेल्या पार्सल्सच्या मोठमोठ्या पिशव्यांना आग लावण्याचा कट रचला, असे पोलिसांनी सांगितले. व्यापाऱ्याचे नुकसान करणे हाच त्याचा उद्देश होता, असेही पोलिसांनी नमूद केले.
A ₹10,000 unpaid salary dispute led to a staggering ₹24 crore disaster in Surat!— Raita Meter (@raitameter) September 22, 2026
Former accountant Vinod Savle allegedly used petrol to torch textile parcels at Shyam Sangini Market after a bitter fallout.
Greed and revenge cost millions.#Surat #Gujarat pic.twitter.com/ny9XwILQK8
अतिरिक्त पोलीस आयुक्त करणराज वाघेला यांनी सांगितले की, आग लावण्याच्या घटनेच्या आदल्या दिवशी साळवेने दिंडोली येथील एका पेट्रोल पंपावरून 150 रुपयांचे पेट्रोल विकत घेतले होते. "सर्व दुकाने बंद झाल्यानंतर तो 'श्याम संगिनी' टेक्स्टाइल मार्केटमध्ये गेला आणि सहाव्या मजल्यावर पोहोचला. तिथे पॅसेजमध्ये ठेवलेल्या साड्या आणि ड्रेस मटेरियलच्या पार्सल्सवर त्याने पेट्रोल ओतले आणि आग लावली," असे वाघेला म्हणाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, घटनास्थळावरून दुचाकीवरून पळून गेल्यानंतर साळवे राजस्थानला आणि त्यानंतर अयोध्येला गेला. रविवारी रात्री तो सुरतला परतला. "तो परतल्याची माहिती आमच्या पथकांना मिळाली आणि आम्ही त्याला दिंडोलीतून ताब्यात घेतले," असे एसीपी वाघेला यांनी सांगितले.
सीसीटीव्ही फुटेजमधील वेळेच्या नोंदीनुसार, साळवे अवघ्या चार मिनिटांसाठी मार्केटमध्ये होता. साळवेची ओळख पटवून त्याला पकडण्यापूर्वीच पोलिसांनी एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध आग लावल्याप्रकरणी गुन्हा (FIR) दाखल केला होता. आग लागलेल्या रात्री 12.50 च्या सुमारास सुरत अग्निशमन दलाला फोन आला होता आणि त्यांनी घटनास्थळी पाठवलेल्या पथकांनी सुमारे 14 तासांनी आगीवर नियंत्रण मिळवलं होतं. या आगीत सहाव्या मजल्यावरील सर्व दुकाने जळून खाक झाली, तर सहा मजली इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील काही दुकानांचेही नुकसान झाले.