Explained : सेट-टॉप बॉक्सचा खेळ खल्लास! आता TV वर मोफत पाहा आवडीचे चॅनल, अन बना कंटेंट क्रिएटर; सरकारच्या घोषणेचा अर्थ काय?

Satellite Tuner Explained : टीव्ही पाहणं हा आमचा आवडता छंद... सुट्टीच्या दिवशी निवांत बसून आवडीचे कार्यक्रम पाहण्याचा साग्रसंगीत बेत असणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. यात तुमचा फायदा काय? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Mar 25, 2026, 02:33 PM IST
Explained Ashwini Vaishnaw DD Channels Without a Box Unveils New Tech to Simplify TV Viewing

Satellite Tuner Explained : मनोरंजनाचा एक अतिशय कमाल आणि कुतुहलपूर्ण चौकोन... असंच टीव्हीचं वर्णन केलं जातं. अशा या सर्वांचीच करमणूक करणाऱ्या टेलिव्हीजनसंदर्भात भारत सरकारनं एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत त्या दृष्टीकोनातून पावलंही उचलली आहेत. माहिती- प्रसारण मंत्रालयानं असे TV सादर केले आहेत, ज्यामध्ये इनबिल्ट सॅटेलाईट ट्यूनर आणि स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाईड (EPG) असेल. म्हणजेच आता नागरिकांना Doordarshan चे सर्व DD Free Dish कोणत्याही सेट टॉप बॉक्सशिवाय थेट आपल्या टीव्हीवर पाहता येणार आहेत. 

केंद्र शासनाच्या या नव्या उपक्रमामुळं खर्चात कपात तर होईल, त्याशिवाय कनेक्शन घेण्यासाठीचा व्याप आणि तत्सम गोष्टींची कटकटसुद्धा संपुष्टात येणार आहे. एका नव्या तंत्रज्ञानाअंतर्गत हा उपक्रम केंद्राकडून लागू करण्यात येत आहे. जिथं टीव्हीमध्ये सॅटेलाईट ट्यूनर असेल. ज्यामुळं चॅनल थेट सिग्नल पकडू शकतील. याशिवाय एक युजर फ्रेंडली अर्थात वापरास सोपा असा ईपीजीसुद्धा देण्यात येत असून, त्या माध्यमातून टीव्ही पाहणाऱ्यांना अगदी सोप्या पद्धतीनं चॅनल म्हणजेच वाहिन्या आणि प्रोग्राम शेड्यूल सहजपणे ब्राऊज करता येईल. 

केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw यांनी या उपक्रमाची सुरुवात केली असून, आता कंटेंटसाठी नागरिकांना कोणत्याही वेगळ्या उपकरणाची गरज नसून, त्यांचा अनुभव आधीपेक्षा अधिक सोपा असेल असंही स्पष्ट केलं. डिजिटल कौशल्याला आणखी चालना देण्याच्या दृष्टीनं केंद्र शासनानं हे पाऊस उचललं. हा उपक्रम म्हणजे एक National AI Skilling Initiative असून, तो  Google आणि YouTube सह एकत्रितरित्या सुरू करण्यात आला आहे. माध्यम आणि कलाक्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्यांना तंत्रज्ञान, AI अर्थातक कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर याबाबत योग्य ते प्रशिक्षण देणं हा या उपक्रमामागचा मुख्य हेतू आहे. यामुळं भारताच्या डिजिटल आणि माध्यम क्षेत्राला आणखी बळकटी मिळेल यात वाद नाही. 

MyWAVES म्हणजे कंटेंट क्रिएटरसाठी परवणी! 

केंद्र शासनानं MyWAVES नावाचं एक व्यासपीठसुद्धा नव्यानं सुरू केलं आहे. हे व्यासपीठ WAVES OTT चा भाग असून, फक्त कंटेंट पाहण्यापुरताच नव्हे, तर वापरकर्त्यांना कंटेंट बनवणं आणि शेअर करण्याची सुविधासुद्धा यामाध्यमातून दिली जाणार आहे. या प्लॅटफॉर्मवर शॉर्ट व्हिडीओ, वर्टिकल व्हिडीओ, एपिसोडिक कंटेंट अशा अनेक फॉरमॅटवर कम करता येईल. शिवाय यामध्ये मल्टीलिंगुअल म्हणजे विविधभाषी पर्यायसुद्धा उपलब्ध असेल. ज्यामुळं देशभरातील कंटेंट क्रिएटरना त्यांच्या भाषेतील कंटेंट बनवता येईल. 

या AI स्किलिंग प्रोग्रामअंतर्गत जवळपास 15000 जणांना प्रशिक्षण दिलं जाणार असून, यामध्ये अॅनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स (AVGC), मीडिया टेक्नोलॉजी अशा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करता येईल. Gunjan Soni यांच्या माहितीनुसार एआयच्या उपलब्धतेमुळं भारताच्या कलागुणांना जागतिक स्तरावर वाव देण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध असतील. ज्यामुळं ‘Orange Economy’ ला मोठा हातभार लागेल. 

‘Orange Economy’ म्हणजे काय? 

केंद्र सरकार या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ‘Orange Economy’ म्हणजेच क्रिएटीव्ह / कलात्मक अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी देणं या मुख्य हेतू आहे. हे तेच क्षेत्र आहे जिथं कंटेंट क्रिएशन, मीडिया एंटरटेन्मेंट आणि डिजिटल आर्ट्सचाही समावेश आहे. तंत्रज्ञान आणि कलाक्मकता एकत्र आल्यास या क्षेत्रात भारत जागतिक नेतृत्त्वं करु शकतो असं सरकारचं मत आहे. सरकारच्या या नव्या उपक्रमामुळं सामान्य नागरिकांसाठी टीव्ही पाहणं अधिक सोपं आणि स्वस्त होईल. जिथं त्यांना सेट टॉप बॉक्स खरेदी आणि त्याची जोडणी करण्याची गरज तरक नाही. पण, त्यांना या उपक्रमाअंतर्गत कंटेंटसुद्धा बनवता येईल ज्यामुळं त्यांना अनेक संधी आणि प्रगतीच्या नव्या वाटासुद्धा खुल्या होऊन रोजगाराच्या कक्षाही रुंदावतील. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

