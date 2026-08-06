/Explained : अडीच वर्षांत अतीक अहमदचे कुटुंब उद्ध्वस्त, असदपासून ते अबानपर्यंत...कोण जिवंत, कोण तुरुंगात आणि कोण फरार, जाणून घ्या

माफिया डॉन आणि माजी खासदार अतीक अहमद यांच्या कुटुंबावर गेल्या तीन वर्षांपासून मृत्यूचं सावट ओढावलंय. उमेश पाल हत्याकांडानंतर त्याचा मुलगा असद अहमद पोलीस कारवाईत ठार झाला. दोन दिवसांनंतर अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ अहमद यांना पोलीस कोठडीत गोळ्या झाडण्यात आल्यात. आता अतीकचा मुलगा आबानचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आबान आपला भाऊ अली अहमद याला तुरुंगात भेटण्यासाठी जात असताना त्याचा अपघातात मृत्यू झाला. या परिस्थितीत आता अतीकच्या कुटुंबात आता कोण उरले आहे, पाहूयात...
माफिया नेता अतीक अहमद आणि शाइस्ता परवीनला पाच मुलगे होते.
1. मोठा मुलगा - उमर अहमद
अतीक मुलगा उमर अहमद सध्या लखनौच्या तुरुंगात असून त्याच्यावर खंडणी आणि अपहरणासह अनेक गंभीर गुन्हेगारी खटले आहेत.
2. दुसरा मुलगा - अली अहमद
दुसरा मुलगा अली अहमद हा सध्या प्रयागराज येथील नैनी मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगतोय. त्याच्यावरही अनेक गुन्हेगारी आरोप असून, पोलिसांच्या दबावामुळे त्याने आत्मसमर्पण केलंय.
3. तिसरा मुलगा - असद अहमद
तिसरा मुलगा असद अहमद याचं 2023 च्या कुप्रसिद्ध उमेश पाल हत्या प्रकरणात नाव होतं. पण एप्रिल 2023 मध्ये, झाशी इथल्या यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) सोबत झालेल्या चकमकीत असद ठार झाला.
4. चौथा मुलगा - अहम अहमद
तर अतीकचा चौथा मुलगा उमेश पाल हत्याकांडाच्या वेळी अल्पवयीन होता. त्याला बालसुधारगृहात ठेवण्यात आलं होतं. सज्ञान झाल्यावर त्याची सुटका करण्यात आली. नंतर, ऑक्टोबर 2023 मध्ये, न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला त्याची मावशी (परवीन अहमद) यांच्या ताब्यात दिलं गेलं होतं. फेसटाइम आयडी तयार करून उमेश पाल हत्याकांडातील आरोपींना संवाद साधण्यास मदत केल्याचा त्याच्यावर आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता.
5. पाचवा मुलगा - अबान अहमद
घटनेच्या वेळी अबान अहमद देखील अल्पवयीन असल्याने त्याला बालसुधारगृहात ठेवण्यात आलं होतं. त्याची नुकतीच सुटका झाली असून तो नातेवाईकांसोबत राहत होता. पण आज एका रस्ते अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. तो आणि त्याचे मित्र प्रयागराजहून झाशी तुरुंगात असलेल्या त्याचा मोठा भाऊ, अली अहमद याला भेटायला कारने जात होते, तेव्हा त्यांची कार डिव्हायडरला धडकली. आझमप्रमाणेच, अबानला सुरुवातीला बालसुधारगृहात ठेवण्यात आले होते आणि नंतर त्याच्या आत्याच्या ताब्यात दिलं होतं.