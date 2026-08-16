/Explained : आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची माहिती एका क्लिकवर, जाणून घ्या नियम आणि अटी

Ayushman Bharat Scheme : आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही भारतीय सरकारची एक प्रमुख योजना आहे, या योजनेचा उद्देश हा गरीब आणि दु्दुर्बळ घटकांवरील लोकांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ही योजना आहे. या योजनेचा लाभ कोणत्या लोकांना मिळणार आहे, या योजनेसाठी कोणते नियम आणि अटी लागू करण्यात आल्या आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत. सरकारने या योजनेच्या संदर्भात कोणती माहिती दिली आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला पश्चिम बंगालमध्ये सुरुवात झाली आहे. 16 ऑगस्टपासून या योजनेचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री शारदावत मुखर्जी यांनी ही माहिती दिली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील अंदाजे 15 दशलक्ष कुटुंबे (अंदाजे 60 दशलक्ष नागरिक) या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत, सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारांच्या स्वरूपात दुय्यम आणि तृतीयक आरोग्यसेवेसाठी प्रत्येकु कुटुंबाला 5 लाख रुपयांचे संरक्षण दिले जाणार आहे.
5 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार : पात्र कुटुंबांना नोंदणीकृत सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत आणि कॅशलेस उपचारांची सुविधा मिळेल.
70 वर्षांवरील व्यक्तींना विशेष दिलासा: 70 वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा कोणत्याही उत्पन्न किंवा पात्रतेच्या अटींशिवाय आयुष्मान भारत योजनेत समावेश केला जाईल.
ई-केवायसी आणि कार्ड प्रक्रिया: कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला स्वतंत्र कार्ड मिळेल. रुग्णालयात दाखल झाल्यावर, ABHA आयडी क्रमांक सादर केल्यावर रुग्णाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल. आजपर्यंत 34 दशलक्ष कुटुंबांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ई-केवायसी थेट रुग्णालयात पूर्ण करता येईल.
"स्वास्थ्य साथी" योजना तात्काळ बंद केली जाणार नाही: राज्यात सध्या सुरू असलेली "स्वास्थ्य साथी" योजना सुरूच राहणार आहे असे सरकारने सांगितले आहे, परंतु ती कालांतराने टप्प्याटप्प्याने बंद ही योजना बंद केली जाणार आहे. जे आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत समाविष्ट नाहीत, त्यांना "मुख्यमंत्री आरोग्य विमा योजने"शी जोडले जाईल.
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आरोग्य मंत्री शारदा मुखर्जी यांनी सांगितले की, राज्यातील ३.३९ कोटी कुटुंबे या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यापूर्वी, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात 'स्वास्थ्य साथी' योजनेचा लाभ बेकायदेशीर लाभार्थ्यांनाही मिळत होता. "या सेवेचा फायदा कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला मिळावा अशी आमची इच्छा नाही," असे त्या म्हणाल्या.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी आधार कार्ड आणि आधारशी जोडलेला एक सक्रिय मोबाईल नंबर असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कौटुंबिक पडताळणीसाठी शिधावाटप कार्ड किंवा कौटुंबिक ओळखपत्र देखील गरजेचे आहे.
SECC 2011 डेटाबेसमध्ये सूचीबद्ध असल्यास त्याचबरोबर तुम्ही 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या पात्र कमी-उत्पन्न किंवा विस्तारित श्रेणींमध्ये मोडत असल्यास, तुमचा आपोआप समावेश होतो.
सर्वात आधी गुगल क्रोमवर PMJAY Beneficiary Portal किंवा NHA Beneficiary Portal उघडा.
तेथे तुमचा नंबर टाका आणि कॅप्चा येईल आणि व्हेरिफिकेश प्रोसेस पूर्ण करा.
व्हेरिफिकेशनसाठी तुम्हाला तुमच्या आधारकार्डवर लिंक असलेला नंबरवर ओटीपी येईल, व्हेरिफिकेश प्रोसेस पूर्ण होईल.
त्यानंतर तुमचे राज्य, जिल्हा आणि पोर्टलवर आलेली माहिती संपूर्ण भरा.
लाभार्थींच्या यादीत तुमच्या आडनावाचा समावेश आहे का ते तपासा.
तुमच्या कार्डची स्थिती 'अनिर्दिष्ट' (ungenerated) दिसत असल्यास, आता एप्लाय वर क्लिक करा आणि आधार ई-केवायसी पूर्ण करा .
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