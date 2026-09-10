/Explained: ओडिशाच्या जंगलात सापडली ओरंगुटानची 5 पिल्ले! भारतात न आढळणारा हे प्राणी 4000 KM आले तरी कसे?

भारत हा ओरंगुटानचा नैसर्गिक अधिवास नाही. मग दक्षिण-पूर्व आशियातील जंगलांपासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या ओडिशातील बालासोरच्या जंगलात पाच ओरंगुटानची पिल्ले आली तरी कशी? हा प्रश्न आता वन विभागासमोर उभा राहिला आहे. ओडिशाच्या बालासोर जिल्ह्यातील बिचित्रपूर जंगलात ८ सप्टेंबर रोजी पाच लहान ओरंगुटान आढळून आले. बदापई गावाजवळ काही स्थानिकांना ही पिल्ले जंगलात दिसली. त्यांनी तातडीने वन विभागाला माहिती दिल्यानंतर पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि पाचही ओरंगुटानना सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली असून सध्या त्यांना वन विभागाच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. मात्र, या घटनेत प्राण्यांना वाचवण्यापेक्षा त्यांचा बालासोरपर्यंतचा प्रवास हा अधिक मोठा प्रश्न बनला आहे.
जगात आज ओरंगुटान जंगलात प्रामुख्याने इंडोनेशिया आणि मलेशियातील बोर्नियो आणि सुमात्रा बेटांवर आढळतात. ओरंगुटानच्या तीन प्रजाती मानल्या जातात. बोर्नियन, सुमात्रन आणि तपानुली ओरंगुटान या तीन प्रजाती आहेत. जंगलात सुमारे १.१९ लाख ओरंगुटान शिल्लक असल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये सुमारे १,०४,७०० बोर्नियन, १३,८४६ सुमात्रन आणि ८०० पेक्षा कमी तपानुली ओरंगुटान आहेत. त्यामुळे तपानुली ओरंगुटान ही सर्वात दुर्मिळ प्रजाती मानली जाते.
बालासोरपासून त्यांचा नैसर्गिक अधिवास हजारो किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे ही पाच पिल्ले स्वतःहून भारतात आणि त्यानंतर ओडिशातील या जंगलापर्यंत पोहोचली असण्याची शक्यता जवळपास नाही.
ओरंगुटान अजून नामशेष झालेले नाहीत. मात्र त्यांच्या तिन्ही प्रजाती अत्यंत धोक्यात आहेत आणि त्यांना ‘क्रिटिकली एंडेंजर्ड’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांच्या अधिवासाचा होत असलेला ऱ्हास. शेती, पाम ऑइलच्या लागवडीसाठी होणारी जंगलतोड आणि इतर मानवी हस्तक्षेपामुळे ओरंगुटानचा नैसर्गिक अधिवास सातत्याने कमी होत आहे. याशिवाय बेकायदेशीर शिकार आणि वन्यजीवांची तस्करी हेही त्यांच्या अस्तित्वासाठी मोठे धोके आहेत. जंगल कमी झाल्यामुळे त्यांच्या अन्नाचे स्रोत आणि सुरक्षित अधिवास दोन्हीवर परिणाम होत आहे.
Five young orangutans rescued from Odisha’s Bichitrapur casuarina forest.— Megh Updates (@MeghUpdates) September 9, 2026
Forest officials reportedly found the animals apparently abandoned in the coastal forest of Balasore district, raising serious questions about how a species not native to Odisha reached the area.… pic.twitter.com/8Wwo7BfyzB
वन्यजीवांसाठी जंगलातील आगीचा धोका अनेकदा गंभीर ठरतो. १९९७-९८ मध्ये इंडोनेशियात लागलेल्या मोठ्या जंगलातील आगीचा ओरंगुटानच्या संख्येवर मोठा परिणाम झाला होता. त्या काळात सुमारे ८ हजार ओरंगुटान मृत्युमुखी पडल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. बोर्नियन ओरंगुटानची संख्या त्यावेळी सुमारे ३३ टक्क्यांनी घटल्याचेही नमूद केले जाते. मात्र, हा आकडा १९९७-९८ मधील आगीशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याची तुलना थेट आजच्या जंगलातील आगींशी करणे योग्य ठरणार नाही.
२०२६ मध्येही इंडोनेशियातील काही भागांत जंगल आणि जमिनीला आग लागल्याच्या घटना समोर आल्या. जानेवारी ते जुलैदरम्यान सुमारे २.०२ लाख हेक्टर क्षेत्र आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. या आगी आणि धुराचा वन्यजीवांवरही परिणाम झाला असून, आगीच्या परिसरातून एका ओरंगुटानची सुटका करण्यात आली होती.
याच प्रश्नाचे उत्तर सध्या वन विभाग शोधत आहे. ओरंगुटान प्रामुख्याने झाडांवर राहतात. त्यामुळे हजारो किलोमीटरचा समुद्र आणि भौगोलिक अंतर पार करून ते स्वतःहून भारतात येणे शक्य नाही. त्यातही पाच लहान ओरंगुटान एकाच ठिकाणी सापडल्याने संशय आणखी वाढला आहे. वन विभागाला संशय आहे की ही पिल्ले कदाचित कुठूनतरी भारतात आणण्यात आली असावीत आणि त्यानंतर त्यांना बालासोरच्या जंगलात सोडण्यात आले असावे. वन्यजीवांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री आणि तस्करी या शक्यतांचाही तपास केला जात आहे. मात्र, या पाच ओरंगुटानना नेमके कुठून आणण्यात आले, भारतात त्यांचा प्रवेश कसा झाला आणि त्यांना बालासोरच्या जंगलात कोणी सोडले, याबाबत अद्याप ठोस माहिती समोर आलेली नाही.
STORY | Relaxed to anxious to playful: Rescued baby orangutans show range of emotions at Odisha zoo— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2026
Five orangutans, who were recently rescued from Odisha’s Balasore district and kept at a zoo here, have been displaying a range of emotions – from momentary mood swings, playful… pic.twitter.com/HVrzEVBdOC
सध्या पाचही ओरंगुटान सुरक्षित असून वन विभाग त्यांच्या आरोग्यावर आणि हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. तपास पुढे गेल्यानंतरच या पाच दुर्मिळ पाहुण्यांचा हजारो किलोमीटर दूरच्या जंगलांपासून बालासोरपर्यंतचा नेमका प्रवास उलगडण्याची शक्यता आहे.