/Explained: देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत नोकरीची संधी; ₹97 लाखांचं सॅलरी पॅकेज, लेखी परीक्षा नाही अन्...; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कसा करायचा अर्ज

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) कंत्राटी तत्त्वावर 'स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसर'च्या 207 जागांसाठी अर्ज मागवले आहेत. यामध्ये अनुभवी उमेदवारांना वार्षिक 97 लाख रुपयां पर्यंत वेतन मिळू शकतं. ही भरती प्रामुख्याने बँकेच्या 'वेल्थ मॅनेजमेंट' म्हणजेच संपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी केली जात आहे. मात्र या कायम स्वरुपी नोकऱ्या नसून कंत्राट तत्वावर आहेत. मात्र ज्या पदांसाठी ही भरती केली जात आहे ती पदं मोठी असून पगारही चांगला ऑफर करण्यात आला आहे. नेमकं यासाठी कोण अर्ज करु शकतं? पात्रतेचे निकष कोणते आणि इतर तपशील सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
एसबीआयच्या या भरती प्रक्रियेत झोनल हेड, रिजनल हेड, रिलेशनशिप मॅनेजर-टीम लीड, इन्व्हेस्टमेंट स्पेशालिस्ट, इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर, व्हीपी-वेल्थ आणि एव्हीपी-वेल्थ यांसारख्या पदांचा समावेश आहे. या जागांपैकी काही जागा या नियमित तर काही बॅकलॉग म्हणजेच मागील रिक्त राहिलेल्या जागा अशा दोन्ही प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदांसाठी विहित केलेली शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि संबंधित व्यावसायिक अनुभव पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचं एसबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
अर्ज प्रक्रिया 4 सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून, पात्र उमेदवार 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अर्ज दाखल करू शकतात. या पदांसाठी दिले जाणारे वेतन हे पद, अनुभव आणि कामाच्या ठिकाणानुसार बदलते. सर्वोच्च स्तरावरील पदांसाठी वार्षिक सीटीसी (CTC) 97 लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. बँक शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांशी त्यांचे सध्याचे वेतन, अनुभव आणि नियुक्तीचे ठिकाण यांसारख्या घटकांवर आधारित अंतिम वेतनाबाबत चर्चा केली जाईल. या पदांसाठी आवश्यक असलेला अनुभव पाहता ही पदे नव्याने पदवीधर झालेल्या उमेदवारांऐवजी अनुभवी उमेदवारांसाठी आहेत.
विविध पदांसाठी पात्रतेचे निकष फार वेगळवेगळे आहेत. उदाहरणार्थ, झोनल हेड (रिटेल) पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे किमान 60% गुणांसह एमबीए (MBA) पदवी, सीएफपी, सीएफए किंवा विशिष्ट एनआयएसएम पात्रते सारख्या संबंधित सर्टिफिकेशन्स आणि किमान 15 वर्षांचा संबंधित क्षेत्रातील अनुभव असणे आवश्यक आहे.
रिजनल हेड पदासाठी, बँकेला बँकिंग, फायनान्स किंवा मार्केटींगसारख्या क्षेत्रांतील एमबीए, संबंधित सर्टिफिकेशन्स आणि किमान 12 वर्षांचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांची आवश्यकता आहे.
इन्व्हेस्टमेंट स्पेशालिस्ट आणि इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर पदांसाठी संबंधित पदव्युत्तर पात्रता किंवा सीएफए किंवा सीए यांसारखं सर्टिफिकेशन, तसेच संबंधित क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.
व्हीपी-वेल्थ आणि एव्हीपी-वेल्थ पदांसाठी बॅचलर डिग्री आणि तीन ते सहा वर्षांचा संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक आहे.
एसबीआयच्या अनेक भरती प्रक्रियांच्या अगदी उलट या भरतीमध्ये लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही.
उमेदवारांची निवड त्यांच्या पात्रता आणि अनुभवाच्या आधारे केली जाईल. त्यानंतर, शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना एक किंवा दोन मुलाखतींच्या फेऱ्यांसाठी बोलावले जाईल. या मुलाखती टेलिफोन किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतल्या जाऊ शकतात. मुलाखती 100 गुणांच्या असतील. अंतिम वेतन-पॅकेजबाबतची चर्चा निवड प्रक्रियेदरम्यान केली जाईल, असं बँकेकडून सांगण्यात आलं आहे.
निवडलेल्या उमेदवारांची सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली जाईल. लागू असलेल्या अटींच्या अधीन राहून, एसबीआय या नियुक्तीचा कालावधी आणखी चार वर्षांनी वाढवू शकते. यामुळे ही भरती प्रक्रिया एसबीआयमधील कायमस्वरूपी अधिकारी पदांच्या भरतीपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे, अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी या पदांच्या कंत्राटी स्वरूपाचा काळजीपूर्वक विचार करावा.
सामान्य (जनरल), ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना 750 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. एससी, एसटी आणि पीडब्यूडीबी प्रवर्गातील उमेदवारांना या शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे.
अर्ज एसबीआयच्या अधिकृत भरती पोर्टलद्वारे 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे. दिलेल्या तारखेच्या आत अर्ज करणाऱ्यांची उमेदवारी ग्राह्य धरली जाईल.