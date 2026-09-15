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Explained: देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत नोकरीची संधी; ₹97 लाखांचं सॅलरी पॅकेज, लेखी परीक्षा नाही अन्...; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कसा करायचा अर्ज

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या एसबीआयकडून ही भरती केली जात असून नेमकं कोण यासाठी अर्ज करु शकतं? अर्ज कसा करायचा? पात्रता निकष काय आहेत? जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:53 PM IST
Explained: देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत नोकरीची संधी; ₹97 लाखांचं सॅलरी पॅकेज, लेखी परीक्षा नाही अन्...; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कसा करायचा अर्ज
Image Credit: जाणून घ्या या नोकरीबद्दलची ए टू झेड माहिती (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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