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Explained: 1 डिसेंबर 2023 ते आजपर्यंत रोजचे 5 हजार रुपये हिशोबाने नुकसानभरपाई द्या; SBI ला कोर्टाने का दिला हा आदेश? लोन घेतलेल्या प्रत्येकाने समजून घेणं महत्त्वाचं

कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येकाने हे प्रकरण समजून घेणं गरजेचं आहे. या प्रकरणामध्ये देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नक्की झालंय काय ते जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:09 PM IST
Explained: 1 डिसेंबर 2023 ते आजपर्यंत रोजचे 5 हजार रुपये हिशोबाने नुकसानभरपाई द्या; SBI ला कोर्टाने का दिला हा आदेश? लोन घेतलेल्या प्रत्येकाने समजून घेणं महत्त्वाचं
Image Credit: न्यायालयामध्ये नक्की काय घडलं जाणून घ्या सविस्तरपणे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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