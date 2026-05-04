ममता बॅनर्जी अविवाहित का राहिल्या? त्यांच्या कुटुंबात कोणकोण? राजकीय वारसा कोणाकडे?

Bengal Assembly Election Result : पश्चिम बंगालचं राजकारण ज्यांच्या नावाभोवती फिरतं ते नाव म्हणजे ममता बॅनर्जी. 71 वर्षांच्या या नेत्यांचं खासगी आयुष्य तसं फार कमी प्रकाशझोतात येतं. पण, याच ममतादीदींच्या जीवनातील काही गोष्टी कायमच लक्ष वेधतात हेही खरं.   

सायली पाटील | Updated: May 4, 2026, 11:21 AM IST
Bengal Assembly Election Result : पश्चिम बंगालसह देशाच्या राजकारणात सत्ताधाऱ्यांना अव्हान देणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप शह देणार असल्याचं चित्र असतानाच इतरही अनेक चर्चांनी जोर धरला. या राज्याचं राजकारण ज्या एका नावाभोवती फिरतं आणि ज्या नावाला पराभूत करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कंबर कसली होती, तेच नाव म्हणजे ममता बॅनर्जी. देशाच्या राजकारणात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या याच ममतादीदींच्या खासगी जीवनाविषयी माहिती आहे का? 

ममतादीदी अविवाहित का राहिल्या? 

ममता बॅनर्जी यांचं कुटुंब तसं फार कमी चर्चेत येतं. किंबहुना त्यांच्या कुटुंबात आता आहे तरी कोण याचीही अनेकांना कल्पना नाही. त्यांनी लग्न का नाही केलं? हा प्रश्नसुद्धा अनेकांच्याच मनात घर करतो. ममता बॅनर्जी अविवाहित आहेत. हा निर्णय त्यांनी नाईलाजानं नव्हे तर अतिशय विचारपूर्वक घेतल्याचं म्हटलं जातं. खुद्द बॅनर्जी यांनीच याबाबत स्पष्टोक्ती दिली आहे. राजकारण आणि समाजसेवेसाठी आपण जीवन समर्पित करण्याचं ठरवल्याचं त्या म्हणतात. (Mamata Banerjee Birthday Lesser known Facts)

ममता बॅनर्जी 17 वर्षांच्या होता तेव्हात त्यांचे वडील प्रोमिलेश्वर बॅनर्जी यांचं निधन झालं. कुटुंबाची जबाबदारी अचानक त्यांच्या खांद्यांवर आली. त्याचवेळी बंगालच्या राजकारणात संघर्षमयी पर्वाची सुरुवात झाली होती. लग्न आणि कौटुंबिक बंधनामुळं आपल्या राजकीय प्रतिबद्धतेमध्ये अडथळे येऊ शकतात या भूमिकेमुळं त्यांनी एकटंच राहत जनतेसाठी कार्य करणं सुरुच ठेवलं. त्यांच्या या निर्णयावरून अनेक अफवासुद्धा पसरल्या, मात्र विविध नोंदी आणि प्रतिज्ञापत्रामध्येसुद्धा आपण अविवाहित असल्याचच त्यांनी नमूद केल्यानं या अफवांनाही पूर्णविराम मिळाला. 

1984 मध्ये अवघ्या 29 व्या वर्षी ममता बॅनर्जी यांनी जादवपूर मतदारसंघातून विजयी होत, लोकसभेचे तत्कालीन सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना पराभूत करत संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं होतं. 1 जानेवारी 1998 मध्ये त्यांनी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. 2011 मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर घडवून आणत त्या या राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री ठरल्या. 

ममता बॅनर्जींच्या कुटुंबात कोणकोण आहे? 

पश्चिम बंगालमध्ये एका अतिशय मध्यमवर्गीय कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. फार कमी वयात ममता बॅनर्जींवर कुटुंबाची जबाबदारी आली. त्यांच्या वडिलांचं नाव प्रोमिलेश्वर बॅनर्जी. ते एक स्वातंत्र्यसैनिक होते. तर, त्यांच्या आईचं नाव गायत्री बॅनर्जी. 2011 मध्ये त्यांच्या आईचं निधन धालं. ममता बॅनर्जी यांना 6 भाऊ आणि 2 बहिणी, ज्यांच्यात ममता या थोरली बहिण. 

ममता बॅनर्जी यांचे भाचा- भाचीसुद्धा राजकारणात सक्रि आहेत. अभिषेक बॅनर्जी हे त्यांचे भाचे असून, टीएमसीच्या राष्ट्रीय महासचिवपदी ते कार्यरत आहेत. ममचा बॅनर्जी यांचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार या त्यांच्या भाची असून त्या बारासात अथून लोकसभा खासदार आहेत. काजरी बॅनर्जी या त्यांच्या वहिनी. 

ममतादीदी या कायमच त्यांचा साधेपणा आणि परखड विचार यांमुळं चर्चेत राहिल्या आहेत. पांढरी सुती साडी, चप्पल, साधं घर, प्रवासासाठी साधं वाहन, अनेकदा तर सार्वजनिक वाहनांचा वापर आणि आहाराच्याही साध्या सरळ सवयी यांमुळं त्यांच्या साधेपणानं अनेकांचीच मनं जिंकली . 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

