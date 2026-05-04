Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला धक्का बसला असून, भाजपनं या राज्यात चांगली कामगिरी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच एका नावाची सर्वाधिक चर्चा, हे नाव म्हणजे सुवेंदू अधिकारी. पण ही व्यक्ती आहे तरी कोण?   

सायली पाटील | Updated: May 4, 2026, 12:53 PM IST
बंधू ते विरोधी! कधीकाळी ममता दीदींचे खास सहकारी असणारे सुवेंदू अधिकारी कोण आहेत?
Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगालमध्ये 2026 विधानसभा निवडणूक ही फक्त सत्तेची लढाई नसून हा नात्यांचाही संघर्ष असल्याचं पाहायला मिळालं. 15 वर्षांपासूनच्या ममता बॅनर्जींच्या सत्तेला सुरूंग लावत भाजपनं या राज्यात करिष्मा करून दाखवण्यास सुरुवात केली आणि राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना हवा मिळाली. चर्चेत होती ती म्हणजे इथं बदललेली राजकीय समीकरणं. कधीकाळी ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्ती असणारे सुवेंदू अधिकारी हेच सध्याच्या निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात उभे ठाकले. अधिकारी हे एक असं नाव ज्यांनी पश्चिम बंगालच्या राजकारणाला वेगळं वळण दिलं. 

2021 च्या निवडणुकीत सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांना नंदिग्राममध्ये पराभूत केलं होतं. 2021 मध्ये तृणमूलला इथं एकतर्फी विजय मिळवता आला. मात्र, आता 2026 मध्ये भाजपला मिळणापं यश पाहता हे अधिकारी यांचंही यश समजलं जात आहे. 

कोण आहेत सुवेंदू अधिकारी? 

55 वर्षीय सुवेंदू अधिकारी भाजपच्या प्रतिष्ठीत आणि तितक्याच मातब्बर नेत्यांपैकी एक. सध्याच्या घडीला ते अमित शाह यांच्या जवळच्या व्यक्तींपैकी एक. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या रणनितीमध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा असल्याचं म्हटलं जातं. सुवेंदू यांचे वडील शिशिर अधिकारी 2009 ते 2024 दरम्यान काँग्रेस कांटी लोकसभा क्षेत्रातून खासदार होते. शिवाय ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्रीसुद्धा होते. त्यांचे बंधू दिवेंदू आणि सौमेंदूसुद्धा लोकसभा सदस्य आहेत. 

सुवेंदू अधिकारी यांचा राजकीय प्रवास... 

सुवेंदू यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत काँग्रेस पक्षातून राजकीय प्रवासाची सुरुवात केली. पूर्व मिदनापूरच्या कांथी नगरपालिकेच्या जागेवर ते निवडून आले. ज्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये त्यांनी आपली कारकिर्द सुरू केली. 2006 मध्ये त्यांनी कांथी दक्षिण मतदारसंघातून बंगालच्या विधानसभेत प्रवेश केला. 

नंदीग्राम आंदोलनादरम्यान ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्ती आणि विश्वासातील व्यक्तींपैकी एक नाव सुवेंदू यांचंही होतं. पूर्व मिदनापूरमध्ये अधिकारी यांच्या कुटुंबाला असणाऱ्या जनमताचा फायदा तृणमूललाही झाला. 2007 मध्ये अधिकारी यांनी ममता बॅनर्दी यांच्या पक्षात मुख्य आयोजक म्हणून भूमिका पार पाडत नंदिग्राम आंदोलनाचं नेतृत्तं पार पाडलं. 2009 आणि 2014 मध्ये तामलुक मतदारसंघातून त्यांना लोकसभेवर विजय मिळाला. सातत्यानं दुसऱ्या विजयानंतर मत्र ममता यांनी त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये माघारी बोलवलं. मंत्रिमंडळात सहभागी करत त्यांच्यावर परिवहन मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली, पुढे त्यांना इतरही मंत्रालयांची जबाबदारी देण्यात आली. 

तृणमूलपासून कधीपासून दुरावा? कारणं काय? 

TMCमध्ये ममता यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांचं महत्त्वं वाढण्यानं सुवेंदूंना ही बाब पचली नाही. आपण तळागाळाचे नेते असल्याची भावना सुवेंदू यांच्या मनात होती, कालांतरानं आपण दुर्लक्षित होत असल्याच्या भावनेनं त्यांच्या मनात घर केलं. 2021 च्या निवडणुकीपूर्वी टीएमसीनं प्रशांत किशोर यांना रणनितीकार म्हणून नेमलं आणि इथं अधिकारी यांच्यासमवेत त्यांचा ताळमेळ साधला गेला नाही. ही सुवेंदू पक्षापासून दुरावण्याची काही मुख्य कारणं. 

याशिवाय 2007-08 च्या नंदिग्राम आंदोलनामध्ये अधिकारी यांची महत्त्वाची भूमिका होती, मात्र आपल्या कामाला योग्य आदर न मिळाल्याच्या भावनेनं त्यांच्या मनात घर केलं. अखेर जुलै 2020 मध्ये त्यांनी पक्षातून काढता पाय घेतला. डिसेंबर 2020 मध्ये अधिकृत राजीनामा देत विधानसभा निवडणुकीआधी त्यांनी भाजपची साथ देण्याचा निर्णय घेतला. डाव पालटला आणि एकमेकांचे सहकारी असणारे ममता बॅनर्जी , सुवेंदू अधिकारी या राजकीय पटलावर एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. 2026 ची निवडणूक हे त्यांच्या या राजकीय शत्रुत्वाचं एक प्रतीक असं म्हणायला हरकत नाही. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

