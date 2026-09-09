Explained: करोडपती व्यावसायिकाच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट, सूनेचे नोकरासोबत..; चॅटमधून हादरवणारे खुलासे, 'दोघांनी तब्बल 309 वेळा...'

कानपूरचे करोडपती औषध व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांच्या हत्येच्या तपासात नवा ट्विस्ट आला आहे. विनीत मिनोचा यांच्या मृत्यूनंतर घरात रडत बसलेली सूनच आता संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. पोलिसांनी तपास सुरु केला असता काही धागे जोडले जाऊ लागले आणि संशयाची सूई तिच्यापर्यंत पोहोचली. आरोपी सून शालू आणि तिचा नोकर विशाल गौतम यांच्यात व्हॉट्सअपवरुन संवाद होत असल्याचं उघड झालं आहे. त्यांनी आपल्या संभाषणाचे 49 मेसेज डिलीट केले आहेत. पोलीस आता हे मेसेज परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
इतकंच नाही, तर असंही उघड झालं आहे की 1 मे पासून हत्येच्या दिवसापर्यंत त्या दोघांनी अंदाजे 309 वेळा संवाद साधला होता. तपास पथकासमोर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की: या संभाषणांचा संदर्भ काय होता? आणि डिलीट केलेल्या 49 संदेशांमध्ये काय लिहिले होते?
डिलीट केलेले 49 मेसेज सध्या पोलिसांसाठी सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहेत. मोबाईलच्या तपासणीदरम्यान, शालू आणि विशाल यांच्या संभाषणाच्या डिजिटल रेकॉर्डची तपासणी करण्यात आली. त्यात डिलीट केलेले अनेक मेसेज सापडले. आता पोलीस तांत्रिक तज्ञांच्या मदतीने ते परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर हे डिलीट केलेले चॅट्स परत मिळाले, तर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.
हत्येचा विषय पहिल्यांदा कधी निघाला? त्या दोघांमध्ये कोणते संभाषण झाले? एका विशिष्ट दिवशी संपर्क अचानक वाढला होता का? घटनेपूर्वी काही सूचना देण्यात आल्या होत्या का? आणि खुनानंतरही त्या दोघांनी एकमेकांशी संवाद साधला होता का? या प्रश्नांची उत्तरं प्रकरणाला कलाटणी देऊ शकतात असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
डिलीट केलेल्या चॅट्सव्यतिरिक्त, कॉल रेकॉर्ड्सदेखील तपासात एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून समोर आले आहेत. पोलिसांच्या तपासानुसार, 1 मे पासून घटनेच्या दिवसापर्यंत शालू आणि विशाल अंदाजे 309 वेळा बोलले होते. यामध्ये नियमित फोन कॉल्स तसेच व्हॉट्सॲप कॉल्सचा समावेश आहे. आता, पोलीस तारीख आणि वेळेनुसार या संपर्कांचे विश्लेषण करत आहेत. कोणत्या दिवशी ते किती वेळा बोलले? कॉल कोणत्या वेळी होता? संभाषण किती वेळ चालले? खुनाच्या काही तास किंवा दिवस आधी संपर्क अचानक वाढला होता का? तपास पथक या प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहे.
जेव्हा पोलिसांनी अपार्टमेंटमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, तेव्हा हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले. विनीत मिनोचांच्या हत्येनंतर, पोलिसांनी सर्वप्रथम फ्लॅटमध्ये कोण आले आणि कोण गेले याची चौकशी केली. तपासादरम्यान, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी करण्यात आली. गॅलरीमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये व्यावसायिकाचा माजी कर्मचारी विशाल गौतम आणि त्याचा साथीदार राजकिशोर फ्लॅटमध्ये ये-जा करताना दिसले. इथेच पोलिसांच्या तपासाला एक नवीन वळण मिळाले. माजी कर्मचारी असल्याने पोलिसांनी विशालबद्दल माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. माजी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर, पोलिसांनी विशालचा मोबाईल फोन आणि त्याच्या संपर्कांची तपासणी सुरू केली. इथेच शालू आणि विशाल यांच्यातील संबंध उघडकीस आला.
तपास जसजसा पुढे सरकला, तसतसे पोलिसांना विशाल आणि शालू यांच्यातील संपर्काची माहिती मिळाली. त्यानंतर, त्यांच्या मोबाईल डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले. आता उघड झालेल्या 309 कॉल्स आणि 49 डिलीट केलेल्या संदेशांनी तपासाला नवी दिशा दिली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे, पोलिसांनी विशाल गौतम आणि त्याचा साथीदार राजकिशोर यांचा शोध सुरू केला. रविवारी रात्री उशिरा एका पोलीस चकमकीत त्यांना अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चकमकीत दोघांच्याही पायात गोळी लागली. अटकेनंतर चौकशीदरम्यान, पोलिसांनी दावा केला की त्यांनी व्यावसायिकाच्या हत्येमध्ये आपला सहभाग असल्याची कबुली दिली आणि हा गुन्हा त्यांनी शालूच्या सांगण्यावरून केला होता. यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास कथित सुपारी देऊन केलेल्या हत्येच्या दृष्टिकोनातूनही सुरू केला.
कानपूरमधील कल्याणपूर येथील इंदिरानगरमधील रतन ऑर्बिट अपार्टमेंटमध्ये राहणारे ड्रग डीलर विनीत मिनोचा (63) यांची शनिवारी रात्री उशिरा निर्घृणपणे चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. मारेकऱ्यांनी या व्यावसायिकावर 26 हून अधिक वेळा वार केले. गुन्ह्याच्या वेळी ते त्यांच्या फ्लॅटमध्ये एकटेच होते. रविवारी पहाटे 4 वाजता त्यांचा मुलगा आणि सून एका पार्टीतून घरी परतल्यावर ही घटना उघडकीस आली. पोलीस आयुक्त आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास केला.
अपार्टमेंटच्या गॅलरीमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये व्यावसायिकाचा माजी कर्मचारी, हरबंशमोहलचा रहिवासी विशाल गौतम आणि त्याचा साथीदार राजकिशोर हे फ्लॅटमध्ये ये-जा करताना दिसले. पोलिसांनी रविवारी रात्री उशिरा झालेल्या चकमकीत दोघांनाही अटक केली. दोघांच्याही पायात गोळ्या लागल्या होत्या. चौकशीदरम्यान, आरोपींनी व्यावसायिकाच्या सुनेच्या सांगण्यावरून गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलीस हत्येमागील हेतूचा तपास करत आहेत.