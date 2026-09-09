Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explained: करोडपती व्यावसायिकाच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट, सूनेचे नोकरासोबत..; चॅटमधून हादरवणारे खुलासे, दोघांनी तब्बल 309 वेळा...

Explained: करोडपती व्यावसायिकाच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट, सूनेचे नोकरासोबत..; चॅटमधून हादरवणारे खुलासे, 'दोघांनी तब्बल 309 वेळा...'

कानपूरचे करोडपती औषध व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांच्या हत्येच्या तपासाला नवं वळण मिळताना दिसत आहे. तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 09, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:08 PM IST
Explained: करोडपती व्यावसायिकाच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट, सूनेचे नोकरासोबत..; चॅटमधून हादरवणारे खुलासे, 'दोघांनी तब्बल 309 वेळा...'
Image Credit: करोडपती सासऱ्याच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा 12 दिवस, सरकारने जाहीर केला मोठा निर्णय; मराठा आंदोलकांचा मोठा प्रश्न सुटला
2
3
4
5