/Explained: सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौर हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; पेटवल्यानंतर रुमवर नेलं अन्...; सगळी थिअरीच बदलली

पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मंजीत कौरच्या हत्येनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान याप्रकरणी तपास करताना चंदीगड पोलिसांना पहिले मोठे यश मिळाले आहे. मंगळवारी उशिरा रात्री सेक्टर 38 मधील मोटर मार्केटमधून परमिंदर (उर्फ पिंडा) या आरोपीला अटक करण्यात आली. आरोपीच्या चौकशीनंतर गुन्ह्याच्या नेमक्या ठिकाणाबाबतची माहिती बदलली आहे. पोलीस तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की हा गुन्हा मोरिंडा येथे नव्हे, तर सेक्टर 34 मध्ये घडला होता. आरोपीला चार दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर, आता मुख्य आरोपी 'रिंकू'ला पकडण्यासाठी पोलीस छापे टाकत आहेत.
कपूरथला येथील रहिवासी असलेल्या परमिंदर सिंगला (उर्फ पिंडा) मंजीत कौरच्या मृत्यूनंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मंजीत कौरचे कथित अपहरण झाल्यापासूनच त्यांचे 'कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स' (CDRs) आणि मोबाइल टॉवरचे लोकेशन तपासले जात होते. तांत्रिक पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले की, घटना घडली तेव्हा परमिंदर गुन्ह्याच्या ठिकाणाजवळील परिसरात उपस्थित होता; याच आधारे त्याला अटक करण्यात आली.
चौकशीदरम्यान, परमिंदरने मंजीतच्या अपहरणातील आपला सहभाग कबूल केला. पण आपण आग लावल्याचा आरोप मात्र स्पष्टपणे फेटाळून लावला. पोलिसांच्या चौकशीत त्याने अनेक गोष्टींचा खुलासा केला.
प्राथमिक तपासाच्या आधारे नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार, 3 आणि 4 जुलैच्या मध्यरात्री काही ओळखीच्या व्यक्तींनी मंजीतला सेक्टर-34 मध्ये बोलावले होते. तिथे तिच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि बळजबरीने एका कारमध्ये बसवण्यात आले.
आरोपींनी तिला मोरिंडाजवळील एका जंगलात नेऊन झाडाला बांधले, तिच्या अंगावर पेट्रोल ओतले आणि पेटवून दिले, असा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर, मंजीतची एक ओळखीची व्यक्ती घटनास्थळी पोहोचली. त्यांनी ब्लँकेटच्या साहाय्याने आग विझवली आणि तिला तातडीने रुग्णालयात नेले.
मोरिंडा आणि मोहाली येथे प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर, मंजितला अत्यंत गंभीर अवस्थेत चंदीगड येथील पीजीआय (PGI) मध्ये दाखल करण्यात आले. तिथे सुमारे दीड महिना मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर 26 ऑगस्ट रोजी तिचे निधन झाले.
परमिंदरच्या चौकशीदरम्यान घटनेचा एक नवीन पैलू समोर आला आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाबाबतचा आतापर्यंतचा अंदाज पूर्णपणे बदलला आहे. परमिंदरचा दावा आहे की, मंजीतला मोरिंडाच्या जंगलात नेण्यात आले नव्हते; त्याऐवजी, सेक्टर 34 मधील एका उद्यानामागे रिंकूशी झालेल्या वादांनंतर तिच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि तिला तिथेच पेटवून देण्यात आले.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परमिंदरने सांगितले की, तिला पेटवून दिल्यानंतर आरोपींना कायदेशीर परिणामांची भीती वाटू लागली आणि त्यांनी स्वतःच ती आग विझवली. आग विझवल्यानंतर, मुख्य आरोपी रिंकूने मंजीतला खरारमधील एका फ्लॅटवर नेले, कारण ती कदाचित वाचू शकेल असे त्याला वाटले होते. मात्र, पोलिसांचा या दाव्यांवर पूर्णपणे विश्वास नाही आणि वैज्ञानिक व फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे त्याच्या विधानांची पडताळणी करत आहेत.
मंजितच्या मृत्यूप्रसंगी ती सुमारे सात आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे पोलीस आता या प्रकरणाकडे 'दुहेरी हत्या' या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत.
पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान परमिंदरने असा दावा केला की, मंजितने त्यालाच त्या न जन्मलेल्या बाळाचा पिता असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्याने हा दावा ठामपणे फेटाळून लावला. या गर्भधारणेवरून निर्माण झालेला वाद हेच या हत्येमागचे मुख्य कारण असू शकते, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. मंजितच्या आईने सुरुवातीला परमिंदर सिंग आणि रिंकू या दोन ओळखीच्या व्यक्तींबद्दल संशय व्यक्त केला होता; त्याआधारे या दोघांची नावे नमूद करून एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला होता.
तपासाची दिशा भरकटवण्यासाठी सोशल मीडियावरील जुन्या वादाची एखादी खोटी कहाणी रचली गेली होती का, याचा शोध पोलीस आता घेत आहेत. सध्या, मुख्य आरोपी रिंकूला अटक करण्यासाठी तसेच गुन्ह्यात वापरलेले वाहन आणि इतर पुरावे हस्तगत करण्यासाठी, पोलीस परमिंदरची कसून चौकशी करत आहेत.