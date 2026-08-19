/Explained: हाउसिंग सोसायटी फ्लॅट मालकाला जबरदस्तीने घराबाहेर काढू शकते का? जाणून घ्या तुमचे अधिकार

तुम्ही एखादा फ्लॅट स्वतःच्या नावावर खरेदी केला आहे, त्याची कागदपत्रे तुमच्या नावावर आहेत आणि तुम्ही सोसायटीचा मेंटेनन्सही नियमित भरता. पण उद्या सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्य तुमच्याविरोधात ठराव मंजूर करून तुम्हाला घर रिकामे करण्यास किंवा फ्लॅट विकण्यास सांगू लागले तर? बहुमताचा ठराव झाला म्हणून सोसायटीला मालकाला त्याच्या स्वतःच्या घरातून बाहेर काढण्याचा अधिकार मिळतो का? सरळ उत्तर आहे की, नाही. अलीकडे महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अपीलेट कोर्टासमोर आलेल्या एका प्रकरणामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. एका हाउसिंग सोसायटीने एका रहिवाशाविरोधात कारवाई करत त्याला बाहेर काढण्याचा ठराव केला होता. त्याच्या रेस्टॉरंटमधून मोठ्या प्रमाणात आवाज होत असल्याने आणि विशेषतः सोसायटीतील विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होत असल्याचे कारण देण्यात आले होते.
मात्र, न्यायालयाने हा बेदखलीचा आदेश रद्द केला. केवळ सोसायटीचे नियम मोडले म्हणून एखाद्या सदस्याला त्याच्या मालकीच्या फ्लॅटमधून थेट बाहेर काढण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोसायटी ठराव करून फ्लॅट विकण्यास भाग पाडू शकते का? तर नाही. सोसायटीची जनरल बॉडी किंवा मॅनेजिंग कमिटी बहुमताने ठराव मंजूर करू शकते. मात्र त्या ठरावाच्या आधारे एखाद्या फ्लॅट मालकाला त्याची मालमत्ता विकण्यास किंवा घर सोडण्यास भाग पाडता येत नाही. मालकी हक्क आणि सोसायटीची सदस्यता हे दोन वेगवेगळे कायदेशीर विषय आहेत. सोसायटीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास एखाद्या व्यक्तीवर सदस्य म्हणून कारवाई होऊ शकते. काही परिस्थितीत त्याची सदस्यता रद्दही होऊ शकते. पण सदस्यत्व संपले म्हणजे फ्लॅटची मालकीही संपली, असे होत नाही. सोसायटीला एखाद्याची रजिस्टर्ड मालकी कागदपत्रे रद्द करण्याचा किंवा त्याच्या इच्छेविरुद्ध मालमत्ता विकण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार नसतो.
सोसायटीला तिच्या उपनियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. मात्र त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात सदस्याला काढून टाकण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्टमधील कलम 35 तसेच संबंधित नियम 28 आणि 29 यानुसार केली जाते. या प्रक्रियेत संबंधित सदस्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे, सर्वसाधारण सभेत आवश्यक बहुमत मिळवणे आणि संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता घेणे यांसारख्या अटी लागू होतात. मात्र ही प्रक्रिया आणि फ्लॅटमधून प्रत्यक्ष बेदखल करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
सदस्यत्व गेले तर फ्लॅटची मालकी जाते का? तर याचे उत्तर आहे सामान्यतः नाही. समजा एखाद्या व्यक्तीचे सोसायटीतील सदस्यत्व रद्द झाले, तरी त्याच्या नावावर असलेली मालमत्ता आपोआप सोसायटीच्या ताब्यात जात नाही. फ्लॅटचा ताबा मिळवण्यासाठी सोसायटीकडे स्वतंत्र आणि कायदेशीर आधार असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक असल्यास संबंधित न्यायालय किंवा कायदेशीर प्राधिकरणाची प्रक्रिया अवलंबावी लागते. म्हणूनच ‘सोसायटीमधून काढणे’ आणि ‘फ्लॅटमधून काढणे’ हे समान नाही.
सोसायटीकडे नियमभंग झाल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार असू शकतात. उदाहरणार्थ:
पण अशा कारणांवर कारवाई करता येते म्हणून मालकी हक्क आपोआप संपत नाही आणि सोसायटीला मनमानी पद्धतीने घर रिकामे करून घेता येत नाही.
सर्वप्रथम ठरावाची प्रत आणि त्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात मागून घ्या. त्यानंतर पुढील कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असू शकतात:
1. सोसायटीला कायदेशीर नोटीस पाठवणे
वकिलामार्फत सोसायटीच्या मॅनेजिंग कमिटीला नोटीस देऊन ठरावाचा कायदेशीर आधार काय आहे, याबाबत आक्षेप नोंदवता येतो.
2. सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे दाद मागणे
प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार संबंधित सहकारी संस्था निबंधक किंवा उपनिबंधकांकडे तक्रार अथवा अर्ज करता येऊ शकतो.
3. न्यायालयात जाणे
सोसायटीकडून जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न होत असल्यास किंवा मालकाला घर सोडण्यास भाग पाडले जात असल्यास योग्य परिस्थितीत सिव्हिल कोर्टात जाऊन स्थगिती किंवा प्रतिबंधात्मक आदेश मागता येतो.
4. धमकी किंवा जबरदस्ती झाल्यास पोलिसांकडे तक्रार
शारीरिक अडथळा निर्माण करणे, धमकी देणे किंवा इतर कोणतीही बेकायदेशीर जबरदस्ती होत असल्यास परिस्थितीनुसार पोलिसांकडे तक्रार करण्याचाही पर्याय असू शकतो.
फ्लॅट मालकाकडून पैसे थकीत असले तरी सोसायटीने स्वतःहून मूलभूत सेवा बंद करून त्याला घर सोडण्यास भाग पाडणे हा योग्य कायदेशीर मार्ग नाही. विशेषतः पाणी आणि वीज यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांचा पुरवठा बंद करणे हा दबाव आणण्याचा उपाय म्हणून वापरता येत नाही. थकबाकी वसूल करण्यासाठी सोसायटीने कायद्यानुसार उपलब्ध असलेली प्रक्रिया वापरावी. दुसरीकडे, सोसायटीच्या नोंदणीकृत उपनियमांमध्ये परवानगी असल्यास जिम, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल किंवा इतर ऐच्छिक सुविधांचा वापर काही परिस्थितीत मर्यादित केला जाऊ शकतो. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की मालकाला त्याच्या स्वतःच्या फ्लॅटमधून बाहेर काढता येईल.
फ्लॅटची मालकी आणि सोसायटीचे सदस्यत्व हे वेगवेगळे अधिकार आहेत. बहुमताने ठराव मंजूर झाला म्हणून सोसायटी एखाद्या फ्लॅट मालकाला त्याचे घर विकण्यास किंवा घर रिकामे करण्यास थेट भाग पाडू शकत नाही. नियमभंग झाला असेल तर सोसायटीला कायदेशीर आणि उपनियमांनुसार कारवाई करता येते; मात्र मालकी हक्क संपवणे किंवा प्रत्यक्ष ताबा घेणे यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर आधार आणि प्रक्रिया आवश्यक असते. त्यामुळे सोसायटीकडून ‘घर खाली करा’, ‘फ्लॅट विकून टाका’ किंवा ‘तुमचे सदस्यत्व रद्द केले आहे, त्यामुळे आता तुम्हाला इथे राहता येणार नाही’ असे सांगितले गेले, तर घाबरून घर सोडण्याऐवजी प्रथम ठराव, सोसायटीचे उपनियम आणि लागू कायदा तपासणे महत्त्वाचे आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्यक्ष प्रकरणात नेमकी परिस्थिती, सोसायटीचे उपनियम, मालकीची कागदपत्रे आणि कारवाईचे स्वरूप यानुसार कायदेशीर उपाय बदलू शकतात. त्यामुळे गंभीर वाद असल्यास सहकारी संस्था आणि प्रॉपर्टी कायद्यातील वकिलाचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.