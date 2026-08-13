/Explained: पुस्तकं नाहीत, परीक्षा पॅटर्नही बदलला; बोर्डाच्या चुकीचा फटका 10वी, 12वीच्या विद्यार्थ्याना आणखी किती दिवस?

CBSEच्या 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2026-27 हे शैक्षणिक वर्ष अनेक बदल घेऊन आले आहे. अभ्यासक्रमात बदल, अधिक अॅप्लिकेशन बेस्ड प्रश्न, नवीन पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धता आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाशी संबंधित प्रश्न यामुळे शिक्षणव्यवस्थेतील अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकसभेत सादर झालेल्या प्राकलन समितीच्या 2026-27 मधील दहाव्या अहवालात CBSE आणि NCERTशी संबंधित अनेक बाबींवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांना वेळेवर अभ्यास साहित्य मिळणे यामध्ये अंतर असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
NEP 2020 आणि NCF 2023च्या उद्दिष्टांनुसार इयत्ता 9वी ते 12वीचा अभ्यासक्रम बदलण्यात आला आहे. मात्र, त्यानुसार आवश्यक असलेली सर्व नवीन पाठ्यपुस्तके वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने अनेक शाळांना जुन्या पुस्तकांच्या मदतीने नवीन अभ्यासक्रम शिकवण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना नेमके काय आणि कसे अभ्यासायचे, याबाबत संभ्रम होऊ शकतो. समितीने अभ्यासक्रम तयार होणे आणि तो प्रत्यक्ष वर्गात लागू होणे यामधील हा अमंलबजावणीतील अंतर तातडीने दूर करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. उर्वरित पुस्तकांची छपाई आणि देशभर वितरण वेगाने करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
नव्या शैक्षणिक दृष्टिकोनात केवळ पाठांतरापेक्षा विद्यार्थ्याला एखादी संकल्पना प्रत्यक्ष परिस्थितीत वापरता येते का, याला महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमात अॅप्लीकेशन बेस्ड आणि हायर ऑर्डर थिंकींगवर भर वाढत आहे. मात्र नवीन पद्धतीचे प्रश्न आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली अद्ययावत पुस्तके यांचा एकाच वेळी पुरेसा आधार न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, अशी समितीची चिंता आहे. विशेषतः 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा संक्रमणकाळ महत्त्वाचा आहे.
संसदीय समितीने ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षणातील मोठी घट अधोरेखित केली आहे. 2022 मध्ये अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये 53 लाखांहून अधिक सहभाग नोंदवला गेला होता. 2025 मध्ये हा आकडा घटून सुमारे 1.63 लाख झाला. म्हणजे तीन वर्षांत सहभाग जवळपास 97% कमी झाला. मात्र याचा अर्थ CBSEचे सर्व शिक्षक प्रशिक्षण बंद झाले असा नाही. समितीने गेल्या पाच वर्षांत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कार्यक्रमांमधून 1.1 कोटींपेक्षा जास्त सहभाग झाल्याचेही नमूद केले आहे. CBSEच्या नियमानुसार शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना दरवर्षी किमान 50 तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना सीबीएसईचे प्रशिक्षण मोफत उपलब्ध असते. मात्र ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील काही खासगी सीबीएसई शाळांना प्रशिक्षणासाठी शुल्क भरावे लागते. एका दिवसाच्या कार्यशाळेसाठी सामान्य प्रशिक्षण शुल्कासोबत प्रति शिक्षक ₹700 अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचे समितीने नमूद केले. मर्यादित आर्थिक साधनसामग्री असलेल्या शाळांना प्रत्येक शिक्षकाला अशा प्रशिक्षणासाठी पाठवणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था, वार्षिक प्रशिक्षणाचे लक्ष्य आणि शुल्काचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
संसदीय समितीने शालेय शिक्षणाच्या व्यापक रचनेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. UDISE+ 2024-25च्या आकडेवारीनुसार प्राथमिक स्तरावरील सरकारी आणि अनुदानित शाळांची संख्या 9,11,032, तर माध्यमिक स्तरावर 1,61,808आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर केवळ 90,866 आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या देखील शिक्षणाच्या पुढील स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात कमी होत जाते. या आकडेवारीच्या आधारे समितीने उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वी जवळपास 73% विद्यार्थ्यांची घट होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. अधिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देण्याची तसेच विद्यमान शाळांचे उन्नतीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
समितीने केवळ समस्या मांडल्या नाहीत, तर उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. नवीन पाठ्यपुस्तकांची छपाई आणि वितरण वेगाने करणे, CBSE- NCERTमध्ये अधिक समन्वय वाढवणे आणि अॅप्लीकेशन बेस्ड टिचिंगसाठी देशव्यापी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कात लक्षित सवलत देण्याचीही शिफारस आहे. सध्या भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी पाच विषयांचे CBSE परीक्षा शुल्क ₹1,600असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि उत्तरपत्रिका तपासणी अधिक पारदर्शक करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
CBSEने 2026 पासून इयत्ता 10वीसाठी वर्षातून दोन बोर्ड परीक्षा घेण्याची व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे—मुख्य परीक्षा आणि इच्छेनुसार सुधारणा परीक्षा. अधिकृत CBSE कागदपत्रात ही व्यवस्था NEP 2020च्या हाय स्टेक परीक्षेचा ताण कमी करण्याच्या उद्देशाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे बदलत्या अभ्यासक्रमासोबतच परीक्षा पद्धतीतील बदलही विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. CBSEसमोरील सध्याचे आव्हान केवळ नवीन अभ्यासक्रमाचे नाही. नवीन पुस्तके वेळेवर उपलब्ध होणे, अॅप्लिकेशन बेस्ड शिक्षणासाठी शिक्षकांची तयारी, ग्रामीण शाळांना प्रशिक्षणाचा खर्च परवडणे आणि विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील टिकाव या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. संसदीय समितीने या संक्रमणातील तफावत लवकर भरून काढण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.