/Explained: मध्यरात्री केंद्र सरकारचा सोने-चांदी बाबत मोठा निर्णय! आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के; आता दर वाढणार?

Gold Import Duty Hike: मध्यरात्री केंद्र सरकारचा सोने-चांदी बाबत मोठा निर्णय झाला असून त्यावरचे आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे सोने-चांदी खरेदी करणे महागणार का? याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
Gold Import Duty Hike: केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, १३ मे २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशात सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, यापूर्वी ६ टक्के असलेलं एकूण आयात शुल्क आता थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भारतात येणारं सोनं आणि चांदी अधिक महाग होणार आहे. आतापर्यंत सोन्यावर ५ टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी आणि १ टक्का कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (AIDC) आकारला जात होता. म्हणजेच एकूण ६ टक्के शुल्क लागू होत होतं. मात्र आता सरकारने बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्क्यांपर्यंत वाढवली असून AIDC देखील ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सोने आणि चांदीच्या आयातीवर एकूण १५ टक्के शुल्क भरावं लागणार आहे. सरकारने केवळ सोने-चांदीपुरताच हा निर्णय मर्यादित ठेवलेला नाही, तर इतर मौल्यवान धातूंवरील शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीमधून (UAE) कोट्याअंतर्गत आयात होणाऱ्या सोन्यावरही आता जास्त शुल्क आकारलं जाणार आहे. याआधी या आयातीवर सवलतीच्या दराने शुल्क लागू होत होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे आयातदार आणि दागिने उद्योगातही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक व्यापाऱ्यांच्या मते, या शुल्कवाढीमुळे सोन्याचे दागिने बनवण्याचा खर्च वाढणार असून त्याचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या खिशावर होईल.
विशेष म्हणजे, जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवरून कमी करून ६ टक्के केलं होतं. त्या वेळी बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आली होती आणि AIDC देखील ५ टक्क्यांवरून १ टक्क्यावर आणण्यात आला होता. त्यामुळे सोन्याच्या किमतींना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा शुल्कवाढ झाल्याने बाजारात अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे परकीय चलन साठ्यावर वाढणारा ताण हे प्रमुख कारण मानलं जात आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची आयात केली जाते आणि त्यामुळे विदेशी चलनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. पंतप्रधान Narendra Modi यांनीही अलीकडे परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंची खरेदी कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे विदेशी वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे.
या शुल्कवाढीचा थेट परिणाम सोनं आणि चांदीच्या दरावर होण्याची शक्यता आहे. आयात खर्च वाढल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे दर आणखी वाढू शकतात. विशेषतः लग्नसराई, सणासुदीचा काळ आणि गुंतवणुकीसाठी सोनं खरेदी करणाऱ्यांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. चांदीच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. काही बाजार विश्लेषकांच्या मते, सुरुवातीला ग्राहकांची खरेदी कमी होऊ शकते, मात्र दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोन्याची मागणी कायम राहू शकते. याशिवाय सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या छोट्या पुर्जांवरील सीमाशुल्कातही बदल करण्यात आला आहे. क्लॅम्प, क्लॅस्प, हुक, स्क्रू बॅक, पिन यांसारख्या वस्तूंवर आता अधिक शुल्क आकारलं जाणार आहे. प्लॅटिनमच्या काही भागांवरील सीमाशुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दागिने उद्योगाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक बाजारात आधीच मौल्यवान धातूंच्या किंमती वाढत असताना भारतातील आयात शुल्कवाढीचा परिणाम स्थानिक बाजारावर अधिक दिसू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, सुरुवातीच्या काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या दरात वेगाने वाढ होऊ शकते. मात्र त्यानंतर ग्राहकांची खरेदी कमी झाली, तर बाजार काही प्रमाणात स्थिर होण्याची शक्यता आहे. तरीही गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी कायम राहू शकते.
सोन्या-चांदीच्या किंमतींवर केवळ आयात शुल्काचाच परिणाम होत नाही, तर अनेक जागतिक गोष्टीही प्रभाव टाकतात. उदाहरणार्थ:
त्यामुळे सध्या तरी बाजारातील संकेत पाहता, अल्पकालीन काळात सोनं आणि चांदीचे दर वाढण्याची शक्यता जास्त मानली जात आहे.