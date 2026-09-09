Explained: 'दंडाधिकाऱ्याची हिंमतच कशी झाली?', विद्यार्थ्याला नोटीस बजावल्याने सरन्यायाधीश संतापले, म्हणाले 'आम्ही सांगूनही...'; CJP चा उल्लेख

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीमधी गौतम बुद्ध नगर प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. एका 20 वर्षीय कायद्याच्या विद्यार्थ्याला, कथितरित्या “सरकारविरोधी प्रचार” केल्याबद्दल आणि सहकारी विद्यार्थ्यांना दिल्लीच्या जंतर मंतर येथील आंदोलनात सामील होण्यासाठी चिथावणी दिल्याबद्दल प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने म्हटले की, आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्याच्या स्पष्ट निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही कार्यकारी दंडाधिकारी असा आदेश जारी करू शकला नसता.
ज्येष्ठ वकील विश्वजित भट्टाचार्य यांनी गौतम बुद्ध विद्यापीठाचा विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याला 4 सप्टेंबर रोजी बजावण्यात आलेली नोटीस खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर न्यायालय गौतम बुद्ध नगर जिल्हा आणि कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागेल, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले.
“दंडाधिकाऱ्याने नोटीस बजावण्याचे धाडस कसे केले? आम्ही स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही विद्यार्थ्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही! कोणताही दंडाधिकारी त्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकत नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी भट्टाचार्य यांच्या मताशी सहमती दर्शवली की, नोटीस बजावणे, जरी दुसऱ्या दिवशी ती मागे घेण्यात आली असली तरी, प्रथमदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबरच्या आदेशाचे उल्लंघन होते.
“आमच्या स्पष्ट आणि सुस्पष्ट आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही तरुणावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आमच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याचे धाडस कोणीही करू शकत नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सरन्यायाधीश न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबरच्या आदेशाचा संदर्भ देत होते, ज्याद्वारे न्यायालयाने जुलैमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) केलेल्या आंदोलनांमधून उद्भवलेली फौजदारी कारवाई संपुष्टात आणण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर केला होता. न्यायालयाने आदेश दिला की, आंदोलनांच्या संबंधात 20 ते 25 जुलै दरम्यान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरचा पाठपुरावा किंवा तपास केला जाणार नाही आणि ही प्रकरणे बंद मानले जातील.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि के. व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. या घटनांशी संबंधित कोणताही नवीन एफआयआर नोंदवला जाऊ नये, असेही निर्देश दिले होते आणि हे स्पष्ट केले होते की केवळ आंदोलनात सहभागी होणे हे फौजदारी कायद्यांनुसार गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. दिल्ली पोलिसांमार्फत केंद्र सरकारने आणि महाराष्ट्र, आसाम, बिहार व पश्चिम बंगालच्या सरकारांनी आंदोलनांमधून उद्भवलेले फौजदारी खटले रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांनंतर हा आदेश आला होता.
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, 25 जुलै रोजी आंदोलक गटाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. यामध्ये 20 ते 25 जुलै दरम्यान दाखल झालेले एफआयआर मागे घेणे, त्या घटनांसंदर्भात कोणतेही नवीन फौजदारी खटले न दाखल करणे आणि आत्महत्या केलेल्या नीट (NEET) परीक्षार्थी व इतर विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देणे, या आश्वासनांचा समावेश होता.
मात्र, दिल्ली पोलिसांनी ज्यांच्यावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचा आणि जे प्रथमदर्शनी आंदोलनस्थळी उपस्थित असल्याचा दावा केला होता, त्या 2837 लोकांचे प्रकरण न्यायालयाने स्वतंत्र विचारासाठी खुले ठेवले होते. शारीरिक इजा किंवा सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये त्यांची वैयक्तिक भूमिका (असल्यास) निश्चित करण्यासाठी पोलिसांनी एकच एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती.
भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 1 सप्टेंबरच्या आदेशानंतरही, गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याला, त्रिपाठीला, एका पोलीस अहवालाच्या आधारे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे. त्यांनी या घटनेचे वर्णन “भारतातील विद्यार्थ्यांवरील प्रयोग” असे केले आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली.
“आमच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले होते की आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांवर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही, तरीही एखादे कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी नोटीस कशी बजावू शकतात याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते,” असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
4 सप्टेंबर रोजी बजावण्यात आलेल्या आणि दुसऱ्याच दिवशी मागे घेण्यात आलेल्या या नोटीसमध्ये, त्रिपाठीवर सरकारविरोधी माहिती पसरवल्याचा आणि विद्यार्थ्यांना जंतर मंतर येथील सीजेपीच्या आंदोलनात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सहा महिने शांतता राखण्यासाठी त्याला 5 लाख रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि तितक्याच रकमेचे दोन जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, याचे कारण दाखवण्यास त्याला सांगण्यात आले होते.
पोलिसांनी असा आरोप केला होता की, त्रिपाठी यांच्या कारवायांमुळे जीबीयू कॅम्पसमध्ये तणाव निर्माण झाला होता आणि त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानंतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) प्रतिबंधात्मक तरतुदींनुसार ही कारवाई सुरू करण्यात आली.
त्यानंतर चौकशीत ज्या माहितीवर नोटीस आधारित होती ती खोटी असल्याचे आढळल्यानंतर पोलिसांनी ती रद्द केली. हेही समोर आले की, जेव्हा नोटीस बजावण्यात आली तेव्हा त्रिपाठी आपल्या सत्राच्या सुट्टीसाठी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधून बाहेर गेला होता आणि आपल्या मूळ गावी होता.
त्रिपाठीने सांगितले होते की, तो 25 मे रोजी तीन महिन्यांच्या सत्राच्या सुट्टीसाठी जीबीयू कॅम्पसमधून बाहेर गेला होता आणि त्या काळात ते प्रयागराजमध्ये होता. त्याने 20 जुलै रोजी जंतर मंतर येथील सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी झाल्याचे कबूल केले, परंतु तो तिथे उपस्थित नसताना त्यांनी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिल्याचा आरोप करण्याच्या आधारावर त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.