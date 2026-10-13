/मतदारयादीत झळकला भगतसिंग यांचा फोटो! SIR प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर खासदाराने उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह; या फोटोबद्दल निवडणूक आयोग काय म्हणालं?

मतदार पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया म्हणजेच एसआरआयबरोबरच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर देशभरामध्ये विरोधकांनी आंदोलनाचा सपाटा लावलेला असतानाच पंजाबमध्ये एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील लुधियाना जिल्ह्यातील मतदार यादीच्या मसुद्यामध्ये चक्क स्वातंत्र्यसैनिक भगतसिंग यांचा फोटो एका मतदाराच्या नावासमोर लावण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. यासंदर्भातील दावा काँग्रेसनं केला असून हा दावा लुधियाना जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने फेटाळून लावला आहे.
1931 साली फासावर जाऊन देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात प्राणांची आहुती देणाऱ्या भगतसिंग यांचा फोटो मतदारयादीमध्ये छापण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावताना, "हा दावा दिशाभूल करणारा आहे" असं म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने उलट दावा करताना, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान भगतसिंग यांचा फोटो बदलून खऱ्या मतदाराचा फोटो आम्ही लावला असं म्हटलं आहे. आम्ही ही दुरुस्ती करण्याआधीचा फोटो असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. एसआयआर प्रक्रियेनंतर पंजाब राज्य निवडणूक कार्यालयाकडून अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्यापूर्वी रविवारी हा सारा प्रकार समोर आला. 13 ऑगस्ट रोजी यादीचा मसुदा समोर आला. त्यामध्ये हा फोटो होता असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
लुधियाना काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष (शहरी) आणि लुधियाना पूर्वचे माजी आमदार संजय तलवार यांनी या प्रकरणाची माहिती देताना, "पूर्व मतदारसंघातील बूथ क्रमांक 38 च्या मतदारयादीत संशयास्पद विसंगती आढळून आली. तिथे अनुक्रमांक 422 वर प्रत्यक्ष मतदाराच्या फोटोऐवजी शहीद-ए-आझम सरदार भगतसिंग यांचा फोटो दिसतोय. याव्यतिरिक्त, अनुक्रमांक 5, 69, 397, 410, 747, 750, 983 आणि 990 वरही चुकीच्या फोटोंसंदर्भातील त्रुटी निदर्शनास आल्या," असं म्हटलं आहे. तसेच, "केवळ एका बूथची तपासणी करताना इतक्या अनियमितता आढळू शकत असतील, तर संपूर्ण मतदारसंघाच्या मतदार यादीची सखोल फेरतपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे, चुकीचे फोटो किंवा इतर त्रुटींचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी लुधियाना आणि पूर्व मतदारसंघातील सर्व 235 बूथच्या मतदार याद्यांची तपासणी केली जावी," अशी मागणीही काँग्रेसच्यावतीने करण्यात आली.
मतदार याद्यांमधील कथित मतचोरी आणि अनियमिततेबाबत राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा संदर्भही या प्रकरणावरुन स्थानिक काँग्रेस नेत्यांकडून देण्यात आला. अशा चुकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं ठाम मत तलवार यांनी नोंदवलं. "लोकशाहीमध्ये प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या मताला महत्त्व असते आणि मतदार यादीत नोंदवलेली सर्व माहिती अचूक असणे गरजेचे आहे. कोणत्याही मतदाराच्या अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये यासाठी अशा प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे," असं तलवार म्हणाले.
लुधियानाचे खासदार अमरिंदर सिंग 'राजा' वडिंग यांनी 'एक्स'वर केलेल्या पोस्टमध्ये, "हेच काय ते पाहायचे बाकी होते...! लुधियाना पूर्व मतदारसंघाच्या मतदार यादीत एका मतदाराच्या नावासमोर शहीद-ए-आझम सरदार भगतसिंग यांचा फोटो लावण्यात आला आहे. बूथ क्रमांक 38 वरील अनुक्रमांक 422 च्या समोर हा फोटो लावल्याचा दावा केला जात आहे. यापूर्वी हरियाणाच्या मतदार यादीतही फोटोशी संबंधित अनियमिततेचे प्रकार समोर आले होते. आता पंजाबमधील या कथित त्रुटीमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोगाने यावर उत्तर द्यावे! मतदार याद्यांमध्ये अशा चुका कशा घडत आहेत? याची चौकशी कोण करणार आणि जबाबदारी कोणाची निश्चित केली जाणार? निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती जाहीर करावी. लोकशाहीमध्ये मतदार यादीची शुद्धता आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता यांबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये," अशी मागणी केली आहे.
बस यही देखना बाकी रह गया था…! लुधियाना ईस्ट की मतदाता सूची में शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर एक मतदाता के नाम के सामने लगा दी गई है। बूथ नंबर 38 पर सीरियल नंबर 422 के सामने यह तस्वीर लगी होने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा की मतदाता सूची में भी तस्वीरों को लेकर गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे। अब पंजाब में ऐसी चूक का दावा चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग जवाब दे! मतदाता सूचियों में ऐसी गलतियाँ कैसे हो रही हैं? इनकी जाँच कौन करेगा और जवाबदेही किसकी तय होगी? चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवाए और तथ्यों को सार्वजनिक करे। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) October 11, 2026
काँग्रेसने केलेले दावे फेटाळून लावताना लुधियाना जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने एका अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. "हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. लुधियाना पूर्व (60) मतदार यादीतील भाग क्रमांक 38 मधील अनुक्रमांक 422 च्या मतदाराच्या नावासमोर शहीद-ए-आझम भगतसिंग यांचा फोटो दिसत आहे. वस्तुस्थिती: हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. चुकीचा फोटो आधीच्या मतदार यादीत होता आणि तो 13 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रकाशित झालेल्या मसुदा यादीतही तसाच राहिला होता. 'एसआयआर' पडताळणीदरम्यान ही बाब निदर्शनास आली आणि ती आधीच दुरुस्त करण्यात आली आहे. योग्य फोटो असलेली अंतिम यादी आधीच तयार करण्यात आली असून ती 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल," असं रविवारी जारी केलेल्या निवेदनात निवडणूक कार्यालयाने स्पष्ट केलेलं.