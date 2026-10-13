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मतदारयादीत झळकला भगतसिंग यांचा फोटो! SIR प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर खासदाराने उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह; या फोटोबद्दल निवडणूक आयोग काय म्हणालं?

1931 साली देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात प्राणांची आहुती देणाऱ्या भगतसिंग यांचा फोटो मतदारयादीमध्ये छापण्यात आल्याचा फोटो खासदाराने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 13, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 12:05 PM IST
मतदारयादीत झळकला भगतसिंग यांचा फोटो! SIR प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर खासदाराने उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह; या फोटोबद्दल निवडणूक आयोग काय म्हणालं?
Image Credit: खासदारानेच शेअर केला मतदारयादीचा फोटो

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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