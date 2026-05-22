/खरं संकट पुढे? एका डॉलरसाठी दिडशे रुपये? इतका पडणार रुपया? तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

Rupee 150 Against The US Dollar: मागील काही काळापासून सातत्याने भारतीय रुपयाचं अवमूल्यन होत आहे. आशियामधील सर्वात सुमार कामगिरी करणाऱ्या चलनांमध्ये भारतीय रुपयाचा समावेश झालेला असतानाच आता रुपये 150 पर्यंत पडणार का याबद्दलची चर्चा सुरु झाली आहे.
Rupee 150 Against The US Dollar: भारतीय रुपयाचं मूल्य दिवसोंदिवस घसरत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. भारतीय चलन डॉलरच्या तुलनेत बुधवारी म्हणजेच 20 मे 2026 रोजी अगदी 97 पर्यंत पोहोचले. गुरुवारी यात थोडी सुधारणा झाली आणि रुपया 96.45 वर स्थिरावला. मात्र असं असलं तरी भारतीय चलनाचं मूल्य घसरण्याचा धोका अजूनही कायम आहे. पश्चिम आशियामधील युद्ध संकट आणि तेलाच्या किमतींमधील सततच्या वाढीमुळे रुपयात मोठी घसरण होताना दिसत आहे. रुपयाचं अवमूल्यनासाठी कराणीभूत ठरत असलेले हे संकट असेच सुरू राहिले, तर रुपया नजीकच्या काळात 100 पर्यंत पोहोचू शकतो. काही तज्ज्ञ तर अगदी 150 पर्यंत रुपयाची पडझड होण्याबद्दलही बोलत आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, रुपया खरोखरच डॉलरच्या तुलनेत 150 पर्यंत पोहोचू शकतो का? याचबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया...
एका अमेरिकन डॉलरसाठी 150 रुपये हा आकडा पाहिल्यास सध्याच्या चलन विनिमय दरापेक्षा गंभीर संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे इशारा करत असल्यासारखं वाटतं. आर्थिक तज्ज्ञ तसेच 'बिझन्यूज प्लस'चे संस्थापक जयंत मुंद्रांनी रुपयाच्या अवमुल्यनासंदर्भात केलेल्या विधानावरुन सोशल मीडियावर तुफान चर्चा रंगली आहे. अर्थव्यवस्थेवरील अविश्वास, घबराट, मीम्स आणि जागतिक ऊर्जा संकट अधिक गडद झाल्यास रुपया प्रत्यक्षात किती कमकुवत होऊ शकतो यावरुन सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, युद्धासंदर्भातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती पुन्हा वाढत चालल्या आहेत. अमेरिकन डॉलर मजबूत होत आहे. अमेरिकन बॉण्डवरील परतावा झपाट्याने वाढतोय. परदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांबाबत सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. महागाई आणि वाढत्या ऊर्जा खर्चाची भीती पुन्हा एकदा बाजारपेठेत चर्चेचा विषय ठरत असल्याने रुपया आधीच दबावाखाली आहे. या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर असा अंदाज वर्तवला जात आहे की रुपया 150 च्या पातळीवर पोहोचू शकतो.
भारत आजही ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, तंत्रज्ञान आयातीबरोबरच परदेशी भांडवलावरील अवलंबून आहे. यामुळेच रुपया असुरक्षित आहे. जर युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती दीर्घकाळ अधिक राहिल्या आणि जागतिक गुंतवणूकदार डॉलरकडे मोठ्या संख्येने वळत राहिले, तर रुपयाची अधिक पडझड होईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करून रुपयाच्या मूल्याचे आक्रमकपणे संरक्षण करण्याऐवजी चलनाची हळूहळू घसरण होऊ देणं अधिक सोयीस्कर वाटत आहे. आरबीआय आता विनिमय दराच्या पातळीचे संरक्षण करण्याऐवजी अनियंत्रित अस्थिरता रोखण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचं चलन बाजारावर लक्ष ठेवणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांचं मत आहे.
रुपया 150 च्या पातळीवर पोहोचण्याची ही शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. केवळ जागतिक आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीतच रुपया 150 च्या पातळीवर पोहचण्याची शक्य आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 150 पर्यंत जाणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असले तरी, ते एका अत्यंत गंभीर परिस्थितीतच शक्य आहे. जोपर्यंत आर्थिक धक्का मोठा नसेल, तोपर्यंत नजीकच्या भविष्यासाठी रुपया 150 पर्यंत जाणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, बाजारात सध्या रुपया 150 पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा नाही. तज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती कायम राहिल्या आणि जागतिक भांडवदारांनी बचावात्मक भूमिका घेतली, तर रुपया १००-१०५ रुपयांच्या पातळीपर्यंत कमकुवत होऊ शकतो का, यावर तात्काळ चर्चा सुरू आहे.
भारताला एकाच वेळी अनेक संकटांचा सामना करावा लागला तरच रुपया खरोखरच 150 रुपयांच्या दिशेने वाटचाल करण्याची शक्यता आहे. या संकटांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी आक्रमक विक्री, दीर्घकालीन जागतिक ऊर्जा संकट, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली सातत्यपूर्ण वाढ, अमेरिकन बाँडवरील उत्पन्नात होणारी वाढ, निर्यातीतील घट आणि विकसनशील बाजारपेठांमधील संकटाचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परदेशी चलन वाचवण्यासाठी आणि पर्यायाने रुपया मजबूत करण्यासाठी इंधन जपून वापरण्याबरोबरच वर्षभर सोनं खरेदी टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. स्थानिक वस्तूंना खरेदीच्या वेळी प्राधान्य देण्याचं आवाहनही मोदींनी केलं आहे.