Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explained: UAE मध्ये भारतीयाची हत्या! फोनवरुन मेसेज, मी आता..; 2 महिन्यांनी हादरवणारा खुलासा, कारच्या डिक्कीत तब्बल 9...; सगळेच हादरले

Explained: UAE मध्ये भारतीयाची हत्या! फोनवरुन मेसेज, 'मी आता..'; 2 महिन्यांनी हादरवणारा खुलासा, कारच्या डिक्कीत तब्बल 9...; सगळेच हादरले

पीडित अल्विन प्रकाश कुंदर गेल्या 14 वर्षांपासून शारजाह विमानतळावर काम करत होते.

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 23, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:50 PM IST
Explained: UAE मध्ये भारतीयाची हत्या! फोनवरुन मेसेज, 'मी आता..'; 2 महिन्यांनी हादरवणारा खुलासा, कारच्या डिक्कीत तब्बल 9...; सगळेच हादरले

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारताच्या पर्यटन क्षेत्रात मोठा बदल! स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी; WIONच्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितला नवा ट्रेंड
2
3
4
5