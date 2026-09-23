Explained: UAE मध्ये भारतीयाची हत्या! फोनवरुन मेसेज, 'मी आता..'; 2 महिन्यांनी हादरवणारा खुलासा, कारच्या डिक्कीत तब्बल 9...; सगळेच हादरले

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील एका व्यक्तीची शारजाहमध्ये कथित हत्या करण्यात आली होती. या व्यक्तीचा मृतदेह नऊ तुकड्यांमध्ये सापडल्यानंतर ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली, अशी माहिती त्याच्या भावाने मंगळवारी दिली. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. तसेच, हत्येच्या घटनेनंतर बेपत्ता असलेल्या त्याच्या पत्नी आणि मुलाबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही.
अल्वीन प्रकाश कुंदर असे या व्यक्तीचे नाव असून, ते गेल्या 14 वर्षांपासून शारजाह विमानतळावर काम करत होते. शारजाहला परतण्यापूर्वी, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ते आपल्या गावी आले होते. त्यांची पत्नी टीना कुंदर शारजाहमध्ये शिक्षिका म्हणून काम करते आणि त्यांचा मुलगा तिथेच दहावीत शिकत आहे, असे अल्वीन प्रकाशचा भाऊ अनिल प्रशांत कुंदर याने सांगितले. पत्नी मूळची उडुपीमधील उद्यावर येथील आहे.
अनिल यांनी सोमवारी उडुपीच्या पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली आणि या मृत्यूच्या संदर्भात कारवाईची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. पोलिसांनी अद्याप याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही, मात्र ते शारजाह (संयुक्त अरब अमिराती) कडून अधिकृत माहिती मिळण्याची वाट पाहत आहेत.
अनिल यांनी सांगितले की, त्यांनी 20 जुलै रोजी अल्विन प्रकाश यांना फोन केला होता, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्याऐवजी, अनिल यांना एक मेसेज आला ज्यामध्ये 'ते ठीक आहेत' असे म्हटले होते. अनिल यांच्या मते ही बाब असामान्य होती, कारण त्यांचा भाऊ त्यांच्याशी कधीच अशा प्रकारे संवाद साधत नसे. आठवड्याभरानंतर त्यांनी पुन्हा फोन केला, तरीही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. काहीतरी गडबड असल्याची शंका आल्याने, अनिल यांनी शारजाहमध्ये असलेल्या अल्विन प्रकाश यांचा वर्गमित्र मनोहरशी संपर्क साधला आणि त्याला माहिती देण्यास सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मनोहर त्या फ्लॅटवर गेला जो प्रकाशच्या कंपनीने त्याच्या कुटुंबाला राहण्यासाठी दिला होता. अनिलने सांगितले की, तिथल्या वॉचमनने त्याला प्रकाश भारतात गेल्याचे सांगितले. त्याने पुढे सांगितले की, त्यानंतर त्यांनी कंपनीच्या एचआर (HR) विभागाशी संपर्क साधला; त्यांनीही सुरुवातीला अल्विन प्रकाश भारतात परतल्याचेच सांगितले.
अनिल यांनी सांगितले की, दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पुन्हा कंपनीशी संपर्क साधून त्यांना कळवले की अल्विन प्रकाश भारतात परतलेले नाही आणि त्याच्या सध्याच्या ठिकाणाबद्दल खात्री करण्यास सांगितले. त्यानंतर कंपनीने त्यांच्या पासपोर्टची नोंद तपासली असता, ते अजूनही शारजाहमध्येच असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ते बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली.
तपासादरम्यान, ओमानकडे जाणाऱ्या मार्गावर उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये अल्विन प्रकाश यांचा मृतदेह सापडल्याचे सांगण्यात आले. हा मृतदेह कथितरीत्या नऊ तुकड्यांमध्ये कापून दोन पिशव्यांमध्ये भरून ठेवण्यात आला होता.
अनिल यांनी सांगितले की, कुटुंबाला शवविच्छेदन अहवाल सोमवारीच मिळाला आणि त्यानंतर ते उडुपी येथील स्थानिक पोलिसांकडे गेले. या हत्येची परिस्थिती आणि त्यामागचा हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. शारजाहमधील अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या पुढील तपासामुळे घटनाक्रम स्पष्ट होईल आणि या गुन्ह्यासाठी जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटेल, अशी अपेक्षा आहे.
"एखाद्याच्या छातीत वार करणे आणि मृतदेहाचे नऊ तुकडे करणे, यासाठी अनुभवी गुन्हेगारांची गरज असते," असे अनिल म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोन पुरुष आणि एक महिला त्या इमारतीतून बाहेर पडताना दिसले होते.
"जर त्याची पत्नी भारतात आली असेल, तर तिच्या पतीसोबत काय घडले हे तिला नक्कीच माहित असणार. मुलालाही कदाचित याची कल्पना असेल," असे अनिल म्हणाले. "ती भारतात आली असल्याचा कोणताही थेट पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. येथे अधिकृत एफआयआर (FIR) दाखल झाल्याशिवाय आम्हाला पासपोर्टची माहिती मिळू शकत नाही", असं ते म्हणाले आहेत.