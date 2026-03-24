Explained : निळ्या दिव्याची कार, 25 लग्न अन् 26 वी वरात; अशोक खरातनंतर कसा फसला बनावट IAS अधिकारी? A to Z घटनाक्रम

Crime News : हे संपूर्ण प्रकरण आहे एका अशा इसमाबद्दल ज्यानं आपण सनदी अधिकारी असल्याचा बनाव रचत एकदोन नव्हे तर तब्बल 25 तरुणींना फसवलं. त्यांच्याशी त्यानं लग्न केलं आणि 26 व्या लग्नावेळी हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. देशातील यंत्रणांनाही हादरवणारी ही घटना कुठं आणि कधी घडली, त्याचच हे सविस्तर वृत्त.
उत्तर प्रदेशातील इटावा इथं असणाऱ्या इकदिल पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत येणाऱ्या लुधियात मोहल्ला इथं राहणाऱ्या बोगस आयएएस अधिकारी प्रीतम निषादचे कारनामे कळताच गोरखपूर पोलिसांनी त्याचा मागोवा घेण्यासाठी कारवाई सुरू केली. या बोगस IAS अधिकाऱ्यावर गोरखपूर कँट भागातीर तरुणीशी लग्नाचा बनाव रचत पैशांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी प्रीतमची बहीण, त्याचा भावोजी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यसुद्धा फरार आहेत.
स्वत:ला मानिकपूरचा एसडीएम म्हणवणारा प्रीतम निषाद आतापर्यंत 25 लग्न करून तरुणींना लाखोंचा चुना लावून फरार झाला, ज्याच्याविरोधात आधिपासूनच दोन गुन्ह्यांची नोंद आहे. यावेळी गोरखपूरमधील पीडित कुटुंबानं जेव्हा घडला प्रकार सांगितला तेव्हा बसव्या लग्नांच्या या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला.
गोरखपूरच्या पीडितेच्या कुटुंबाला निषादच्या 25 लग्नांची माहिती मिळाली आणि त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यांनी लेकीला आपल्या घरी आणलं. लग्नात 30 लाखांचा खर्च झाल्यानं मोठा आर्थिक फटका या कुटुंबाला सहन करावा लागला. अर्धांगवायू झालेले वडील, तीन मुली आणि एक मुलगा असा परिवार असणाऱ्या या कुटुंबातील दोन मुलींची लग्न आधीच झाली असून, तिसऱ्या मुलीसाठी स्थळ शोधण्याचं काम सुरू होतं. त्याचदरम्यान दिल्लीत राहणाऱ्या मोठ्या मुलीला समुदायाच्या एका व्हॉट्सअप ग्रुपवर एका विवाहोत्सुक तरुणाची माहिती (प्रोफाईल) मिळाली. जिथं त्याचं नाव प्रीतम कुमार निषाद (निवासी लुधियात इटावा) वय 32 वर्षे आणि पद आयएएस अधिकारी असं सांहम्यात आलं होतं. मानिकपूर एसडीएममध्ये सेवेत असल्याचं भासवणारं हे स्थळ बहिणीला पटलं.
मुलीचे कुटुंबीय मुलाची माहिती घेण्यासाठी इटावा इथंही गेले. जिथं या बोगस इसमानं त्यांना लुधियात मोहल्ल्यामध्ये एक घर दाखवलं जिथं आपण मोठ्या बहिणीसमवेत राहतो असं सांगितलं. या मुलीचे कुटुंबानं जेव्हा त्यांना मूळ गावाविषयी विचारलं तेव्हा गाव अतिशय मागासला असल्यानं तिथं आमचं फार येणंजाणं नाही असं भासवत आपण तेथीव पहिले आयएएस अधिकारी असल्याची एक फसवी गोष्ट या माणसानं रचली आणि मुलीकडच्यांचा त्याच्यावर विश्वासही बसला.
फसवणूक इथंच थांबली नाही, तर मुलीच्या कुटुंबीयांचा विश्वास बसावा यासाठी बोगस आयएएस असणाऱ्या प्रीतम कुमार निषादनं जुन्या मुलाखतीचा व्हिडीओ तिच्या कुटुंबीयांना पाठवला, काही नेते आणि सन्मानित व्यक्तींसोबतचे फोटोही दाखवले. लग्नाची तारीख ठरली, 11 मार्च 2026. सुरुवातीला हुंडा नको म्हणणाऱ्या या इसमानं पुढं लग्नखर्चासाठी मुलीच्या कुटुंबीयांकडून 15 लाख रुपये लाटले आणि तो इटावाच्या घरातून फरार झाला. लग्नानंतर 11 मार्चलाच वरात मोहद्दीपूरमधील एका हॉटेलमध्ये थांबली. जिथं काही नातेवाईकांनी प्रीतमकडे पोस्टींगची चौकशी केली. त्यानं उडवाउडवीची उत्तरं दिल्यानं तिथं अनेकांचाच संशय बळावला. अखेर दुसऱ्या दिवशी नातेवाईकांनी या इसमाच्या गावातील व्यक्तींचा नंबर मिळवत त्याची माहिती मिळवली.
ही संपूर्ण घटना तरुणीच्या कुटुंबाला धक्का देऊन गेली. लग्नघरी स्मशानशांतता पसरली. मुलाकडून आलेल्या माणसांमध्ये त्याची बहीण, बहिणीचा पती, वडील आणि लहान मुलंही होती. नवरदेव होण्यासाठी या प्रीतम निषाद नामक तोतयानं सर्व थाट करून घेतला होता. लग्नाच्या 4 दिवसांपूर्वीच तो कारनं गोरखपूरला आला होता. ज्या कारवर 'भारत सरकार' अशी अक्षरं लिहिली होती. प्रीतम निषादसोबत त्याचा सहायकही होता जो त्याच्या मागंमागं येत होता. नेतेमंडळी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना लग्नाची पत्रिका देण्यासाठी आपण आल्याचं खोटं कारण त्यानं मुलीच्या वडिलांना सांगितलं.
दरम्यान, मुलीच्या वडिलांच्या माहितीनुसार प्रीतमच्या गावाहून त्यांना मोबाईवर एक फोन आला, दिखथं प्रीतम त्याच्या गावातूनन फरार असून, त्यानं असंच खोटं बोलून याआधी 25 लग्न केली आणि हे त्याचं 26 वं लग्न आहे ही माहिती दिली आणि तिथंच मुलीच्या वडिलांवर आभाळ कोसळलं. तरुणीच्या हवाल्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार निषादनं तिला गोव्याला नेत कथित स्वरुपात तिथं तिची विक्री करण्याचा कट रचला होता, तिच्याशी त्यानं गैरव्यवहारही केला होता असं पोलिसांनी सांगितलं, ज्यामुळं आता हे जाळं नेमकं किती मोठं आहे आणि देशात अशा किती टोळ्या सक्रिय आहेत या दृष्टीकोनातूनही पोलीस तपास करत आहेत.