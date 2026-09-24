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मुख्याध्यापक मुलींच्या वॉशरूममध्ये घुसून..., रडत रडत विद्यार्थिनींनी सांगितला हादरवणारा घटनाक्रम; पालक थेट शाळेत पोहोचले अन्...

जुमई येथे दहावीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचा काही पुरुषांच्या ग्रुपने रस्त्यावर छेड काढल्याचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर आलेला असून त्यावरुन वाद सुरु असतानाच आता एक नवा खुलासा झाला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:40 AM IST
मुख्याध्यापक मुलींच्या वॉशरूममध्ये घुसून..., रडत रडत विद्यार्थिनींनी सांगितला हादरवणारा घटनाक्रम; पालक थेट शाळेत पोहोचले अन्...
Image Credit: मुलींनीच सांगितला हादरवणारा अनुभव (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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