Explained: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर; DA वाढीमुळे तुमच्या पगारात किती वाढ होईल? समजून घ्या गणित!

DA Hike 2026: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2026 च्या पहिल्या महागाई भत्त्यात (डीए) मोठी वाढ अपेक्षित आहे. सध्या 58 टक्के असलेला डीए 2 टक्क्यांनी वाढून 60 टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. काही अंदाजानुसार 3 टक्के वाढ होऊन 61 टक्केही होऊ शकतो. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असून, एप्रिल महिन्यातील पगारासोबत तीन महिन्यांची थकबाकी (अरिअर्स) एकदम खात्यात जमा होईल. लाखो कर्मचाऱ्यांच्या खिशात अतिरिक्त पैसा येणार आहे. याचे साधे-सोपे गणित आणि फायदे समजून घेऊया.
सध्याची डीए दर 58 टक्के आहे, जो जुलै 2025 पासून लागू झाला. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू) च्या 12 महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित ही वाढ निश्चित केली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, जानेवारी 2026 साठी 2 टक्के वाढ जवळपास निश्चित आहे. यामुळे महागाईचा फटका कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल. यापूर्वी 2016 मध्ये केवळ 2 टक्के असलेला डीए आता 60 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.
मार्चअखेर घोषणा अपेक्षित होती, मात्र प्रशासकीय कामे, आठव्या वेतन आयोगाची तयारी आणि डेटा अंतिमीकरणामुळे एप्रिलमध्ये विलंब झाला. ही पहिलीच वेळ नाही, पण तज्ज्ञ सांगतात की ही वाढ रोखली जाणार नाही. फॉर्म्युलानुसारच होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना पूर्ण अरिअर्स मिळतील. यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही.
मूळ पगारावर (बेसिक पे) डीए मोजला जातो. 2 टक्के वाढीचा फायदा: 18000 रुपये मूळ पगार असल्यास दरमहा 360 रुपये अतिरिक्त (58% वरून ६०% पर्यंत).
29200 रुपये मूळ पगार असल्यास 584 रुपये वाढ.
56100 रुपये मूळ पगार असल्यास 1122 रुपये मासिक वाढ.
2.5 लाख रुपये मूळ पगार असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी 5000 ते 7500 रुपये दरमहा फायदा.
3 टक्के वाढ झाल्यास हे आकडे आणखी 50 टक्के जास्त होतील. एकूण पगारात 1 ते 3 टक्के सरळ वाढ दिसेल.
ही वाढ 1 जानेवारीपासून लागू असल्याने जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चची थकबाकी एप्रिल पगारासोबत एकत्र मिळेल. उदाहरण:56,100 रुपये बेसिक पगारावर तीन महिन्यांची अरिअर्स सुमारे 6700 ते 7000 रुपये असू शकतात. हे एकदम खात्यात जमा होऊन कर्मचाऱ्यांना मोठा एकरकमी फायदा होईल. पेन्शनधारकांनाही तेच नियम लागू असतील.
1 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगानुसार पूर्ण फायदा. मात्र, आठव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर डीए रीसेट होईल.
महागाई वाढत असताना हा अतिरिक्त पैसा किराणा, शिक्षण, आरोग्य आणि EMI भरण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. दीर्घकाळात बचत वाढेल. विशेष म्हणजे, डीए 60 टक्क्यांवर पोहोचल्याने भविष्यात डीए आणि बेसिक पे मर्ज करण्याची चर्चा सुरू होऊ शकते.
घोषणा झाल्यावर आपला पगार स्लिप तपासा. ऑनलाइन डीए कॅल्क्युलेटर वापरून स्वतःची गणना करा. बँक खाते अपडेट ठेवा जेणेकरून अरिअर्स त्वरित जमा होतील. येत्या काळात ८व्या वेतन आयोगाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.