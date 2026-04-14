Explained: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर; DA वाढीमुळे तुमच्या पगारात किती वाढ होईल? समजून घ्या गणित!

DA Hike 2026: ही डीए वाढ लाखो कुटुंबांसाठी आर्थिक दिलासा ठरेल. अधिकृत घोषणा लवकरच अपेक्षित असून, पगार वाढ आणि अरिअर्समुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थेट पैसा येईल.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 14, 2026, 09:35 PM IST
डीए वाढ

DA Hike 2026: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2026 च्या पहिल्या महागाई भत्त्यात (डीए) मोठी वाढ अपेक्षित आहे. सध्या 58 टक्के असलेला डीए 2 टक्क्यांनी वाढून 60 टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. काही अंदाजानुसार 3 टक्के वाढ होऊन 61 टक्केही होऊ शकतो. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असून, एप्रिल महिन्यातील पगारासोबत तीन महिन्यांची थकबाकी (अरिअर्स) एकदम खात्यात जमा होईल. लाखो कर्मचाऱ्यांच्या खिशात अतिरिक्त पैसा येणार आहे. याचे साधे-सोपे गणित आणि फायदे समजून घेऊया.

डीए वाढीबद्दल अपेक्षा काय?

सध्याची डीए दर 58 टक्के आहे, जो जुलै 2025 पासून लागू झाला. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू) च्या 12 महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित ही वाढ निश्चित केली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, जानेवारी 2026 साठी 2 टक्के वाढ जवळपास निश्चित आहे. यामुळे महागाईचा फटका कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल. यापूर्वी 2016 मध्ये केवळ 2 टक्के असलेला डीए आता 60 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.

घोषणेला उशीर का?

मार्चअखेर घोषणा अपेक्षित होती, मात्र प्रशासकीय कामे, आठव्या वेतन आयोगाची तयारी आणि डेटा अंतिमीकरणामुळे एप्रिलमध्ये विलंब झाला. ही पहिलीच वेळ नाही, पण तज्ज्ञ सांगतात की ही वाढ रोखली जाणार नाही. फॉर्म्युलानुसारच होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना पूर्ण अरिअर्स मिळतील. यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही.

पगारात किती वाढ होईल? सोप्या उदाहरणांसह गणित:

मूळ पगारावर (बेसिक पे) डीए मोजला जातो. 2 टक्के वाढीचा फायदा:  18000 रुपये मूळ पगार असल्यास दरमहा 360 रुपये अतिरिक्त (58% वरून ६०% पर्यंत).  
29200 रुपये मूळ पगार असल्यास 584 रुपये वाढ.  
56100 रुपये मूळ पगार असल्यास 1122 रुपये मासिक वाढ.  
2.5 लाख रुपये मूळ पगार असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी 5000 ते 7500 रुपये दरमहा फायदा.
3 टक्के वाढ झाल्यास हे आकडे आणखी 50 टक्के जास्त होतील. एकूण पगारात 1 ते 3 टक्के सरळ वाढ दिसेल.

एरिअर्स कसे मिळतील?

ही वाढ 1 जानेवारीपासून लागू असल्याने जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चची थकबाकी एप्रिल पगारासोबत एकत्र मिळेल. उदाहरण:56,100 रुपये बेसिक पगारावर तीन महिन्यांची अरिअर्स सुमारे 6700 ते 7000 रुपये असू शकतात. हे एकदम खात्यात जमा होऊन कर्मचाऱ्यांना मोठा एकरकमी फायदा होईल. पेन्शनधारकांनाही तेच नियम लागू असतील. 

कोणाला फायदा?

1 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगानुसार पूर्ण फायदा. मात्र, आठव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर डीए रीसेट होईल.

जीवनशैलीवर कसा परिणाम?

महागाई वाढत असताना हा अतिरिक्त पैसा किराणा, शिक्षण, आरोग्य आणि EMI भरण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. दीर्घकाळात बचत वाढेल. विशेष म्हणजे, डीए 60 टक्क्यांवर पोहोचल्याने भविष्यात डीए आणि बेसिक पे मर्ज करण्याची चर्चा सुरू होऊ शकते.

काय करावे? 

घोषणा झाल्यावर आपला पगार स्लिप तपासा. ऑनलाइन डीए कॅल्क्युलेटर वापरून स्वतःची गणना करा. बँक खाते अपडेट ठेवा जेणेकरून अरिअर्स त्वरित जमा होतील. येत्या काळात ८व्या वेतन आयोगाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

