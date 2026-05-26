/₹409 वरुन डायरेक्ट ₹47.49 कोटी झालं भाडं! केंद्र सरकारच्या 10000% भाडेवाढीविरोधात कोर्टात आज सुनावणी

Explained Delhi Gymkhana Club Eviction Issue: सध्या दिल्लीतील एक प्रकरण थेट उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलं असून केंद्र सरकारविरुद्ध दिल्ली जिमखाना क्लब हा वाद नेमका काय आहे पाहूयात...
Explained Delhi Gymkhana Club Eviction Issue: दिल्लीतील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि प्रभावशाली मानला जाणारा दिल्ली जिमखाना क्लब आता मोठ्या संकटात सापडला आहे. केंद्र सरकारने तब्बल 113 वर्षे जुन्या या क्लबला 5 जूनपर्यंत परिसर खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसने (L&DO) दिल्ली जिमखाना क्लबला नोटीस बजावत सफदरजंग रोडवरील 27.3 एकर जागा ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा परिसर “डिफेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर”, 'पब्लिक सिक्युरिटी' आणि 'गव्हर्नन्स' संबंधित प्रकल्पांसाठी आवश्यक आहे.
1913 मध्ये ब्रिटिश काळात 'इंपिरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' म्हणून या क्लबची स्थापना झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर “इंपिरियल” हा शब्द काढण्यात आला, मात्र क्लबची एलिट म्हणजेच उच्चभ्रूंसाठीची ओळख कायम राहिली. देशातील वरिष्ठ नोकरशहा, लष्करी अधिकारी, उद्योगपती, राजकारणी आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा हा आवडता क्लब मानला जातो.
गेल्या काही वर्षांत क्लबच्या कारभारावर अनेक गंभीर आरोप झाले होते. आर्थिक गैरव्यवहार, सदस्यत्वासंदर्भात निर्बंध आणि एलिट व्यवस्था, “ग्रीन कार्ड” सिस्टीममुळे सर्वसामान्यांना प्रवेश कठीण, मूळ क्रीडा उद्देशापासून विचलन असे अनेक आरोप क्लबव करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने पूर्वी क्लबवर टीका करत 'व्यायामशाळेतून मधुशाळा' झाल्याची टिप्पणी केली होती. हीच टिप्पणी आता पुन्हा चर्चेत आली आहे. दिल्ली जिमखाना क्लबचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी अनेकदा 25 ते 30 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे सांगितले जाते. हा क्लब दिल्लीच्या 'पॉवर सर्किट'चा भाग मानला जातो.
दिल्ली जिमखाना क्लबने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. क्लब प्रशासन आणि सदस्यांनी केंद्र सरकारच्या बेदखली आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अवनीश झिंगन यांच्या खंडपीठासमोर आज म्हणजेच 26 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. क्लब सदस्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. अनेक सदस्यांनी हा निर्णय 'धक्कादायक' असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे क्लबमधील सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आली आहे. अनेक कर्मचारी दशकांपासून येथे कार्यरत आहेत, असं क्लबच्या सदस्यांचं म्हणणं आहे.
1927-28 च्या करारानुसार दिल्ली जिमखाना क्लबने सरकारला वार्षिक भाडे फक्त ₹409.50 देण्याचे ठरले होते. 2023 मध्ये भाडे ₹4.10 कोटींवर गेले. एप्रिल 2026 मध्ये भाडे ₹47.49 कोटी झाले आहे. यामध्ये मुख्य भाड्याबरोबरच व्याज आणि चुकीच्या पद्धतीने क्लबचा वापर केल्याने दंडाचाही समावेश करण्यात आला आहे. ही वाढ मूळ भाड्याच्या 10000 पट आहे, असे क्लबने म्हटले आहे. क्लबने या भाडेवाढेविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर आज सुनावणी होणार आहे.
'लीज डीड'च्या चौथ्या तरतूदी अंतर्गत करारनामा रद्द करून पाच जूनपर्यंत बिल्डिंग, लॉन, फिटिंग्ससह राष्ट्रपती कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. क्लबकडे 5600 सदस्य, 14000 युझर्स आणि 600 कर्मचारी आहेत. सदस्यता फी ₹30 लाखांपेक्षा जास्त आहे.