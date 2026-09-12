/Explained: AI मुळे लग्नाचं नातं तुटलं? सॉफ्टवेअर इंजिनियरला मुलीने दिला नकार; नेमकं काय घडलं

AI मुळे नोकरी जाण्याची भीती... आणि थेट लग्नाच्या प्रस्तावाला नकार! सध्या सोशल मीडियावर एका मॅचमेकरने शेअर केलेली ही घटना चर्चेचा विषय ठरत आहे. एका महिलेला सॉफ्टवेअर इंजिनियरसोबत लग्न करायचं नव्हतं. कारण काय तर, भविष्यात AI मुळे त्याची नोकरी धोक्यात येऊ शकते, अशी तिला भीती होती. आतापर्यंत लग्नासाठी मुलगा किंवा मुलगी पाहताना कुटुंब, स्वभाव, शिक्षण, उत्पन्न आणि नोकरी यांसारख्या गोष्टी महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. मात्र AI आणि ऑटोमेशनमुळे आता लग्नाच्या चर्चेत आणखी एक प्रश्न समोर आला आहे की, समोरच्या व्यक्तीची नोकरी भविष्यातही टिकेल का?
मॅचमेकिंग आणि डेटिंग कोच ओएंद्रिला कपूर यांनी सोशल मीडियावर या घटनेचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका महिलेने त्यांच्याकडे स्पष्टपणे सांगितले की, तिला सॉफ्टवेअर इंजिनियरशी लग्न करायचे नाही. यामागचं कारण ऐकून मॅचमेकरलाही आश्चर्य वाटलं. त्या महिलेची चिंता होती की, AI मुळे भविष्यात सॉफ्टवेअर इंजिनियरची नोकरीच जाऊ शकते. ओएंद्रिला यांनी सांगितलं की, लग्नासाठी जोडीदार निवडताना त्यांनी यापूर्वी अनेक प्रकारच्या पसंती-नापसंती ऐकल्या आहेत. मात्र केवळ भविष्यात नोकरीवर परिणाम होऊ शकतो या शक्यतेमुळे एखादं नातं नाकारण्याचा हा प्रकार वेगळाच होता.
भारतातील विवाह बाजारात सॉफ्टवेअर इंजिनियर हे अनेक वर्षांपासून 'ड्रीम प्रोफाइल' मानले जात होते. चांगला पगार, मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये नोकरी, परदेशात जाण्याची संधी आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये करिअर करण्याची शक्यता यामुळे सॉफ्टवेअर इंजिनियरला अनेकदा प्राधान्य दिलं जात होतं. मात्र आता परिस्थिती काहीशी बदलताना दिसत आहे. AI, ऑटोमेशन आणि टेक्नॉलॉजीमधील वेगवान बदलांमुळे काही नोकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. टेक कंपन्यांमधील कर्मचारी कपातीच्या बातम्यांमुळेही करिअरच्या स्थैर्याबाबत चिंता वाढली आहे. यामुळे काही लोकांच्या मनात आता असा प्रश्न निर्माण होतोय की, आज चांगली वाटणारी टेकमधील नोकरी उद्याही तितकीच सुरक्षित असेल का?
याच मुद्द्यावर ओएंद्रिला यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जर लग्नासाठी नोकरीची स्थिरता हा सर्वात मोठा निकष असेल, तर मग पूर्णपणे सुरक्षित नोकरी कोणती? AI चा प्रभाव केवळ सॉफ्टवेअर क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. डिझाइन, फायनान्स, कन्सल्टिंग, कायदा, हेल्थकेअर अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये AI टूल्सचा वापर वाढत आहे. भविष्यात अनेक नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलू शकते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची आजची नोकरी पाहून पुढील 30-40 वर्षांचं भविष्य ठरवणं कितपत योग्य आहे, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
ओएंद्रिला यांनी हा मुद्दा थोड्या विनोदी पद्धतीने मांडताना म्हटलं की, जर आयुष्यभराची नोकरीची हमी हवी असेल तर कदाचित घरमालकाशीच लग्न करावं! त्यांच्या या विनोदामागे मात्र गंभीर संदेश आहे. कोणतीही नोकरी किंवा व्यवसाय कायमस्वरूपी सुरक्षित असेलच असं नाही. कंपनी बंद होऊ शकते, इंडस्ट्री बदलू शकते, नोकरी जाऊ शकते किंवा व्यवसायात नुकसान होऊ शकतं. म्हणून केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या सध्याच्या जॉब प्रोफाइलवरून त्याचं संपूर्ण भवितव्य ठरवणं योग्य ठरणार नाही.
मॅचमेकरच्या मते, लग्नासाठी जोडीदार निवडताना त्याच्या सध्याच्या नोकरीपेक्षा परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची ठरू शकते.
उदाहरणार्थ:
कारण आज एखादी व्यक्ती सॉफ्टवेअर इंजिनियर असली, तरी काही वर्षांनी ती स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकते. नोकरी गेल्यानंतर नवीन कौशल्य शिकून दुसऱ्या क्षेत्रातही करिअर करू शकते. म्हणून प्रश्न फक्त 'तो आज काय काम करतो?' एवढाच नसून, 'उद्या परिस्थिती बदलली तर तो काय करू शकतो?' हा असायला हवा.
ओएंद्रिला यांनी या संपूर्ण मुद्द्याचा सार एका विचारातून मांडला आहे. लग्न करताना आपण पुढील 40 वर्षांसाठी एखाद्या विशिष्ट नोकरीशी लग्न करत नसतो. आपण अशा व्यक्तीची निवड करत असतो, जिच्यासोबत पुढील अनेक वर्षांच्या चांगल्या-वाईट परिस्थितींना सामोरं जायचं असतं. नोकरी बदलू शकते, कंपनी बदलू शकते, करिअरची दिशा बदलू शकते. पण नात्यातील समजूतदारपणा, जबाबदारी, विश्वास आणि एकमेकांना दिलेली साथ अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे केवळ AI च्या भीतीमुळे एखाद्या संपूर्ण प्रोफेशनला नाकारण्याच्या विचारावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
ही घटना समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काही युजर्सनी म्हटलं की, AI च्या भीतीने एखाद्या व्यक्तीचा व्यवसाय पाहून लग्नाचा निर्णय घेणं योग्य नाही. तर काहींच्या मते, लग्नामध्ये आर्थिक स्थैर्याचाही विचार करावा लागतो. कुटुंब चालवण्यासाठी उत्पन्न महत्त्वाचं आहे आणि जोडीदाराच्या करिअरबाबत चिंता असणं पूर्णपणे चुकीचं म्हणता येणार नाही. काहींनी तर विनोदाने असंही म्हटलं की, AI पासून सुरक्षित राहायचं असेल तर इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, गवंडी किंवा कॅब ड्रायव्हरशी लग्न करा. मात्र भविष्यात या क्षेत्रांवरही टेक्नॉलॉजीचा काही ना काही परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक मोठा प्रश्न समोर येतो की, एखाद्या व्यक्तीचं भवितव्य त्याच्या आजच्या नोकरीवरून ठरवता येतं का? बहुधा नाही. टेक्नॉलॉजी बदलत आहे आणि त्यासोबत काम करण्याच्या पद्धतीही बदलत आहेत. आज सुरक्षित वाटणाऱ्या नोकरीमध्ये काही वर्षांनी मोठे बदल होऊ शकतात. त्याचवेळी आज जोखीम असलेल्या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे लग्नासाठी जोडीदार निवडताना केवळ जॉब टायटल, पगार किंवा कंपनी पाहण्यापेक्षा त्याची विचारसरणी, मेहनत, जबाबदारीची जाणीव आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता पाहणं अधिक महत्त्वाचं ठरू शकतं. कारण शेवटी लग्न एखाद्या नोकरीशी होत नाही; लग्न एका व्यक्तीसोबत होतं.