Explained: तुम्हाला माहितीय का LPG, PNG, CNG आणि LNG मध्ये काय फरक? तुमच्या फायद्याचा कोणता? धोकादायक कोणता?

LPG PNG CNG and LNG Differance: आजच्या काळात स्वयंपाक, वाहन आणि उद्योगांसाठी गॅसचे विविध प्रकार वापरले जातात. पण सामान्य माणसाला LPG, PNG, CNG आणि LNG यांच्यात नेमका काय फरक आहे, हे कळत नाही.  या गॅसबद्दल जाणून घेतल्याने तुम्ही योग्य निर्णय घेऊ शकता आणि ऊर्जा बचत करू शकता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 28, 2026, 07:13 PM IST
गॅस

LPG PNG CNG and LNG Differance: आजच्या काळात स्वयंपाक, वाहन आणि उद्योगांसाठी गॅसचे विविध प्रकार वापरले जातात. पण सामान्य माणसाला LPG, PNG, CNG आणि LNG यांच्यात नेमका काय फरक आहे, हे कळत नाही. कोणता गॅस कुठे वापरायचा, तो कसा साठवला जातो, तो किती सुरक्षित आहे आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होतो, हे जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

LPG म्हणजे काय आणि तो कसा वापरला जातो?

LPG म्हणजे Liquefied Petroleum Gas. हा प्रोपेन आणि ब्युटेन या दोन गॅसांचा मिश्रण असतो. तो उच्च दाबाखाली द्रव स्वरूपात साठवला जातो. घरगुती स्वयंपाकासाठी भारतातल्या बहुतेक कुटुंबांमध्ये LPG सिलिंडर वापरले जातात. एक सिलिंडर 14.2 किलोचा असतो आणि तो रेडिअल रंगाचा असतो. LPG हा गॅस हवेच्या तुलनेत जड असतो, म्हणून गळती झाली तर तो खाली बसतो आणि आग लागण्याचा धोका जास्त असतो. फायदे म्हणजे तो सहज उपलब्ध आहे, सिलिंडर घरी आणता येतो आणि स्वयंपाक जलद होते. तोडगा म्हणून सरकार सबसिडीही देते. मात्र, सिलिंडर रिकामे झाल्यावर पुन्हा भरणे, ट्रकने वाहतूक करणे आणि सिलिंडर सुरक्षित ठेवणे यात त्रास होतो. एका वर्षात भारतात लाखो सिलिंडर वापरले जातात.

PNG म्हणजे काय आणि तो LPG पेक्षा कसा वेगळा आहे?

PNG म्हणजे Piped Natural Gas. हा नैसर्गिक गॅस (मुख्यतः मिथेन) पाईपलाइनद्वारे थेट घरापर्यंत पोहोचवला जातो. शहरांमध्ये गॅस कंपनी पाईपलाइन टाकते आणि मीटरद्वारे गॅस मोजला जातो. पीएनजी असेल तर मग तुम्हाला सिलिंडर घेण्याची गरज नाही, फक्त स्विच ऑन करा आणि स्वयंपाक सुरू. PNG हा हवेच्या तुलनेत हलका असल्याने गळती झाली तर वर उडतो आणि सहज पसरतो, म्हणून तो LPG पेक्षा जास्त सुरक्षित मानला जातो. दाब फार कमी (21 मिलीबार) असतो. याचा खर्च कमी असतो, कोणतीही डिलिव्हरी नाही, स्वच्छ जळतो आणि पर्यावरणाला हानी कमी होते. शहरांमध्ये PNG चे नेटवर्क वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, फक्त पाईपलाइन असलेल्या भागातच उपलब्ध आहे.

महिला आणि पुरुषांचं मिलन कसं झालं?, वैज्ञानिकांनी उकललं लाखो वर्षे जुनं रहस्य!

CNG म्हणजे काय आणि वाहनांसाठी का वापरला जातो?

CNG म्हणजे Compressed Natural Gas. हा देखील मुख्यतः मिथेन गॅस असतो, पण तो खूप उच्च दाबाखाली (२००-२५० बार) साठवला जातो. तो सिलिंडर स्वरूपात वाहनात बसवला जातो. दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये बस, ऑटो, टॅक्सी आणि खासगी गाड्यांमध्ये CNG खूप लोकप्रिय आहे. तो पेट्रोल-डिझेलपेक्षा स्वस्त आणि प्रदूषण कमी करणारा आहे. CNG जळताना फक्त कार्बन डायऑक्साइड आणि पाणी तयार होते, त्यामुळे हवा स्वच्छ राहते. सीएनजीमुळे इंजिनचे आयुष्य वाढते, देखभाल कमी आणि सरकार प्रोत्साहन देते. तोडगा म्हणजे CNG स्टेशन कमी आहेत आणि सिलिंडर भरण्यासाठी रांगा लागतात.

LNG म्हणजे काय आणि तो मोठ्या प्रमाणात का वापरला जातो?

LNG म्हणजे Liquefied Natural Gas. हा नैसर्गिक गॅस -162 अंश सेल्सिअस तापमानावर द्रव स्वरूपात बदलला जातो. यामुळे त्याचा आकार 600 पट कमी होतो आणि तो शिप, ट्रेन किंवा ट्रकने दूरच्या ठिकाणी नेला जातो. LNG हा PNG आणि CNG सारखाच मिथेन आहे, पण तो द्रव स्वरूपात साठवला जातो. तो मोठ्या उद्योगांमध्ये, पॉवर प्लांटमध्ये आणि निर्यात-आयातसाठी वापरला जातो. भारत जगातला दुसरा सर्वात मोठा LNG आयातकर्ता आहे. फायदे : वाहतूक सोपी, जास्त ऊर्जा एका ठिकाणी साठवता येते आणि पर्यावरण अनुकूल. मात्र, त्यासाठी विशेष क्रायोजेनिक टँकर आणि स्टोरेजची गरज असते, म्हणून तो घरगुती वापरासाठी नाही.

'रश्मी वहिनीच्या हातचे साबुदाणे वडे अन् देवेंद्रजींची आवड', मातोश्रीवर जाणार? अमृता फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

या सर्व गॅसमध्ये मुख्य फरक काय?

LPG हा सिलिंडरमध्ये द्रव स्वरूपात असतो, PNG पाईपद्वारे, CNG वाहनांसाठी संकुचित स्वरूपात आणि LNG द्रव स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात. LPG आणि LNG द्रव असतात तर PNG आणि CNG वायू स्वरूपात. LPG आणि PNG घरगुती स्वयंपाकासाठी, CNG वाहनांसाठी आणि LNG उद्योग व निर्यातीसाठी. LPG जड आणि धोकादायक, PNG हलका आणि सुरक्षित, CNG स्वस्त आणि स्वच्छ, LNG दूरवर्ती वाहतुकीसाठी उत्तम. भारतात LPG 80 टक्के घरांमध्ये, PNG शहरांमध्ये वाढत आहे, CNG १०० हून अधिक शहरांत आणि LNG आयात वाढत आहे.

गॅसचे फायदे, तोटे 

या सर्व गॅसांचा वापर वाढल्याने प्रदूषण कमी होत आहे आणि ऊर्जा सुरक्षितता वाढते. LPG सोपा पण सिलिंडरचा त्रास होतो. PNG सुविधाजनक पण नेटवर्क वाढणे गरजेचे आहे. CNG पर्यावरण अनुकूल असला तरी याचे स्टेशन कमी आहेत. LNG कडे भविष्यातील ऊर्जा म्हणून पाहिले जाते पण महाग आहे. सरकार PNG आणि CNG चे नेटवर्क वाढवतय. जेणेकरून आयात कमी होईल आणि हवा स्वच्छ राहील. तुमच्या घरात कोणता गॅस वापरता? जर PNG उपलब्ध असेल तर तो निवडा, कारण तो सुरक्षित आणि सोयीस्कर आहे. या गॅसबद्दल जाणून घेतल्याने तुम्ही योग्य निर्णय घेऊ शकता आणि ऊर्जा बचत करू शकता.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

निसर्गाचा चमत्कार! पहिल्यांदाच जगाने पाहिला स्पर्म व्हेलचा...

विश्व