/Explained: फक्त दोन शब्दांमुळे मुस्लिम IPS अधिकाऱ्याची बदली? राज्यात एकच खळबळ, व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल

आयपीएस महिला अधिकाऱ्याने नागरी सेवेत रुजू होण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी एक प्रेरणादायी व्हिडीओ तयार केला. या व्हिडीओच्या माध्यमातून त्यांनी आपला प्रवास मांडत, इच्छुक उमेदवारांनी काही सल्लेही दिल. महिला अधिकारी मुस्लिम असल्याने त्यांनी व्हिडीओच्या सुरुवातीला 'अस्सलाम अलैकुम' (तुमच्यावर शांती असो) या इस्लामिक अभिवादनाचा वापर केला. मात्र यानंतर काही हिंदू-उजव्या विचारसरणीचे गट संतापले. एका हिंदू गटाने यासंदर्भात पश्चिम बंगालच्या गृहसचिवांकडे तक्रार केली. त्या आपल्या भाषणात 'अस्सलाम अलैकुम' आणि 'इन्शाअल्लाह' (देवाची इच्छा असल्यास) या शब्दांचा वापर कसा करू शकतात? असा त्यांची आक्षेप होता. यानंतर त्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. राज्य सरकारने याला 'नियमित' आणि 'जनहितार्थ' केलेली बदली असल्याचे म्हटले आहे, तरीही यावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
आयपीएस (IPS) अधिकारी बुशरा बानो यांच्या बदलीनंतर वाद निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील खरागपूर येथे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (ASP) म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या अडीच महिन्यांतच त्यांची बदली करण्यात आली आहे. 14 सप्टेंबर रोजी बंगाल सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार, त्यांची नियुक्ती आता राज्य सशस्त्र पोलीस दलाच्या चौथ्या बटालियनमध्ये 'डेप्युटी कमांडंट' म्हणून करण्यात आली आहे.
सरकारी अधिसूचनेत ही बदली जनहितार्थ असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, बुशरा बानो यांच्या अचानक झालेल्या बदलीमुळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. कारण काही हिंदू गटांनी त्यांच्या एका सोशल मीडिया व्हिडिओमधील इस्लामिक अभिवादन आणि विशिष्ट शब्दप्रयोगांवर आक्षेप घेतला होता.
बुशरा बानो यांनी अलीकडेच एका व्हिडिओद्वारे नागरी सेवेमधील आपल्या प्रवासाची माहिती दिली होती. व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच त्या 'अस्सलाम अलैकुम' असे म्हणून प्रेक्षकांचे अभिवादन करतात. त्यानंतर त्या आयपीएस (IPS) बनण्यापर्यंतचा आपला प्रवास उलगडून सांगतात. यामध्ये त्यांनी परीक्षेची तयारी कशी केली आणि यूपीएससी (UPSC) परीक्षेच्या तयारीदरम्यान अलीगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटीच्या (AMU) 'रेसिडेन्शियल कोचिंग अकादमी'ने (RCA) त्यांना कशी मदत केली, हे सांगितलं,
Complaint filed with West Bengal Home Secretary regarding IPS Bushra Bano’s official video statement.— Hindu Legal Fund (@HinduLegalFund) September 13, 2026
She began with Assalamualaikum, used Inshallah, ended with Jazakallah — and did not use Vande Mataram or Jai Hind.
A serving officer representing the Indian state should…
मूळच्या उत्तर प्रदेशातील कन्नौजच्या रहिवासी असलेल्या बुशरा बानो यांनी एएमयू (AMU) मधून पीएचडी पूर्ण केली. त्यानंतर, सिव्हिल सर्व्हिसेसमधील (नागरी सेवा) करिअरचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतात परतण्यापूर्वी त्यांनी काही काळ आखाती देशांमध्ये काम केले. 2021 मध्ये त्यांनी यूपीएससी (UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) रुजू झाल्या.
"मी ही माहिती तुमच्या सर्वांसोबत शेअर करत आहे जेणेकरून इतरांनाही याचा लाभ घेता येईल," असे या आयपीएस अधिकाऱ्याने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. त्यांनी अल्पसंख्याक, महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी एएमयूमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी कोचिंग सेंटरचे कौतुक केले.
"मी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना अशा केंद्रांमध्ये प्रवेश घेण्याचे आवाहन करते. मला खात्री आहे की, या कोचिंग सेंटर्सचा अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ होईल आणि 'इन्शाअल्लाह' (ईश्वराच्या कृपेने) ते स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देशाची सेवा करू शकतील," असे बानो यांनी व्हिडिओमध्ये सांगितले.
उजव्या विचारसरणीच्या गटांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनेक सोशल मीडिया अकाऊंट्सनी त्यांच्या विरोधात मोहीम राबवली; त्यांनी बानो यांच्याकडून इस्लामिक वाक्प्रचार आणि अभिवादनाचा वापर करण्यावर आक्षेप घेतला. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की: "भारतीय राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कार्यरत अधिकाऱ्याने तटस्थता राखली पाहिजे आणि सार्वजनिक संवादात राष्ट्रीय स्वरूपाच्या अभिव्यक्तींचा वापर केला पाहिजे."
अधिकृत अधिसूचनेत त्यांच्या बदलीचे कारण केवळ जनहित असे नमूद केले आहे. मात्र, एका वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही बदली झाल्यामुळे विरोधी पक्षांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, यात भेदभाव दिसून येत असल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी यांनी आयपीएस (IPS) असोसिएशनला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आवाहन केले. "तिच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी राज्य सरकारने दुसऱ्याच दिवशी तिची बदली केली. मोदीजी, तुम्ही कोणत्या प्रकारचा भारत घडवत आहात?" अशी पोस्ट त्यांनी 'एक्स'वर केली.
टीएमसीचे आमदार कुणाल घोष म्हणाले: "बदलीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. परंतु, जर एखाद्या व्यक्तीने कोणतेही असंसदीय किंवा घटनाबाह्य शब्द उच्चारले नसतील आणि केवळ आपल्या सवयी व वैयक्तिक समजुतींवर आधारित काही बोलले असेल, किंवा त्यातून एखादे भाष्य किंवा शब्द त्यांच्या तोंडून आले असतील, तर त्यासाठी त्यांना शिक्षा होऊ नये."
सोशल मीडियावरील अनेक युजर्सनी उत्तर प्रदेशचे पोलीस अधिकारी अनुज चौधरी यांच्याशीही याची तुलना केली आहे; अनुज चौधरी हे गणवेशात असताना अनेकदा आपल्या "हिंदू" धार्मिक श्रद्धांचे प्रदर्शन करताना दिसतात.