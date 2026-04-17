Explained: राहुल गांधींकडे दुहेरी नागरिकत्व? काय होऊ शकते कारवाई? कोर्टात आतापर्यंत काय घडलं?

Rahul Gandhi Dual Citizenship: राहुल गांधीवर एका बाजूला त्यांच्यावर दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या एका वक्तव्याने 'इंडियन स्टेट' वाद निर्माण केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 17, 2026, 04:43 PM IST
राहुल गांधी

Rahul Gandhi Dual Citizenship: राहुल गांधी सध्या दोन वेगळ्या कायदेशीर प्रकरणांमुळे देशभर चर्चेत आहेत. एका बाजूला त्यांच्यावर दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या एका वक्तव्याने 'इंडियन स्टेट' वाद निर्माण केलाय. दोन्ही प्रकरणे उत्तर प्रदेशातील इलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचली आहेत. यात अद्याप कोणताही दोष सिद्ध झालेला नाही. फक्त याचिकाकर्त्यांनी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे आणि न्यायालय ती मागणी ऐकणार का, हे ठरवत आहे. हे दोन्ही मुद्दे राजकारण, कायदे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी जोडले गेले आहेत.

दुहेरी नागरिकतेचा दावा कशामुळे सुरू झाला? 

कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्यांचा आरोप आहे की, राहुल गांधींकडे भारताबरोबर ब्रिटनचीही नागरिकता आहे. भारतात कायद्यानुसार कोणालाही दोन देशांची नागरिकता ठेवता येत नाही. जर एखादा व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल तर दुसऱ्या देशाची नागरिकता ठेवणे गुन्हा मानला जातो. राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि खासदार असल्याने हा आरोप अतिशय गंभीर आहे. शिशिर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, 'राहुल गांधींकडे दोन पासपोर्ट असू शकतात आणि यामुळे इंडियन पासपोर्ट अॅक्ट, फॉरेनर्स अॅक्ट व ऑफिशियल सीक्रेट्स अॅक्टचे उल्लंघन होऊ शकते'.

कुठून सुरु झालं प्रकरण?

शिशिर यांनी प्रथम रायबरेलीच्या खासदार-विधानसभा न्यायालयात एफआयआर दाखल करण्याची विनंती केली. पण न्यायालयाने पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगून याचिका फेटाळली. नंतर शिशिर यांनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले. आता लखनौ खंडपीठातील उच्च न्यायालय ठरवेल की, खरोखर एफआयआर दाखल व्हायला हवी का? अद्याप न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवलेले नाही. फक्त तपास सुरू करायचा की नाही, हा प्रश्न आहे.

राहुल गांधींचं ते विधान काय?

दुसरा वाद 'इंडियन स्टेट' वक्तव्याभोवती फिरतो. 15 जानेवारी 2025 रोजी दिल्लीत काँग्रेसचे नवे मुख्यालय 'इंदिरा भवन' उद्घाटनप्रसंगी राहुल गांधींनी हे वक्तव्य केले. त्यांनी म्हटले की, आमची लढाई फक्त भाजप किंवा आरएसएसशी नाही, तर 'इंडियन स्टेट'शीही आहे. या वाक्याने मोठा वाद निर्माण झाला. काहींनी याला देशाच्या संस्थांवर हल्ला म्हटले. त्यामुळे कायदे, राजकारण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.

'इंडियन स्टेट' वक्तव्यावर याचिका कोणी दाखल केली? 

सिमरन गुप्ता या याचिकाकर्त्याने चंदौसी न्यायालयात एफआयआरची मागणी केली. हे वक्तव्य देशाच्या संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते, असा त्यांचा दावा होता. पण खालच्या न्यायालयाने याचिका कमकुवत ठरवून फेटाळली. नंतर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. म्हणजे अद्याप काही निर्णय झालेला नाही.

दोन्ही प्रकरणांत काय साम्य आहे? 

दोन्ही याचिका एफआयआरसाठीच आहेत. दोन्ही वेळी निचल्या न्यायालयाने मागणी फेटाळली आणि दोन्ही अपील उच्च न्यायालयात आहेत. दोन्ही प्रकरणे एकाच पद्धतीने पुढे गेली आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांवर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर आधारित आरोप कसे न्यायालयापर्यंत जातात. अद्याप दोन्ही प्रकरणांत राहुल गांधींना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. फक्त तपासाची प्रक्रिया सुरू व्हायची का, हे उच्च न्यायालय ठरवेल.

या दोन्ही वादांचे कायदेशीर आणि राजकीय महत्व काय? 

दुहेरी नागरिकतेचा प्रश्न खासदारकीच्या पात्रतेला स्पर्श करतो. जर आरोप सिद्ध झाला तर मोठा परिणाम होऊ शकतो. 'इंडियन स्टेट' वक्तव्य प्रकरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा ठरवेल. एका नेत्याला आपल्या राजकीय टीकेत किती दूर जायला मोकळीक आहे, हे न्यायालय स्पष्ट करेल. एकूणच, हे प्रकरणे फक्त राहुल गांधींच्या व्यक्तिगत प्रश्नापुरते मर्यादित नाहीत. ते देशातील नागरिकता कायदे, राजकीय स्वातंत्र्य आणि न्यायालयांची भूमिका यांच्याशी जोडले गेले आहेत. सध्या दोन्ही प्रकरणे प्रलंबित असून उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येणे बाकी आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

