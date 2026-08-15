Explained: सोनिया गांधींनी 'वंदे मातरम' थांबवण्यासाठी केला इशारा, पूर्ण होण्याआधीच थांबवलं? काँग्रेस मुख्यालयात राष्ट्रीय गीताचा अपमान? VIDEO व्हायरल

आज संपूर्ण देशभरात स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जात आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकजण आपल्या परीने स्वातंत्र्यदिनाचा जल्लोष करत आहे. यादम्यान गेल्या 80 वर्षांत पहिल्यांदाच लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून 'वंदे मातरम्' पूर्णपणे गायलं गेलं. तर दुसरीकडे काँग्रेस मुख्यालयातही वंदे मातरम गायलं गेलं. मात्र या कार्यक्रमावरुन नवा वाद निर्माण झाला आहे. याचं कारण काँग्रेस मुख्यालयातील कार्यक्रमात संपूर्ण वंदे मातरम गाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा भाजपाचा आरोप आहे.
काँग्रेसने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. याबाबत बोलताना पक्षाचे नेते जयराम रमेश यांनी सांगितलं की, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठी खुर्ची आणण्यास सांगत होत्या. कारण ते बराच वेळ उभे होते. त्यांनी 'वंदे मातरम'चे गायन थांबवलं नाही. जयराम रमेश म्हणाले की, "28 ऑक्टोबर 1937 रोजी कोलकाता येथे 'वंदे मातरम'बाबत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. बैठकांमध्ये 'वंदे मातरम'च्या केवळ सुरुवातीच्या ओळीच गायल्या जाव्यात, असा सल्ला गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी दिला होता."
काँग्रेस मुख्यालयातील फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सोनिया गांधी यांनी 'वंदे मातरम'चे पूर्ण गायन रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. भाजपाच्या आरोपानुसार, सोनिया गांधी यांनी आक्षेप नोंदवल्यानंत काही वेळातच राहुल गांधी यांनीही तशीच कृती केली. काँग्रेस नेतृत्वाला हे गाणं वाजवलं जाणं सोयीचे वाटत नव्हतं, असा आरोप त्यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या या कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि खर्गे हे पक्षाचे इतर नेते व कार्यकर्त्यांसह स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यात सहभागी झालेले दिसत आहेत.
'वंदे मातरम' गायले जात असताना, सोनिया गांधी आणि खर्गे हे त्यांच्या आसपासच्या लोकांना हातांनी काहीतरी खुणा करताना दिसले. 'वंदे मातरम'चे गायन थांबवण्याचाच ते इशारा देत होते असं भाजपाचं म्हणणं आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी एका व्यक्तीला बोलावून घेतलं. यानंतर ती व्यक्ती खर्गे आणि नंतर सोनिया गांधी यांच्याकडे गेली आणि त्यांच्याकडून ऐकून घेतलं. त्यानंतर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला असून, काँग्रेस नेतृत्वावर राष्ट्रीय गीताचा अनादर केल्याचा आरोप टीकाकारांकडून केला जात आहे.
दरम्यान काँग्रेसने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. या व्हिडिओबाबत आणि त्याच्याशी संबंधित आरोपांविषयी विचारलं असता, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत म्हणाले, "यात कोणताही वाद नाही. पक्षाची भूमिका काय आहे, हे केवळ काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी किंवा जयराम रमेशच सांगू शकतात." विशेष म्हणजे, प्रोटोकॉलशी संबंधित मुद्द्यांमुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अनुक्रमे राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली नव्हती; त्यानंतर ही घटना घडली.
खर्गेंसाठी खूर्ची मागितली जात असल्याचा काँग्रेसचा दावा
काँग्रेसने भाजपचा दावा फेटाळून लावला आणि ठामपणे सांगितले की, त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात 'वंदे मातरम'चे पूर्ण गायलं गेलं. काँग्रेसने स्पष्ट केलं की हे गीत पूर्णपणे गाण्यापासून रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही; उलट, काही काळापासून उभे असलेल्या पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठी खुर्चीची मागणी सोनिया गांधी करत होत्या.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी राष्ट्रीय गीताशी पक्षाचा असलेला ऐतिहासिक संबंध अधोरेखित केला आणि 1937 मध्ये कोलकाता येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीचा संदर्भ दिला; या बैठकीला स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते.
"28 ऑक्टोबर 1937 रोजी कोलकाता येथे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आणि सी. राजगोपालाचारी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या सल्ल्यानुसार, काँग्रेसच्या अधिवेशनांमध्ये 'वंदे मातरम'चे सुरुवातीचे कडवे गायले जावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता," असे रमेश म्हणाले.
रमेश यांनी सांगितले की, काँग्रेसच्या सभांमध्ये या गीताचा सुरुवातीचा भाग वापरला जावा, असा सल्ला टागोर यांनी नेहरू आणि बोस यांना दिला होता. "टागोर यांनी नेहरू आणि बोस यांना सल्ला दिला होता की 'वंदे मातरम'चे पहिले काही परिच्छेदच वापरले जावेत. तेव्हापासून आम्ही प्रत्येक अधिवेशनात त्या ओळी गात आलो आहोत; आमचे सेवा दल ते गाते, आमचे कार्यकर्ते ते गातात. त्याबाबत कोणताही वाद नाही," असे रमेश म्हणाले.
"संसदेत यावर 16 तास चर्चा झाली होती. आम्ही आमची भूमिका मांडली होती. मी यासंबंधीचा संपूर्ण इतिहास सांगितला होता, ज्याची माहिती पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना नव्हती. 'वंदे मातरम'बाबतचा निर्णय ज्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला होता, त्याबद्दल मी खासदारांना माहिती दिली होती," असं जयराम रमेश म्हणाले.
या मुद्द्यावरून केरळमध्येही राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. तेथील काँग्रेस-प्रणित सरकारने अलीकडेच शाळांसाठी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या; यात ध्वजारोहण आणि राष्ट्रगीत ('जन गण मन') गाण्यावर भर देण्यात आला असला, तरी 'वंदे मातरम' गाण्याबाबत संस्थांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. राष्ट्रीय गीताबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशांवरून आधीच मोठा वाद सुरू असताना ही घटना घडली असून, त्यामुळे भाजपच्या टीकेलाही तोंड द्यावे लागले आहे.
दरम्यान, या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात 'वंदे मातरम' केंद्रस्थानी राहिले आहे. लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रगीतापूर्वी हे राष्ट्रीय गीत गायले गेले. या प्रसंगी या गीताच्या 150 वर्षांच्या इतिहासाचेही स्मरण करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संसदेतही हे गीत वाजवण्यात आले आणि लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज 'वंदे मातरम'ने संपन्न झाले. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसच्या या कृतीमुळे भाजप आणि इतर टीकाकारांना विरोधी पक्षावर निशाणा साधण्याची नवी संधी मिळाली आहे.