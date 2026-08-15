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Explained: सोनिया गांधींनी 'वंदे मातरम' थांबवण्यासाठी केला इशारा, पूर्ण होण्याआधीच थांबवलं? काँग्रेस मुख्यालयात राष्ट्रीय गीताचा अपमान? VIDEO व्हायरल

गेल्या 80 वर्षांत पहिल्यांदाच लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून 'वंदे मातरम्' पूर्णपणे गायले गेले. काँग्रेसच्या मुख्यालयातही 'वंदे मातरम्' वाजवण्यात आले. मात्र यावेळचे काही फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले आहे. ज्याच्या आधारे भाजपने काँग्रेसवर राष्ट्रगीत पूर्णपणे गायले जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 15, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:34 PM IST
Explained: सोनिया गांधींनी 'वंदे मातरम' थांबवण्यासाठी केला इशारा, पूर्ण होण्याआधीच थांबवलं? काँग्रेस मुख्यालयात राष्ट्रीय गीताचा अपमान? VIDEO व्हायरल

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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