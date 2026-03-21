Explained: घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी PF काढायचाय? कधी आणि किती काढता येते रक्कम? सोप्या भाषेत समजून घ्या!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 21, 2026, 06:07 PM IST
पीएफ काढण्याची प्रक्रिया

PF Withdrawal Guide: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने आपल्या सदस्यांसाठी एक मोठी सुविधा आणली आहे. त्यामुळे आता PF मधून घर खरेदी, बांधकाम किंवा होम लोन भरण्यासाठी पैसे काढणे खूप सोपे झाले आहे. EPFO 3.0 प्रणालीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि वेगवान झाली आहे. फक्त 3 कामकाजी दिवसांत पैसे खात्यात येऊ शकतात. असे असले तरी यासाठी नियम कडक आहेत. 90% PF बॅलन्स किंवा 36 महिन्यांची बेसिक सॅलरी + DA यापैकी कमी रक्कम मिळते. नोकरीच्या 3 वर्षांनंतर ही सुविधा उपलब्ध आहे. याबाबत सोप्या भाषेत समजून घेऊया. 

PF विड्रॉल प्रक्रिया वेगवान आणि सोपी

EPFO 3.0 ही नवीन डिजिटल व्यवस्था आहे ज्यात PF काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. आता ऑफिसच्या चकरा किंवा कागदपत्रांची मोठी रांग लावण्याची गरज नाही. फक्त युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) ने लॉगिन करा, फॉर्म 31 भरा आणि आवश्यक माहिती भरा. जर सर्व कागदपत्रे योग्य असतील तर 3 कामकाजी दिवसांत पैसे तुमच्या बँक खात्यात जमा होतात. ही सुविधा विशेषतः घर घेण्याच्या किंवा लोन भरण्याच्या प्लॅनिंग करणाऱ्या लोकांसाठी उपयुक्त आहे. पूर्वी या प्रक्रियेसाठी आठवडा लागत असे, आता ती फक्त 3 दिवसांत पूर्ण होते.ही व्यवस्था पारदर्शक आणि जलद आहे. त्यामुळे लाखो नोकरी करणारे लोक आता आपले घराचे स्वप्न लवकर साकार करू शकतात. मात्र, नियमांमध्ये कोणतीही सूट नाही. सर्व अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

कोणत्या पात्रता आणि अटी पूर्ण कराव्या लागतात?

PF मधून पैसे काढण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. प्रथम, तुम्ही EPFO चे सक्रिय सदस्य असावे. तुमचा UAN सक्रिय असावा आणि KYC पूर्णपणे अपडेट असावे. प्रॉपर्टी तुमच्या किंवा तुमच्या जीवनसाथीच्या नावावर असावी किंवा दोघांच्या नावावर असावी. वैध दस्तऐवज (जसे की खरेदी करार, रजिस्टर्ड दस्तावेज) असणे आवश्यक आहे. दस्तऐवज नसतील तर क्लेम ताबडतोब नाकारला जाईल. नोकरीची कालावधीही महत्त्वाची आहे – घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी किमान 3 ते 5 वर्षांची नोकरी पूर्ण झालेली असावी. होम लोन भरण्यासाठी 10 वर्षांची नोकरी आवश्यक आहे. घर दुरुस्ती किंवा रिनोवेशनसाठी घर किमान 5 वर्ष जुने असावे. या अटी पूर्ण न झाल्यास अर्ज रिजेक्ट होऊ शकतो. EPFO ने स्पष्ट केले की, ही सुविधा फक्त वैध कारणांसाठी आहे आणि दुरुपयोग टाळण्यासाठी नियम कडक आहेत.

Explained: आठव्या वेतन आयोगानंतर बदलणार DA चा फॉर्म्युला, किती वाढेल कर्मचाऱ्यांचा पगार? समजून घ्या! 

PF मधून किती पैसे काढता येतात? 

ही सर्वात महत्त्वाची माहिती आहे. घर खरेदी, बांधकाम किंवा लोन भरण्यासाठी तुम्ही PF बॅलन्सचा जास्तीत जास्त 90% रक्कम काढू शकता. पण यात एक महत्त्वाचा नियम आहे – दोन गोष्टींपैकी जी रक्कम कमी असेल तीच मिळेल. पहिली म्हणजे PF बॅलन्सचा 90%, दुसरी म्हणजे 36 महिन्यांची बेसिक सॅलरी + महागाई भत्ता (DA) ची एकूण रक्कम. उदाहरणार्थ, तुमची सॅलरी कमी असेल तर PF मध्ये जास्त पैसे असले तरी 36 महिन्यांच्या सॅलरीपेक्षा जास्त मिळणार नाही. यामुळे मध्यम वर्गीय लोकांना योग्य मर्यादा राहते. घर दुरुस्तीसाठी वेगळे नियम आहेत – फक्त 12 महिन्यांची बेसिक सॅलरी + DA पर्यंत रक्कम काढता येते आणि हे फायदे मर्यादित वेळेसाठीच मिळतात. PF 100% कधीच काढता येत नाही. हे नियम रिटायरमेंट सुरक्षा राखण्यासाठी आहेत. EPFO च्या मते, यामुळे तुम्ही सोच-समजून पैसे वापरता.

भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 पैसाही न भरता मिळतो 7 लाखाचा विमा;कसा करायचा दावा?

PF काढण्याची प्रक्रिया 

प्रक्रिया खूप सोपी आहे. UAN पोर्टलवर लॉगिन करा, फॉर्म 31 निवडा, घर खरेदी/बांधकाम/लोन/दुरुस्तीचे कारण निवडा. आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करा. सर्व योग्य असल्यास 3 दिवसांत पैसे येतात. 

PF चा वापर खालील कामांसाठी करता येतो:  

नवीन घर खरेदीसाठी  
घर बांधण्यासाठी  
होम लोन चुकवण्यासाठी  
जुने घर दुरुस्ती किंवा रिनोवेशनसाठी
यामुळे PF फक्त रिटायरमेंटसाठीच नाही तर मोठ्या स्वप्नांसाठीही मदत करतो. EPFO 3.0 मुळे हे सर्व ऑनलाइन झाले आहे. मात्र, ५ वर्षांपूर्वी काढल्यास TDS कापला जाऊ शकतो. ही सुविधा मर्यादित वेळेसाठीच उपलब्ध असते. PF तुमच्या रिटायरमेंटसाठी आहे, त्यामुळे विचारपूर्वक वापर करा. 100% रक्कम कधीच काढू नका. 5 वर्षांत काढल्यास कर भरावा लागू शकतो. या सुविधेचा फायदा मर्यादित वेळा घेता येतो. नियमांचे पालन केल्यास घराचे स्वप्न साकार होईल. पण भविष्याची सुरक्षा विसरू नका ही योजना लाखो लोकांसाठी आशीर्वाद ठरली आहे.

Price Hike: भारतात महागाईची नवी लाट; खाण्यापासून पेट्रोलपर्यंत काय काय महागलं? तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

FAQs:

घर खरेदीसाठी कधी काढता येतात? – 3 वर्ष नोकरी झाल्यानंतर.
किती रक्कम? – 90% PF किंवा 36 महिन्यांची सॅलरी यापैकी कमी.
काय आवश्यक? – UAN सक्रिय, KYC अपडेट.
पैसे किती दिवसांत? – 3 कामकाजी दिवस.
दुरुस्तीसाठी? – घर 5 वर्ष जुने असावे.

 

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधाराला वैभव सूर्यवंशीला क...

स्पोर्ट्स