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'170 रुपये लिटर'वालं अन् E20... पेट्रोलचे 2 प्रकार होणार, सरकारची घोषणा! वाहनांचं मायलेज, इंजिनवर काय परिणाम होणार?

देशभरामध्ये चर्चेत असलेल्या ई20 इंधनासंदर्भात केंद्र सरकारने संसदेमध्ये स्पष्टीकरण दिलं असून त्यांनी दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. याचा सर्वसामान्यांसाठी नेमका अर्थ काय आणि इंधन बाजारपेठेवर याचा काय परिणाम होणार ते पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:12 AM IST
'170 रुपये लिटर'वालं अन् E20... पेट्रोलचे 2 प्रकार होणार, सरकारची घोषणा! वाहनांचं मायलेज, इंजिनवर काय परिणाम होणार?
Image Credit: सरकारने काय म्हटलंय आणि त्याचा काय परिणाम होणार? (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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