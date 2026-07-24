'170 रुपये लिटर'वालं अन् E20... पेट्रोलचे 2 प्रकार होणार, सरकारची घोषणा! वाहनांचं मायलेज, इंजिनवर काय परिणाम होणार?

केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळण्याची कोणतीही विचार नाही. 'प्रीमियम' पेट्रोलमध्येही इथेनॉलचे मिश्रण केले जाणार नाही, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयामुळे वाहनांची स्थिती आणि इंधनाच्या कार्यक्षमतेबाबत (मायलेज) काळजी करणाऱ्या ग्राहकांना प्रीमियम पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेणार आहोत ज्यामुळे हा निर्णय सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या दृष्टीने कसा महत्त्वाचा आहे हे समजू शकेल...
प्रीमियम पेट्रोलमध्ये प्रामुख्याने आयओसीचे एप्सपी 100, एचपीसीएलचे पॉवर 100, बीपीसीएलचे स्पीड 100 यासारखे पर्याय उपलब्द असून हे सर्व इथेनॉल-मुक्त ठेवले जाणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. यामागील कारण म्हणजे इंधनाचे हे सर्व प्रकार विशेष आहेत. यात कार्यक्षमता वाढवणारे विशेष ऍडिटिव्ह्ज असतात आणि एकूण पेट्रोल विक्रीपैकी फक्त सुमारे 0.5% या इंधनाचा वाटा आहे. उच्च-कार्यक्षमतेची वाहन असलेल्या मालकांना याचा विशेष फायदा होणार आहे. सुपरकार, लक्झरी सेडान, सुपरबाइक्स जुन्या/क्लासिक वाहनांच्या मालकांना याचा फायदा होणार आहे. इथेनॉलमुळे रबर/प्लास्टिक भाग, सील किंवा फ्युएल सिस्टमवर संभाव्य गंज किंवा समस्या येऊ शकतात. याचा परिणाम मायलेज, कार चालवण्याची क्षणता आणि इंजिनचे वय यावर होऊ शकतो. त्यामुळेच 100 ते 120 रुपये लीटरदरम्यान मिळणाऱ्या पेट्रोलपेक्षा या 160 ते 170 रुपये लिटर दराने मिळणाऱ्या पेट्रोलला विशेष वर्ग प्राधान्य देऊ शकतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यावहारिकरित्या इंधनाची दोन स्तरांची बाजारपेठ तयार होणार आहे. यातील पहिली वर्ग हा मास मार्केट म्हणजेच सर्वसामान्य स्वस्त ई20 पेट्रोल खरेदी करणारा असेल. हे इंधन सर्वत्र उपलब्ध असेल आणि बहुसंख्य वाहनांसाठी वापरलं जाईल. तर दुसरा वर्ग हा प्रीमियम इंधन वापरणारा असेल. यात महागडे, निवडक पंपांवर उपलब्ध असलेले इथेनॉल-मुक्त 100-ऑक्टेन पेट्रोल वापरलं जाईल. उच्च-उत्पन्न किंवा विशेष गरज असलेल्यांसाठी हे सोयीस्कर ठरणार आहे. वेगळी सप्लाय चैन उभारुन एक लाखाहून अधिक पंपांवर लॉजिस्टिक्समध्ये वाढ, खर्च वाढणार असल्याने सरकार नियमित E0 किंवा E10 पेट्रोल परत आणणार नाही.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्या पेट्रोलमध्ये 20% (E20) पेक्षा जास्त इथेनॉल वाढवण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. भविष्यात इंधनामध्ये इथेनॉलच्या प्रमाणात वाढ करायची झाल्यास सविस्तर वैज्ञानिक व तांत्रिक अभ्यास करुन वाहन सुसंगतता अभ्यासून वाहन उत्पादक, तेल कंपन्या, संशोधन संस्था यांच्याशी चर्चा आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता यावर आधारित निर्णय घेतला जाईल. ई20 च्या आधीच मोठ्या प्रमाणात चाचण्या, फील्ड ट्रायल्स करण्यात आले आहेत. जास्त मिश्रणासाठी सध्याच्या तंत्रज्ञानानुसार काम करणारी इंजिन असलेल्या वाहनांना समस्या येऊ शकतात, म्हणून सध्या इथेनॉल मिश्रणावर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
मायलेज: इथेनॉलमध्ये ऊर्जा घनता कमी असल्याने वाहनांचे मायलेज कमी होते. अधिकृत अंदाजानुसार नवीन वाहनांमध्ये 1-2%, जुन्या वाहनांमध्ये 6% पर्यंत मायलेजमध्ये घट झाली असून काही युजर रिपोर्ट्समध्ये 10 टक्क्यांहून जास्त घट झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
कामगिरी: उच्च ऑक्टेनमुळे काही इंजिनांमध्ये चांगलं ऍक्सिलरेशन मिळू शकते, पण एकूण ऊर्जा कमी असल्याने मायलेज प्रभावित होते.
इंजिनाचे वयोमान: ई20 ची क्षमता असलेल्या बहुतेक नवीन वाहनांमध्ये नुकसान होणार नाही, असे सरकार सांगत आहे. 20 कोटींहून अधिक दुचाकी आणि 3 कोटींपेक्षा जास्त पेट्रोल कार E20 वर चालत आहेत, मोठ्या प्रमाणात इंजिन फेल्युअरची प्रकरण समोर आलेली नाहीत.
होय, मोठ्या प्रमाणात साध्य झाली आहेत आणि पुढेही करता येतील. भारताने ई20 लक्ष्य 2025 मध्ये (मूळ 2030 ऐवजी) पूर्ण करून आधीच मोठे फायदे मिळवले आहेत. कच्च्या तेलाच्या आयातीत लाखो टनांची बचत झाली आहे. यामुळे सुमारे 1.97 लाख कोटी रुपये परकीय चनल वाचले आहे. तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी झालं आहे. अन्न सुरक्षा राखून इथेनॉल उत्पादनात वाढ, स्वयंपाकाचे इंधन म्हणून प्रायोगिक तत्वावर इथेनॉलचा वापर करण्याचा विचारही सुरु आहे.