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Explained: भारतातून रशियाला ट्रेनने जाता येणार? कोणत्या देशांमधून जाणार ट्रॅक? नेमका प्लॅन काय? या मार्गाची गरज काय?

भारतातून सध्याच्या घडीला कोणकोणत्या देशांमध्ये ट्रेन धावते? भारतातून रशियात जाणारा हा रेल्वेचा मार्ग कोणत्या देशांमधून जाईल? जाणून घ्या सविस्तर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 10, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:37 AM IST
Explained: भारतातून रशियाला ट्रेनने जाता येणार? कोणत्या देशांमधून जाणार ट्रॅक? नेमका प्लॅन काय? या मार्गाची गरज काय?
Image Credit: नेमकं कोणी याबद्दल आणि काय भाष्य केलं आहे? (प्रतिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्था आणि एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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