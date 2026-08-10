/Explained: भारतातून रशियाला ट्रेनने जाता येणार? कोणत्या देशांमधून जाणार ट्रॅक? नेमका प्लॅन काय? या मार्गाची गरज काय?

भारतामधून लवकरच थेट ट्रेनने रशियाला जाता येईल असं सांगितलं तर? तुम्ही म्हणाल की काहीही काय, कुठे भारत आणि कुठे रशिया एवढ्या मोठ्या अंतरावर रेल्वेची सेवा कशी सुरु करणार? मात्र भारतातून थेट रशियापर्यंत रेल्वे मार्ग नेण्याचा प्रस्ताव चक्क रशियाकडूनच मांडण्यात आला आहे. हा रेल्वे मार्ग अस्तित्वात आला तर खरोखरच या दूरच्या देशात रेल्वे मार्गाने जाता येईल. नेमका कोणी मांडलाय हा प्रस्ताव, हा मार्ग कोणत्या देशांमधून आणि कसा जाणार? काय काय माहिती समोर आलीये या संभाव्य मार्गाबद्दल जाणून घेऊयात...
रशियाचे उपपंतप्रधान मरात खुसनुलिन यांनी रशियन वृत्तसंस्था 'टास'ला (TASS) दिलेल्या मुलाखतीत, रशिया ते भारतादरम्यान रेल्वे सेवा सुरु करण्यासंदर्भातील विधान केलं आहे. रशिया ते हिंद महासागरापर्यंत (म्हणजेच शक्यतो भारतापर्यंत) थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटीची शक्यता तपासली पाहिजे, असं मरात खुसनुलिन यांनी म्हटलं आहे.
भारत आणि रशियाला जोडणारा हा मार्ग चार देशांमधून जाईल असा बांधावा लागेल. यामध्ये रशियाला लागून असलेल्या तुर्कमेनिस्तानमधून सुरुवात करुन इराणमार्गे अफगाणिस्तान आणि पुढे पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर मार्गाने रेल्वे भारतपर्यंत पोहोचू शकते. भारताशी जोडणारा कोणताही व्यावहारिक पर्याय स्वीकारार्ह आहे, असं विधान खुसनुलिन यांनी केलं.
तुर्कीमधील बोस्फोरस आणि होर्मुज स्ट्रेट या इराणजवळच्या समुद्री मार्गांवरील जोखीम मागील काही काळापासून सातत्याने निर्माण होत असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे वाढल्याने रशियाला भारत मार्गे मालवाहतूक करणं सोयीस्कर वाटत आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुजमधील जहाजांच्या हालचालींवर युद्धाचा गंभीर आणि दिर्घकालीन परिणाम झाल्याने पर्याय म्हणून जमिनीवरील मार्ग शोधण्याची गरज रशियाला भासत आहे. यामुळे रशियाला व्यापार अधिक जलद आणि सुरक्षितपणे करता येईल असं वाटतंय.
सध्या भारत आणि रशियादरम्यानचा रेल्वे मार्ग हा रशियाचे उपपंतप्रधान मरात खुसनुलिन यांनी मांडलेला एक प्रस्ताव आहे. कोणताही अंतिम निर्णय, टाइमलाइन, खर्च किंवा बांधकाम योजना अजून जाहीर झालेली नाही. अनेक देशांतून जाणारा हा मार्ग बनवणे आव्हानात्मक असेल यात शंका नाही. हा मार्ग उभारण्यासाठी जिथून जिथून रेल्वे मार्ग जाणार आहे त्या सर्वच देशांची संमती आवश्यक असणार आहे. त्यातच या रेल्वे मार्गाची सुरक्षा आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेत रेल्वे नेटवर्क जोडणे आवश्यक ठरणार आहे. हा आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडॉर (INSTC) सारख्या विद्यमान प्रयत्नांना पुढे नेण्यासारखा प्रकल्प आहे.
7 ऑगस्ट रोजी झालेल्या भारत-रशिया औद्योगिक सहकार्य बैठकीत वंदे भारत ट्रेन प्रकल्प, रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सिग्नलिंग सिस्टमबाबत सहकार्य वाढवण्याची दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा झाली. रशियाची टीएमएच आणि भारताची आरव्हीएनएल यांचं जॉइंट व्हेंचर असलेल्या कीनेट रेल्वे सोल्यूशन मार्फत (Kinet Railway Solutions) वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स तयार केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील लातूर येथे कारखाना सुरू आहे आणि प्रोटोटाइप 2026 च्या शेवटापर्यंत समोर येण्याची अपेक्षा आहे. या प्रोजेक्ट अंतर्गत 120 ट्रेन्ससाठी सुमारे 1920 कोच बनवले जाणार आहेत.
सध्याच्या घडीला भारतातून तीन देशांमध्ये रेल्वे जाते. त्यातही भारतातून बांगलादेशात जाण्यासाठी सर्वात जास्त रेल्वे सेवा उपलब्ध आहेत. भारत आणि बांगलादेशदरम्यान तीन महत्त्वाच्या ट्रेन धावतात. यामध्ये मैत्री एक्सप्रेस (Maitree Express) ही ट्रेन कोलकाता ते बांगलादेशची राजधानी ढाकादरम्यान धावते. त्याचप्रमाणे बंधन एक्सप्रेस (Bandhan Express) ही ट्रेन कोलकाता ते बांगलादेशमधील खुलना शहरादरम्यान धावते. तसेच मिताली एक्सप्रेस (Mitali Express) ही ट्रेन पश्चिम बंगालमधील न्यू जलपाईगुडी ते ढाकादरम्यान धावते. या तीन ट्रेनबरोबरच राधिकापूर, सिंगाबाद आणि पेट्रापोल येथून मालवाहतूक गाड्या देखील भारत आणि बांगलादेशदरम्यान धावतात.
बांगलादेशबरोबरच भारताने नेपाळसोबत कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी रेल्वे मार्ग विकसित केला आहे. जयनगर-कुर्था रेल्वे हा मार्ग बिहारमधील जयनगर ते नेपाळमधील कुर्थादरम्यान आहे. या मार्गावर प्रवासी रेल्वे सेवा सुरू आहे. याशिवाय बिहारमधील जोगबनी येथूनही जाणारा मार्गही नेपाळच्या सीमेपर्यंत रेल्वेने जोडलेला आहे. विशेष म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान दोन ट्रेन धावायच्या. मात्र ऑगस्ट 2019 पासून राजकीय तणावामुळे दोन्ही ट्रेन तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहेत. यापैकी समझौता एक्सप्रेस (Samjhauta Express) ही ट्रेन दिल्लीवरुन अट्टारीमार्गे (पंजाब) लाहोरपर्यंत धावायची. अनेकांना कल्पना नसेल पण थार लिंक एक्सप्रेस (Thar Link Express) नवाची ट्रेन जोधपूरमधील भगत की कोठी (राजस्थान) ते कराचीदरम्यान धावायची.
भारत सरकार शेजारील देशांशी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी भूतान आणि म्यानमार या दोन शेजारच्या देशांसोबतही नवीन रेल्वे मार्ग तयार करण्यावर वेगाने काम करत आहे.