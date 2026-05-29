/AC ब्लास्ट झाल्याने माजी IAS अधिकाऱ्याचा मृत्यू; AC लावून झोपण्याआधी या 5 गोष्टींची घ्या काळजी, अन्यथा होईल पश्चाताप

IAS Officer Dies in AC Blast: धनेंद्र कुमार यांचा धूर श्वसनावाटे शरीरात गेल्यामुळे मृत्यू झाला. त्यांच्या मुलावरही रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
IAS Officer Dies in AC Blast: निवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी आणि भारतीय स्पर्धा आयोगाचे (CCI) पहिले अध्यक्ष धनेंद्र कुमार यांचं दुर्देवी निधन झालं आहे. दिल्लीमधील प्रमुख भाग असलेल्या 'हौज खास' येथील त्यांच्या निवासस्थानी कथितपणे एसीचा स्फोट झाल्याच्या संशयावरून लागलेल्या आगीत त्यांचं निधन झाले. या दुर्घटनेत त्यांचा मुलगा जखमी झाला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुर्घटनेच्या वेळी घरात एकूण 5 लोक होते. यामध्ये मोलकरीणही होती. गुरुवारी रात्री 11.18 वाजता ही दुर्घटना घडली.
आग लागल्याची माहिती मिळताच पोलिसांच्या पथकाने आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी धाव घेतली. 80 वर्षीय माजी आयएएस अधिकारी आणि त्यांच्या मुलाला नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. श्वसनावाटे धूर शरिरात गेल्याने कुमार यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दरम्यान मुलगा अद्याप रुग्णालयात दाखल असून त्याच्यावर उपचार सुरु असल्याचं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
पोलिसांनी दुर्घटनेमागे कोणताही कट असल्याचा दावा फेटाळला आहे. प्राथमिक तपासात घरात लावण्यात आलेल्या एसीच्या आतील भागात स्फोट झाल्याने आग लागल्याने ही दुर्घटना घडली. दुर्घटनेनंरचे घरातील फोटो समोर आले असून, यामध्य संपूर्ण घर आगीत बेचिराख झाल्याचं दिसत आहे. घरात सगळीकडे राख दिसत असून, जमिनीवर कपडे आणि बॅगही दिसत आहे.
निवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी धनेंद्र कुमार यांनी भारताची नोकरशाही आणि आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 1946 मध्ये त्यांचा जन्म झाला. 1968 मध्ये त्यांच्या आयएएस कारकिर्दीला सुरुवात झाली. आपल्या कार्यकाळात, त्यांनी केंद्र सरकार आणि हरियाणा सरकारमध्ये अनेक वरिष्ठ पदे भूषवली. देशाचा स्पर्धा कायदा आणि आर्थिक सुधारणांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांनी मोलाची भूमिका निभावली.
त्यांनी संरक्षण मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, तसेच सांस्कृतिक मंत्रालय यांसारख्या केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये 'सचिव' म्हणून सेवा बजावली. संरक्षण मंत्रालयात सचिव असताना त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रशासकीय बाबींचे कामकाज सांभाळले; तर रस्ते वाहतूक मंत्रालयात त्यांनी पायाभूत सुविधा आणि महामार्ग प्रकल्पांवर काम केलं.
सांस्कृतिक मंत्रालयात सचिव असताना, त्यांनी देशाचा सांस्कृतिक वारसा आणि विविध संस्थांशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी 'ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळा'चे (Rural Electrification Corporation) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणूनही काम पाहिले.
कुमार यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताचं प्रतिनिधित्वही केलं. नोव्हेंबर 2005 ते जानेवारी 2009 या कालावधीत, त्यांनी भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतान या देशांसाठी जागतिक बँकेचे (World Bank) कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहिले. या काळात, त्यांनी दक्षिण आशियाई देशांशी संबंधित आर्थिक आणि विकास प्रकल्पांवर काम केलं. भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (Competition Commission of India) पहिल्या रचनेतील प्रमुख व्यक्तींपैकी ते एक होते.
धनेंद्र कुमार यांनी फेब्रुवारी 2009 ते जून 2011 या कालावधीत, भारतीय स्पर्धा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यांच्या कार्यकाळात, भारतात स्पर्धा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली.
दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये सध्या प्रंचड उकाडा आहे. . तापमानाचा पारा वेगाने वर चढत असून, तो 42 ते 44 अंशांचा टप्पाही ओलांडत आहे. उकाड्यापासून दिलासा मिळवण्यासाठी लोक सतत एसीचा वापर करत आहेत. या सततच्या वापरामुळे एसी स्फोट होण्याच्या आणि आग लागण्याच्या घटना समोर येत आहेत. यामागे चार प्रमुख कारणे आहेत.
उकाड्यापासून सुटका करण्यासाठी काही लोक दिवसभर एसी वापरतात. 16 किंवा 18 अंश सेल्सिअससारख्या अत्यंत कमी तापमानावर एसी चालवतात. अशा कमी तापमानावर आणि इतक्या दीर्घ काळासाठी एसी चालवल्यामुळे त्याच्या कंप्रेसरवर प्रचंड ताण पडतो. या कडाक्याच्या उन्हात, यंत्राला थंड होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही; परिणामी, ते अतिउष्ण होते आणि कालांतराने त्याचा स्फोट होण्याची शक्यता असते.
एसीमध्ये असलेला रेफ्रिजरंट वायू जो विशेषतः जुन्या मॉडेल्समध्ये असतो ते अत्यंत ज्वलनशील असतो. जर एसीची अंतर्गत वायरिंग जुनी झाली असेल किंवा त्यात शॉर्ट सर्किट झाले, तर एखादी ठिणगी पडताच हा वायू त्वरित पेट घेऊ शकतो.
अनेकदा, पैसे वाचवण्याच्या प्रयत्नात लोक स्थानिक तंत्रज्ञांना बोलावतात. परंतु हे मेकॅनिक्स चांगल्या दर्जाची वायरिंग किंवा कॅपेसिटर्स वापरत नाहीत. शिवाय, जर एसीची नियमित सर्व्हिसिंग (देखभाल) करण्याकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्यामुळे आत धूळ व घाण साचली व्हेंटिलेशनला)अडथळा निर्माण होतो, ज्यामुळे धोक निर्माण होतो.
उन्हाळ्याच्या महिन्यांत, इलेक्ट्रिकल लोडमधील अचानक वाढीमुळे व्होल्टेजमध्ये चढ-उतार निर्माण होतात. व्होल्टेज स्टॅबिलायझरचा वापर केला नसल्यास, या चढ-उतारांमुळे कंप्रेसर थेट जळून जाण्याची शक्यता असते.
- AC ला विश्रांती द्या. रात्री झोपताना AC चा 'टायमर' (Timer) किंवा 'स्लीप मोड' (Sleep Mode) चालू करा. AC सलग वापरु नका.
- तापमान 24–25 अंशांवर सेट करा
तज्ज्ञांच्या मते, AC 24 ते 26 अंशांच्या दरम्यान चालवणे ही सर्वात सुरक्षित पद्धत मानली जाते. यामुळे यंत्रावरील ताण कमी होतो आणि विजेचे बिल कमी ठेवण्यासही मदत मिळते.
- AC ची सर्व्हिसिंग करून घेण्यासाठी, नेहमी कंपनीकडून मेकॅनिकला बोलवा. तो गॅस आणि इतर गोष्टीही तपासेल याची खात्री करा.
- पॉवर प्लग्ज आणि स्टॅबिलायझर्स
तुमच्या AC साठी, नेहमीच 16 -अँपिअरचा (16-ampere) हेवी-ड्यूटी पॉवर प्लग आणि उच्च दर्जाचा व्होल्टेज स्टॅबिलायझर वापरा.
- AC चे आउटडोअर युनिट हवा जाऊ शकेल अशा ठिकाणी आहे का याकडे विशेष लक्ष द्या. युनिटच्या अगदी वर किंवा त्याच्या अगदी जवळ अशी कोणतीही वस्तू ठेवणे टाळा, ज्यामुळे आगीचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता वाढू शकते.