/Explained: पीएम केअर फंडमध्ये नेमकी किती रक्कम आहे? एका वर्षात किती वाढली? A टू Z माहिती!

कोरोना काळात आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंडच्या आर्थिक स्थितीची नवी माहिती समोर आली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षातील ऑडिट स्टेटमेंटच्या आधारे फंडाचा कॉर्पस ₹8,452 कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात सुमारे ₹1,279 कोटींची वाढ झाली आहे. या निधीतील मोठा हिस्सा आता फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवण्यात आला असून, त्यातून मिळणाऱ्या व्याजामुळे फंडाची रक्कम वाढत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
उपलब्ध ऑडिट माहितीनुसार, 2023-24 मध्ये पीएम केअर फंडचा कॉर्पस सुमारे ₹7,173 कोटी होता. 2024-25 मध्ये ही रक्कम वाढून ₹8,452 कोटी झाली. म्हणजेच एका वर्षात निधीत जवळपास ₹1,279 कोटींची वाढ झाली आहे. 31 मार्च 2025 रोजी फंडाची आर्थिक स्थिती या पातळीवर होती. या आकडेवारीमुळे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी निधीकडे मोठा आर्थिक राखीव साठा असल्याचे दिसते.
या निधीतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे त्याच्या गुंतवणुकीची पद्धत. उपलब्ध माहितीनुसार, ₹8,452 कोटींच्या एकूण कॉर्पसमधील सुमारे ₹6,641 कोटी फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी निधीचा मोठा हिस्सा बचत खात्यात ठेवला जात असल्याचे अहवालात नमूद आहे. FD मध्ये रक्कम ठेवल्यामुळे त्यावर तुलनेने अधिक व्याज मिळते आणि त्यामुळे निधीच्या कॉर्पसमध्ये वाढ होण्यास हातभार लागतो.
2024-25 या आर्थिक वर्षात फिक्स्ड डिपॉझिटमधून मिळणारे व्याजही फंडाच्या वाढीतील महत्त्वाचा घटक ठरले. उपलब्ध माहितीनुसार, या कालावधीत सुमारे ₹474 कोटी व्याज मिळाले. म्हणजे निधीतील रक्कम केवळ नव्या देणग्यांमुळे वाढत नाही, तर उपलब्ध निधी सुरक्षित साधनांमध्ये ठेवून त्यातून मिळणाऱ्या परताव्याचाही त्यात वाटा आहे.
पीएम केअर फंडमध्ये देणग्यांचा ओघही सुरू असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. 2024-25 या वर्षात देशांतर्गत देणग्यांमधून सुमारे ₹475 कोटी निधीत जमा झाले. त्यामुळे एका बाजूला देणग्यांमधून नवीन पैसा येत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फिक्स्ड डिपॉझिटवरील व्याजामुळे उपलब्ध निधीत वाढ होत आहे. या दोन्ही घटकांचा एकत्रित परिणाम फंडाच्या एकूण कॉर्पसवर दिसतो.
पीएम केअर फंड कोविड-19 संकटाच्या काळात आपत्कालीन मदतीसाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळात महामारीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य सुविधांना मदत, वैद्यकीय उपकरणे आणि इतर आपत्कालीन गरजांसाठी निधीचा वापर करण्यात आला. कोविडमुळे पालक किंवा कायदेशीर पालक गमावलेल्या मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक मदतीसाठीही या निधीतून संबंधित उपक्रम राबवले जात असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
₹8,452 कोटींचा कॉर्पस म्हणजे भविष्यातील आपत्ती किंवा मोठ्या आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने आर्थिक संसाधने उपलब्ध ठेवण्याची क्षमता. निधीचा मोठा हिस्सा FD मध्ये असल्याने त्यावर व्याज मिळत राहते आणि कॉर्पस वाढण्यास मदत होते. मात्र, मोठा कॉर्पस आहे म्हणजे संपूर्ण रक्कम कोणत्याही वेळी खर्च करण्यासाठी रोख स्वरूपात उपलब्ध आहे, असा अर्थ काढता येणार नाही. निधीची गुंतवणूक, उपलब्धता आणि खर्च यांचे स्वरूप वेगवेगळे असू शकते. त्यामुळे एकूण कॉर्पस आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन ऑडिट आकडेवारी पीएम केअर फंडच्या आर्थिक आकारात वाढ झाल्याचे दाखवते. 2023-24 मधील ₹7,173 कोटींचा कॉर्पस 2024-25 मध्ये ₹8,452 कोटींवर पोहोचला, तर मोठा हिस्सा FD मध्ये ठेवण्यात आला आणि त्यातून व्याज मिळाले. त्याचवेळी देशांतर्गत देणग्यांतूनही निधी प्राप्त झाला. त्यामुळे पीएम केअर फंड हा केवळ कोविड काळापुरता मर्यादित निधी न राहता भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आर्थिक राखीव म्हणून कार्यरत ठेवण्याचा उद्देश दिसून येतो. मात्र, या निधीच्या वापराबाबत चर्चा करताना कॉर्पस, उत्पन्न, गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष खर्च हे चार वेगवेगळे आर्थिक घटक आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.