Explained: मोदींनी खरंच 'लॉकडाउन'चा उल्लेख केला? असं काय म्हणाले की पेट्रोल पंपांवर लागल्या रांगा?

Did PM Modi Mention COVID Lockdown: भारतात करोनासारखा लॉकडाउन लगाणार असल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. इंटरनेटवर मागील दोन ते तीन दिवसांपासून ‘India lockdown again’ आणि ‘lockdown news’ यासंदर्भातील सर्चचं प्रमाण वाढलं आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वच देशांमध्ये तेल संकट निर्माण झालं आहे. आखाती देशांवर या युद्धाचा मोठा परिणाम झाला असल्याने तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून भारतालाही याचा फटका बसला आहे. एलपीजी गॅसपाठोपाठ आता पेट्रोल पंपांवरील इंधनही संपत असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांसमोर लांबच लांब रांगा लागल्याचं दिसत आहे. या साऱ्याची सुरुवात झाली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेमध्ये युद्धासंदर्भात केलेल्या निवेदनामध्ये केलेल्या विधानापासून! मोदींनी लॉकडाउनसंदर्भात भाष्य केल्याचं सांगत भारतात आता करोनासारखीच स्थिती येणार अशी चर्चा इंटरनेटवर सुरु झाली. मात्र मोदींनी लॉकडाउनसंदर्भात नक्की काय म्हटलं होतं? त्यांचं नेमकं वाक्य काय होतं? मोदी खरंच लॉकडाउन लागेल असं म्हणाले होते का? याबद्दल आता गोंधळ उडाल्यानंतर चर्चा सुरु झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाची माहिती देताना कोविडचा संदर्भ दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युद्ध असंच सुरु राहिल्यास परिस्थिती गंभीर होईल असं सांगताना करोना महामारी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा उल्लेख केला. मात्र याचा अर्थ थेट लॉकडाउनचे संकेत मोदींनी दिल्याचा दावा करण्यात आला. युद्धामुळे निर्माण झालेली कठीण जागतिक परिस्थिती दीर्घकाळापर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे, असं मोदींनी देशातील नागरिकांना अगदी स्पष्टपणे सांगितलं. तसेच पुढे बोलताना त्यांनी सरकारकडून कोणालाही वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही असं आश्वस्त केलं. कोविड-19 महामारीच्या काळात ज्याप्रमाणे देश एकजुटीने उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे आताही सज्ज आणि एकजूट राहण्याचे आवाहन मोदींनी देशातील नागरिकांना केलं.
भारत सध्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांसह सर्व संबंधित पक्षांच्या नियमित संपर्कात असल्याचंही पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात आवर्जून नमूद केले. तणाव निवळण्यावर भर देण्यासाठी भारत कटीबद्ध असल्याचं मोदींनी अधोरेखित केलं. मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव मार्ग आहे, अशी भारताची भूमिका असल्याचं आणि तीच सगळीकडे मांडत असल्याचं मोदींनी संसदेमधून देशातील जनतेला सांगितलं. मात्र याचवेळी त्यांनी युद्धाची दाहकताही अधोरेखित केली.
मध्यपूर्वेतील परिस्थिती सातत्याने बदलत असून या युद्धाचा नकारात्मक परिणाम आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावं, असं आवाहन मोदींनी आपल्या भाषणात केलं. मोदींनी यावेळी 'युद्धाचे गंभीर दुष्परिणाम होतील' हा मुद्दा पटवून देण्यासाठी भारताने कोविड- 19 च्या काळात दिलेल्या लढ्याचा उल्लेख केल्यानेच अनेकांचा गोंधळ झाला आणि मोदींनी लॉकाडाउनचं भाकित केल्याच्या बातम्या चालवण्यात आल्या. मात्र मोदींच्या भाषणामध्ये लॉकडाउन शब्दाचा उल्लेखच नव्हता. मोदी नेमकं काय म्हणालेले अशी चर्चा सध्या इंटरनेटवर सुरु आहे. तर मोदींनी आपल्या भाषणामध्ये, "या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीचा परिणाम दिर्घकाळ राहू शकतो. आपण कोविड 19 च्या काळात अशी आव्हानं पेलली आहेत. अशीच आव्हानं स्वीकारण्यासाठी आपण तयार राहिलं पाहिजे," असा उल्लेख केलेला. मात्र मोदींच्या या विधानाचा वेगळाच अर्थ घेत लोकांनी ऊर्जा विषयक लॉकडाउन लागू शकतो असा अर्थ घेतला. असं झालं तर इंधन मिळणार नाही अशी चिंता वढू लागली. लाकडाउन लागेल आणि पेट्रोल मिळणार नाही या भीतीने तातडीने पेट्रोल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर गर्दी केली आणि पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या.
भारत सरकारच्या कोणत्याही मंत्रालयाकडून कोविडसारखी परिस्थिती निर्माण होऊन लॉकडाउनची घोषणा केली जाईल असं काहीही म्हटलेलं नाही. मोदींच्या भाषणातून त्यांनी लॉकडाउनबद्दलचे संकेत दिल्याचे दावे करण्यात आले. तरीही अशी कोणतीही सरकारी किंवा अधिकृत माहिती जारी करण्यात आलेली नाही. म्हणजेच लॉकडाउन लागू होईल किंवा परिस्थिती तितकी गंभीर होईल असं सरकारने थेट म्हटलेलं नाही. केवळ मोदींनी त्यांच्या भाषणात कोविड 19 च्या संघर्ष काळाचा संदर्भ दिला. त्यावेळेस ज्या प्रकारे देशातील जनता एकजुटीने उभी राहिली तसेच आताही उभे रहावे लागेल असं मोदींना सांगायचं होतं.