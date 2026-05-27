'₹115 कोटींच्या 'वंदे भारत'ला ₹100 चं प्रोटेक्शन'; ट्रेन रुळाला बांधण्याचं खरं कारण माहितीये?

Explained Fact Check Indian Railway: भारतीय रेल्वेची सर्वात प्रिमिअम ट्रेनचा एक फोटो प्रचंड व्हायरल होत असून हा फोटो सध्या इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरतोय, नेमकं हे प्रकरण काय ते पाहूयात...
Rs 115 Cr Vande Bharat Protected By Rs 100 Chain: भारतीय रेल्वेच्या ताफ्यातील सर्वात परडवणारी प्रिमिअम ट्रेन म्हणून वंदे भारत ही मागील काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. वंदे भारत ट्रेनमधील सुविधा या अगदी विमान प्रवासासारख्या असल्यापासून ते या ट्रेनचा वेग आणि वक्तशीरपणा सातत्याने चर्चेत असल्याचं दिसतं. मात्र सध्या ही ट्रेन चर्चेत आहे ती एका व्हायरल फोटोमुळे. या फोटमध्ये 115 कोटी रुपयांच्या या ट्रेनच्या सुरक्षेसाठी किती सामान्य पद्धत वापरण्यात आलीये हे दिसत असल्याचं अनेकांनी म्हटलं असून हा फोटो तुफान व्हायरल होताना दिसतोय. 'रेडिट' या प्रसारमाध्यमावर हा फोटो चर्चेचा विषय ठरतोय. मात्र यामागील खरं कारण काय आणि या फोटोवरुन काय चर्चा सुरु आहे हे जाणून घेऊयात...
व्हायरल झालेल्या या फोटोमध्ये मोठा विरोधाभास दिसत आहे. भारतामधील सर्वात प्रगत ट्रेन्सपैकी एक असलेल्या सेमी-हाय-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनची सुरक्षा एका काही शे रुपयांच्या सामान्य साखळीवर सोडण्यात आल्याची चर्चा आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये, "115 कोटींच्या ट्रेनचे रक्ष करण्यासाठी 100 रुपयांची साखळी वापरण्यात आली आहे," असं म्हटलं आहे. या पोस्टवर शेकडोच्या संख्येनं कमेंट्स असून अनेकांनी खरोखरच याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
खरं तर वंदे भारतसारखी प्रिमिअम ट्रेन 100 रुपयांच्या साखळीने रुळाला बांधू ठेवल्याचा हा फोटो प्रथम दर्शनी विचित्र वाटत असला तरी या फोटोमागील लॉजिकही अनेकांनी कमेंटमधून स्पष्ट केलं आहे. साखळीने ट्रेन रुळाला बांधून ठेवणे हा सुरक्षेचा भाग अथवा तात्पुरता जुगाड नसल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. कपलिंग, देखभाल, पार्किंग किंवा शंटिंग प्रक्रियेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या मानक रेल्वे सुरक्षा प्रणालीमध्ये अशाप्रकारे रेल्वे साखळीने रुळाला बांधून ठेवली जाते, असं अनेकांनी म्हटलं आहे. जगभरातील रेल्वे प्रणालींमध्ये, प्रगत कपलिंग प्रणालींसोबत अतिरिक्त साखळ्या आणि यांत्रिक सुरक्षा उपाय म्हणून अनेकदा बॅकअप सुरक्षा उपाय वापरले जातात. असाच हा एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय आहे. रेल्वे कार्यान्वित नसताना हाताळणी दरम्यान, चुकून ट्रेनच्या डब्ब्यांची हालचाल झाल्यास किंवा उपकरणात बिघाड झाल्यास दुय्यम संरक्षण देण्यासाठी अशा साखळ्या आजही वापरल्या जातात. ऑनलाइन माध्यमावर ट्रेन आणि रेल्वे विषयक तज्ञांनी या फोटोत दिसणारी साखळी ट्रॅकच्या बाजूच्या देखभाल किंवा चाचणी उपकरणांना जोडलेली आहे. 'ट्रेनला धरून ठेवणं' किंवा 'चोरीला जाऊन नये म्हणून बांधून ठेवणं' हा हेतू यामागे नाही.
वंदे भारतसारख्या आधुनिक रेल्वेगाड्या प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेन्सर्स, स्वयंचलित दरवाजे, जीपीएस प्रणाली आणि वायुगतिकीय रचनांनी परिपूर्ण आहेत. तथापि, रेल्वेच्या देखभालीचं इंजिनिअरिंग अजूनही मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत यांत्रिक सुरक्षा तत्त्वांवर अवलंबून आहे. साध्या साखळ्या, कुलूपे, क्लॅम्प्स आणि बॅकअप प्रतिबंधक प्रणाली आजही रेल्वेच्या देखभालीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पूर्वापार चालत आलेल्या या साध्या वाटणाऱ्या यंत्रणा अधिक टिकाऊ, सहज उपलब्ध होणाऱ्या, स्वस्त आणि खडतर परिस्थितीत अत्यंत विश्वासार्ह ठरतात. खरं तर, अनेक विमान कंपन्या, जहाज वाहतूक आणि औद्योगिक प्रणालींमध्येही आधुनिक ऑटोमेशन तंत्रज्ञानासोबत मूलभूत भौतिक सुरक्षा उपायांचा वापर केला जातो. ज्यामध्ये कुलपं आणि साखळ्यांचाही समावेश होतो.
अपेक्षेप्रमाणे, रेडिट युझर्सने आयतीच आलेल्या या संधीमधून मिम्सचा आणि कमेंट्सचा पाऊस पाडला. भारत आजही सॉफ्टवेअरपेक्षा साखळ्यांवर जास्त विश्वास ठेवतो, असं एकाने म्हटलं आहे. अनेकांना हा फोटो पाहून रेल्वेच्या टॉयलेटमधील मग साखळीने बांधलेले असतात याची आठवण झाली आहे. काहींनी, "किमान खर्चात पुरवलेली ही कमाल सुरक्षा आहे," असं म्हटलंय. तर अन्य एकाने, "आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्सपेक्षा कदाचित हे अधिक विश्वसार्ह आहे," असं म्हटलंय. अनेकांनी सुरक्षेसाठी काहीही चालेल असं म्हणत ही पर्यायी सुरक्षा खरोखरच स्वस्तात केलेलं मस्त काम असल्याचं नमूद केलं आहे. तुम्हाला हा फोटो पाहून नेमकं काय वाटलं तुमचं यावर मत काय आहे कमेंट करुन नक्की सांगा...