Explained: दिल्लीत सहा मजली इमारत कोसळून 5 जणांचा मृत्यू; 50 विद्यार्थी आतमध्ये अडकल्याची भीती, मोदी म्हणाले 'हे दुर्देवी'

दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात रविवारी दुपारी सहा मजली इमारत कोसळल्याने किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. दोघांची स्थिती गंभीर असून, ढिगाऱ्याखाली आणखी काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नऊ जणांची सुटका करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने या घटनेच्या दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
"दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे इमारत कोसळण्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्याप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो. प्रशासकीय यंत्रणा घटनास्थळी कार्यरत असून बाधित लोकांना मदत करत आहे," अशी पोस्ट पंतप्रधान कार्यालयाकडून कऱण्यात आली आहे.
ही इमारत 'पेईंग गेस्ट' म्हणून वापरली जात होती. येथे 75 जणांच्या राहण्याची व्यवस्था होती. दुपारी दीडच्या सुमारास इमारत कोसळली, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. या इमारतीचे मालक गुरुग्राममध्ये राहतात. सत्य निकेतन हा परिसर दिल्ली विद्यापीठाच्या दक्षिण परिसराच्या (South Campus) जवळ असून तिथे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी वास्तव्यास असतात.
The collapse of a building at Satya Niketan, Delhi is distressing. Condolences to those who lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. Authorities are working at the site and assisting those affected in the mishap: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2026
"स्थानिक चौकशीतून समोर आलं आहे की, ही 40 ते 50 वर्ष जुनी इमारत होतीय यात तळघर आणि वरच्या पाच मजल्यांचा समावेश होता आणि ती 'पीजी' (PG) निवासस्थान म्हणून वापरली जात होती. ही घटना घडली तेव्हा तळघरात दुरुस्तीचे काम सुरू होतं," असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
"दिल्ली पोलीस, एनडीआरएफ (NDRF), दिल्ली अग्निशमन दल आणि डीडीएमए (DDMA) यांची पथके, तसेच अग्निशमन गाड्या आणि 'कॅट्स' (CATS) रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. संयुक्त पोलीस आयुक्त (नवी दिल्ली विभाग), पोलीस उपायुक्त (नैऋत्य जिल्हा) आणि अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त या मोहिमेवर देखरेख करत आहेत," असेही त्यांनी नमूद केले.
एका प्रत्यक्षदर्शीने इमारत कोसळली तेव्हा आत किमान 50 विद्यार्थी असावेत असा अंदाज आहे. रविवार असल्याने बहुतेक जण घरी होते, असंही त्यांनी सांगितलं. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका विद्यार्थ्याने एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, त्याला ढिगाऱ्याखालून मदतीसाठी ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला. दुसऱ्या एका प्रत्यक्षदर्शीने कोसळलेली इमारत 'हॉस्टेल डेझ' नावाचे पुरुषांसाठीचे पीजी (पेइंग गेस्ट) होते असं सांगितलं.
इमारत कोसळल्यानंत तिथे मोठी गर्दी जमलेली दिसत होती आणि अग्निशमन दलाचे जवान ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेत होते. बचाव पथक आणि यंत्रसामग्रीची वाट न पाहता स्थानिकांनी हातानेच ढिगारा बाजूला केला. सोशल मीडियावरील एका व्हिडिओमध्ये, एक व्यक्ती काँक्रीटच्या स्लॅबखाली अडकलेली दिसत होती, तर इतर अनेक जण तो स्लॅब उचलण्यासाठी धडपडत होते.
सुरुवातीला किमान 12 अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी तातडीने पाठवण्यात आल्या. बचावकार्यासाठी आधीच एक एक्स्कॅव्हेटर तैनात करण्यात आले होते. घटनास्थळी कार्यरत अग्निशमन दलाच्या पथकांना मदत करण्यासाठी आपत्ती निवारण पथकेही तैनात करण्यात आली होती. इमारत कोसळल्याच्या घटनेबद्दल आपण अत्यंत चिंतीत असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे सांगितले.
आप (AAP) नेते सौरभ भारद्वाज यांनी या घटनेसाठी भ्रष्टाचाराला जबाबदार धरले आहे. "सत्य निकेतनमध्ये पुन्हा एकदा इमारत कोसळण्याची घटना घडली आहे; ही इमारत दिल्ली विद्यापीठाच्या (DU) 'साउथ कॅम्पस'मधील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 'पीजी' (PG) निवासस्थान म्हणून वापरली जात होती. ढिगाऱ्याखाली 30 ते 40 विद्यार्थी अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एमसीडीच्या (MCD) इमारत विभागात 'एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर'च्या बदल्यांचा दर 1.25 कोटी रुपये आहे, त्यामुळे हा प्रकार थांबणार नाही. साकेत येथील इमारत कोसळण्याच्या घटनेसारखीच ही परिस्थिती आहे. 'ऑडिट'च्या नावाखाली पुन्हा एकदा व्यावसायिक, जिम, हॉटेल्स आणि रुग्णालयांकडून कोट्यवधींची लूट केली जाईल. यात काहीही बदल होणार नाही," असेही ते म्हणाले. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या घटनेचे वर्णन "टाळता येण्यासारखी शोकांतिका" असे केले.