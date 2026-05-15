/PM झाल्यापासून मोदींचे 99 परदेश दौरे, ₹762 कोटी खर्च करुन 79 देशांना भेट; हा खर्च केला कोणी?

Explained Narendra Modi Foreign Trips Who Paid: पंतप्रधान मोदी आजपासून सहा दिवसांच्या पाच राष्ट्रांच्या दौऱ्यासाठी दिल्लीहून रवाना झाले आहेत. मोदींच्या याच दौऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर आजपर्यंत त्यांनी केलेल्या दौऱ्यांचा घेतलेला हा आढावा
Explained Narendra Modi Foreign Trips Who Paid: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 10 मे तसेच 11 मे रोजी अनुक्रमे तेलंगणा आणि गुजरातमध्ये दिलेल्या भाषणांमध्ये परदेशी चलन वाचवण्यासाठी सोनं खरेदी करु नका, पेट्रोल-डिझेल जपून वापरुन इंधनाची बचत करा याबरोबरच परदेशी दौरे टाळण्याचं आवाहन भारतीयांना केलं. मोदींनी केलेल्या आवाहनावरुन विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड ठवलेली असतानाच अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान मोदीच 15 तारखेपासून पाच देशांच्या दौऱ्यावर जात असल्याचं अधोरेखित केलं आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही मोदींनी केलेल्या या आवाहनावरुन टीका करताना पंतप्रधानांच्या आगामी दौऱ्याबद्दल विचारणा केली आहे. मोदींनी परदेश दौरे टाळण्याचं आवाहन केलेलं असतानाच ते आज सहा दिवसांच्या पाच राष्ट्रांच्या दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीमधून म्हणजेच युएईमधून मोदींच्या दौऱ्याची सुरुवात होत असून पुढे ते युरोपमध्ये जाणार आहेत. नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या युरोपीन देशांना मोदी भेट देणार आहेत. असं असतानाच आता मोदींनी पंतप्रधान झाल्यापासून नेमक्या किती देशांना भेट दिली आहे. त्यांनी किती परदेश दौरे केलेत आणि त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर किती खर्च झाला आहे या सारख्या गोष्टींची इंटरनेटवर चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर एआयला प्रश्न विचरला असता अगदी परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदेमध्ये दिलेल्या उत्तरापासून ते मोदींच्या दौऱ्यांवरील खर्चासंदर्भात सर्व तपशील समोर आला आहे. खरंच मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून जगभरात किती दौऱ्यावर गेलेत, त्यावर किती खर्च झालाय हे पाहूयात...
मोदींनी 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासून आतापर्यंत म्हणजेच 2026 च्या मे महिन्यापर्यंत एकूण 99 अंतरराष्ट्रीय दौरे केले आहेत. 2014 मध्ये मोदींनी जून महिन्यात पंतप्रधान म्हणून पहिला परदेश दौरा म्हणून भारताच्या शेजारी असलेल्या भूतानला भेट दिली होती. मोदींनी आतापर्यंत केलेल्या 99 अंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांदरम्यान 79 देशांना भेट दिली आहे. काही देशांना मोदींनी अनेकदा भेट दिली आहे.
मोदींनी सर्वाधिक वेळा भेट दिलेल्या देशांच्या यादीमध्ये अमेरिका पहिल्या स्थानी असून मोदी अमेरिकेला 10 वेळा गेले आहेत. त्या खालोखाल 8 वेळा फ्रान्स आणि जपानला मोदींनी भेट दिली आहे. रशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे युएईमध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून 7 वेळा गेले आहेत. चीन आणि जर्मनी प्रत्येकी 6 वेळा तर नेपाळ आणि सिंगापुरमध्ये मोदी 5 वेळा जाऊन आले आहेत. मोदींनी चार वेळा भेट दिलेले पाच देश असून यामध्ये भूतान, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि युनायटेड किंग्डम या देशांचा समावेश आहे. मोदींनी इंडोनेशिया, मलेशिया, मलादीव, सौदी अरेबिया, थायलंड, उझबेकिस्तान या सहा देशांना प्रत्येकी तीनदा भेट दिली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने लोकसभेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, 2015 ते 2025 दरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर ₹762 कोटी खर्च झाला आहे. ही अधिकृत सरकारी आकडेवारी आहे. 2025 मध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक म्हणजेच ₹175 कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. त्या खालोखाल त्याच्या मागील वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर ₹109 कोटी खर्च करण्यात आलेत. करोनानंतर म्हणजेच 2021 ते 2025 दरम्यान मोदींच्या दौऱ्यावर एकूण ₹462 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
2026 मध्ये झालेले काही दौऱ्यांचा विचार केला तर मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर साधारण ₹800 कोटी ते ₹1000 कोटींच्या आसपास खर्च झाल्याचं ढोबळपणे म्हणता येईल. मोदींच्या परदेश दौऱ्यांसाठी झालेला खर्च हा मुख्यतः चार्टर्ड विमान, सुरक्षा, प्रतिनिधी मंडळ, मीडिया इत्यादी गोष्टींसाठी झाला आहे. अनेकदा भारताच्या पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा खर्च यजमान देश अतिथी सत्कार म्हणजेच हॉस्पिटॅलिटी म्हणून स्वत: उचलतात. यजमान देशांबरोबरच अनेकदा परराष्ट्र मंत्रालय किंवा गृहमंत्रालय या दौऱ्यांचा खर्च करतं.
अफगाणिस्तान, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, कॅनडा, इस्रायल, इटली, जॉर्डन, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, लाओस, मॉरिशस, म्यानमार, ओमान, कतार, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड.
ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्रुनेई, क्रोएशिया, सायप्रस, डेन्मार्क, इजिप्त, इथिओपिया, फिजी, घाना, ग्रीस, गयाना, इराण, आयर्लंड, केनिया, कुवेत, मेक्सिको, मंगोलिया, मोझांबिक, नामिबिया, नेदरलँड्स, नायजेरिया, पाकिस्तान, पॅलेस्टाईन, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपिन्स, पोलंड, पोर्तुगाल, रवांडा, सेशेल्स, स्पेन, स्वीडन, ताजिकिस्तान, टांझानिया, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, युक्रेन, व्हॅटिकन सिटी, व्हिएतनाम.