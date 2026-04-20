GK India Map History: कोणी साकारला होता भारताचा नकाशा? कशा ठरल्या सीमा?

GK India Map History: भारत देशाचा जो नकाशा आज आपण पाहतो, तेव्हा एक बाब प्रकर्षानं समोर येते. ती म्हणजे हा नकाशा काही रातोरात तयार झाला नाही. किंबहुना तो कोणा एका व्यक्तीनंही तो बनवला नाही. मग नकाशा तयार झाला तरी कसा? भन्नाट प्रश्न आहे ना? कैक वर्षांपासूनचं संशोधन आणि राजकीय निर्णयांच्या परिणामस्वरुप भारताचा नकाशा विकसित झाल्याचं म्हटलं जातं.
भारताचा पहिला नकाशा तयार करण्याचा सर्वात पहिला प्रयत्न साधारण ईसवीसनपूर्व 300 मध्ये एराटोस्थनीज सारख्या युनानी विचारवंतांनी केला होता. त्यानंतर टॉलमीनं हा प्रयत्न पुढे नेला. सुरुवातीपासूनच हे नकाशे कधीच योग्य नव्हते. मात्र, त्यांच्यामुळं जागतिक स्तरावर भारताच्या भूगोलाची नोंद करण्यात आली. पुढं 18 व्या शतकामध्ये जेम्स रेनेल यांनी 1782 मध्ये भारताचा पहिला विस्तृत आणि बराच मिळताजुळता नकाशा तयार केला. ब्रिटीश राजवटीअंतर्गत काम करताना त्यांच्या या प्रयत्नांसाठीच भारतीय भूगोलाचे जनक, अशी उपाधी त्यांना बहाल करण्यात आली.
19 व्या शतकामध्ये ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वेक्षणासह यामध्ये बदल सुरू झाले. याची सुरुवात विलियम लॅम्बटन यांनी केली होती. ज्यानंतर जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी ते पूर्णत्वास नेलं. या परियोजनांमध्ये अंतर आणि उंची मोजण्यासाठी काही शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करण्यात आला.
1947 हे वर्ष भारताच्या सध्याच्या सीमांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं ठरलं, जिथं फाळणीनं देशाला नवा आकार दिला. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सीरिल रेडक्लिफनं एक रेष ओढली आणि हीच रेष 'रेडक्लिफ रेखा' म्हणून ओळखली जाते. या फाळणीमुळं पंजाब आणि बंगालसारखी क्षेत्र विभागित झाली. देशाच्या सीमा कधीच मनमानी पद्धतीनं निर्धारित झाल्या नाहीत. त्यामागं धार्मिक, लोकसंख्याक आणि नद्यांसारख्या भौगोलिक कारणांची पार्श्वभूमी होती. अनेकदा या सीमा प्रशासकीय सुविधांच्या आधारे निर्धारित झाल्या. आजच्या घडीला भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधिकृत नकाशे बनवणं आणि भौगोलिक माहिती सांभाळण्याची जबाबदारी सांभाळतो. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत या विभागाकडून सतत सीमांबाबतची माहिती अपडेटसुद्धा केली जाते.