/Explained: सोनं साफ करण्याच्या नावाखाली होतेय तुमची फसवणूक! दुकानदार कशा प्रकारे सोनं चोरतात? वेळीच व्हा सावध

Gold Cleaning Scam: सोन्याचे दागिने चमकवून देतो, असे सांगत जर कोणी तुमच्या घरी आले तर सावध व्हा. दागिने साफ करण्याच्या नावाखाली काही भामटे अवघ्या काही मिनिटांत तुमच्या मौल्यवान सोन्याचे नुकसान करू शकतात. विशेष म्हणजे, साफ केल्यानंतर दागिना पूर्वीपेक्षा अधिक चमकदार दिसत असल्याने सुरुवातीला ग्राहकाला फसवणूक झाल्याचा संशयही येत नाही. अनेकदा दागिना स्वच्छ केल्यानंतर त्याचे वजन कमी झालेले असते. ग्राहकाला हा प्रकार लक्षात येईपर्यंत संबंधित व्यक्ती परिसरातून गायब झालेली असते. अशाच एका प्रकरणात गुजरातमधील देवभूमी द्वारका येथे पोलिसांनी बिहारशी संबंधित एका टोळीतील चार जणांना अटक केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी ग्रामीण भागात फिनाइल विकण्याच्या बहाण्याने घरांमध्ये प्रवेश करत होते. त्यानंतर घरातील महिलांचा विश्वास संपादन करून देवांच्या मूर्ती तसेच चांदी आणि सोन्याचे दागिने साफ करून देण्याचे आमिष दाखवत होते.
पोलिसांनी आरोपींकडून सोन्या-चांदीच्या वस्तू, मोबाईल फोन, दुचाकी तसेच दागिने साफ करण्यासाठी वापरले जाणारे विविध साहित्य जप्त केले.
अशा प्रकारच्या फसवणुकीत भामटे थेट सोन्याच्या दागिन्यांवर हात साफ करत नाहीत. आधी ते एखादे सामान विकण्याच्या किंवा छोटी-मोठी सेवा देण्याच्या बहाण्याने घरात प्रवेश मिळवतात. गप्पांमध्ये ते दागिने आणि देवांच्या मूर्ती स्वच्छ करण्याचा आपल्याला अनुभव असल्याचे सांगतात. विश्वास बसावा यासाठी सुरुवातीला एखादी देवाची मूर्ती साफ करून दाखवली जाते. मूर्ती चकचकीत झालेली पाहून घरातील व्यक्तींचा त्यांच्यावर विश्वास बसतो. त्यानंतर चांदीचे दागिने आणि मग सोन्याचे दागिने साफ करण्याचा प्रस्ताव दिला जातो. याच टप्प्यावर ग्राहकाने सर्वाधिक सावध राहणे गरजेचे आहे. केमिकलच्या वापराने दागिना चमकतो, पण वजन कमी होऊ शकते दागिने स्वच्छ करण्यासाठी विविध रसायने, पावडर आणि इतर पदार्थांचा वापर केला जातो. देवभूमी द्वारका प्रकरणात पोलिसांना आरोपींकडून अॅसिड, फिनाइल, ब्रश, पावडर, हळद, तुरटी यांसह इतर साहित्य सापडले. दागिना साफ केल्यानंतर त्यावरील मळ निघून गेल्याने तो अधिक चमकदार दिसतो. त्यामुळे ग्राहकाला वाटते की दागिना व्यवस्थित साफ झाला आहे. मात्र, याच प्रक्रियेदरम्यान दागिन्याशी छेडछाड केली जाऊ शकते. सफाईच्या बहाण्याने सोन्याचा काही भाग काढून घेणे किंवा दागिन्याचे वजन कमी करणे शक्य असते. दागिना चमकदार दिसत असल्याने ग्राहकाला लगेच काहीतरी चुकीचे झाल्याचे लक्षात येत नाही.
दागिना साफ केल्यानंतर तो किती चमकतोय यापेक्षा त्याचे वजन किती आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, सफाई करण्यापूर्वी एखाद्या दागिन्याचे वजन ६ ग्रॅम असेल आणि सफाईनंतर त्यात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले, तर तातडीने चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दागिना साफ करण्यासाठी देण्यापूर्वी त्याचे वजन करून घेणे आणि ते नोंदवून ठेवणे हा सुरक्षित पर्याय आहे. सफाई झाल्यानंतर पुन्हा वजन करून दोन्ही वजनांची तुलना करावी.
अशा प्रकारच्या टोळ्या विशेषतः ग्रामीण भागात किंवा घरातील महिला अथवा ज्येष्ठ व्यक्ती एकट्या असण्याची शक्यता असलेल्या घरांना लक्ष्य करू शकतात. काही गावांमध्ये ज्वेलर्सची दुकाने दूर असल्यामुळे घरपोच दागिने साफ करून देण्याची सुविधा लोकांना सोयीची वाटते. भामटे याच सोयीचा फायदा घेतात. ते स्वतः ग्राहकाच्या घरी पोहोचतात, काही मिनिटांत दागिने चमकवून देण्याचे आश्वासन देतात आणि विश्वास निर्माण झाल्यानंतर मौल्यवान दागिने आपल्या हातात घेतात.
सोन्याचे दागिने साफ करण्याच्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नका. घरपोच दागिने साफ करून देतो, असे सांगणाऱ्या व्यक्तीला आपले सोन्याचे दागिने देणे टाळा. दागिन्यांची सफाई करायची असल्यास ओळखीच्या आणि विश्वासार्ह ज्वेलर्सकडूनच करून घेणे सुरक्षित आहे. दागिना देण्यापूर्वी त्याचे वजन करून घ्या आणि सफाईनंतर पुन्हा वजन तपासा. तसेच एखादी व्यक्ती घाई करत असेल, दागिना स्वतःकडे ठेवण्याचा आग्रह करत असेल किंवा सफाईची प्रक्रिया स्पष्टपणे सांगत नसेल, तर अशा व्यक्तीपासून दूर राहणेच योग्य.
लक्षात ठेवा की, दागिना कितीही चमकदार दिसत असला, तरी त्याचे वजन कमी झाले असेल तर तुमचे नुकसान झालेले असू शकते. त्यामुळे चमकेपेक्षा वजनावर विश्वास ठेवा आणि अनोळखी व्यक्तींकडून सोन्याची सफाई करून घेणे टाळा.