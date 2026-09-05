/Explained: सोने 4,700 रुपयांनी, तर चांदी 8,400 रुपयांनी घसरली; गुंतवणुकीची ही योग्य वेळ आहे का?

Gold-Silver Price: गेल्या काही आठवड्यांपासून सोन्या-चांदीच्या बाजारात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. यामागे मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, अमेरिकेतील व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता आणि मजबूत होत असलेला डॉलर यांसारखी अनेक कारणे आहेत. या आठवड्यात मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आठवडाभरात ₹4,694 प्रति 10 ग्रॅमने कमी झाला आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,59,578 प्रति 10 ग्रॅम होता. आठवड्याच्या अखेरीस तो घसरून ₹1,54,884 प्रति 10 ग्रॅम झाला.
22 कॅरेट सोन्याच्या दरातही मोठी घट झाली आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला ₹1,46,173 प्रति 10 ग्रॅम असलेला भाव आता ₹1,41,874 वर आला आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,19,684 वरून ₹1,16,163 प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. या आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याचा सर्वात कमी भाव 2 सप्टेंबरच्या संध्याकाळच्या सत्रात ₹1,51,184 प्रति 10 ग्रॅम नोंदवला गेला. तर आठवड्यातील उच्चांकी भाव 31 ऑगस्टच्या संध्याकाळच्या सत्रात ₹1,55,835 प्रति 10 ग्रॅम होता.
सोन्यासोबतच चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला ₹2,43,892 प्रति किलो असलेली चांदी आता ₹2,35,456 प्रति किलो झाली आहे. म्हणजेच आठवडाभरात चांदीच्या दरात ₹8,436 प्रति किलोची घट झाली. या आठवड्यात चांदीचा उच्चांकी भाव 31 ऑगस्टच्या संध्याकाळच्या सत्रात ₹2,37,199 प्रति किलो होता. त्यानंतर दरात घसरण सुरू झाली आणि 3 सप्टेंबरच्या सकाळच्या सत्रात भाव ₹2,28,360 प्रति किलो या नीचांकी पातळीवर पोहोचला.
IBJA कडून दररोज सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन सत्रांमध्ये सोन्या-चांदीचे दर जाहीर केले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव सध्या सुमारे 4,500 डॉलर प्रति औंस, तर चांदीचा भाव सुमारे 66 डॉलर प्रति औंस असल्याचे दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि इराणमधील वाढता लष्करी तणाव हा बाजारातील अस्थिरतेमागील महत्त्वाचा घटक आहे. या परिस्थितीत डॉलर, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतीवरही झाला आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदरांबाबत कठोर भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सोन्या-चांदीसारख्या व्याजमुक्त मालमत्तांवर दबाव निर्माण झाला आहे. व्याजदर वाढण्याची शक्यता असताना गुंतवणूकदार बॉन्ड आणि इतर निश्चित परतावा देणाऱ्या पर्यायांकडे वळू शकतात. परिणामी सोन्या-चांदीची मागणी कमी होण्याची शक्यता असते. याशिवाय, अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरमध्ये व्यवहार होणारे सोने आणि चांदी इतर चलनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी तुलनेने महाग पडतात. त्यामुळे मागणीवर परिणाम होतो.
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीतही वाढ झाली असून, तेलाचा भाव 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याचे दिसून आले. ऊर्जा किमती वाढल्याने जगभरातील महागाईचा धोका पुन्हा वाढू शकतो. त्यामुळे केंद्रीय बँका व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर ठेवू शकतात, अशी शक्यता बाजारात व्यक्त केली जात आहे.
सध्याच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी घाईने मोठी रक्कम गुंतवण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा, असा सल्ला पृथ्वी फिनमार्टचे संचालक मनोज कुमार जैन यांनी दिला आहे. त्यांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी आपल्या एकूण पोर्टफोलिओपैकी सुमारे 5 ते 15 टक्के हिस्सा सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये ठेवू शकतात. यामुळे शेअर बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात पोर्टफोलिओला काही प्रमाणात स्थैर्य मिळू शकते. एकाच वेळी मोठी रक्कम गुंतवण्याऐवजी SIP पद्धतीने किंवा बाजारात मोठी घसरण झाल्यावर थोडी-थोडी खरेदी करण्याचा पर्याय विचारात घेता येतो. त्यामुळे दीर्घकाळातील सरासरी खरेदी किंमत संतुलित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
तज्ज्ञांनी फिजिकल गोल्ड किंवा दागिने खरेदी करताना होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाकडेही लक्ष वेधले आहे. दागिन्यांवर 3 टक्के GST आणि मेकिंग चार्ज लागू होतो. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या उद्देशाने सोने घेणाऱ्यांसाठी Gold ETF सारखे पर्याय विचारात घेता येऊ शकतात.
सोन्या-चांदीच्या किमतीवर जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलरची स्थिती, अमेरिकेचे व्याजदर, महागाई आणि भू-राजकीय तणाव यांचा मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे सध्याची घसरण पाहून केवळ भाव कमी झाला आहे म्हणून निर्णय घेण्याऐवजी आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.
(डिस्क्लेमर: सोने आणि चांदीमधील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून पात्र आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)