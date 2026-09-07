/Explained: आज एक लाखाचं सोनं घेतलं तर 2050 मध्ये किती परतावा मिळाले? ही संपूर्ण आकडेमोड पाहून व्हाल थक्क

सोन्याची सर्वाधिक हौस असलेल्या देशांमध्ये भारताचं आणि भारतीयांचं नाव घेतलं जातं. इथं सोन्याकडे केवळ एक दागिना मानलं जात नसून ती दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहिलं जातं. अधूनमधून सोन्याच्या दरात होणारी मोठी घसरण, ऐतिहासिकदृष्ट्या वाढलेले सोन्याचे भाव याचा फारसा परिणाम सोन्यावर झालेला दिसत नाही. महागाई, आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव यांसारख्या घटकांमुळे सोन्याचे भाव सहसा वाढत राहिल्याचं दिसून येतं. भूतकाळातील कल पाहता, तज्ञांचे असे मत आहे की दीर्घकाळात सोन्याचे भाव वाढतच राहतील. 2050 पर्यंत सोन्याचे भाव काय असतील, याबद्दल अनेक गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता आहे.
जानेवारी 2026 पर्यंत, भारतात 10 ग्रॅम म्हणजेच एक तोळा 24-कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे 1,42,540 रुपये किंवा प्रति ग्रॅम 14254 रुपये इतकी आहे. त्याचप्रमाणे, 22-कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,30,660 रुपये किंवा प्रति ग्रॅम 13066 रुपये) आहे. गेल्या सहा वर्षांत 24-कॅरेट सोन्याच्या किमतीत जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे — 2020 मधील 50 हजार रुपयांवरून ती आता 1,42,540 रुपयांवर पोहोचली आहे. मागील तीन दशकांमधील आकडेवारीकडे पाहिल्यास असे दिसून येते की, भारतात सोन्याच्या किंमतीमध्ये वार्षिक सरासरी 10.83% (सीएजीआर) दराने वाढ झाली आहे. गेल्या 20 वर्षांत हा दर 14.35% पर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या 15 वर्षांत सरासरी परतावा सुमारे 12% राहिला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन आणि महागाई ही यामागील दोन प्रमुख कारणं आहेत. अमेरिकन डॉलरच्यासंदर्भात विचार करता, सोन्याच्या मूल्यात वार्षिक सुमारे 5-7% वाढ झाली आहे.
चीन, रशिया आणि भारत यांसारख्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावरील सोने खरेदी होत असते. या आणि असे अनेक घटक भविष्यातील सोन्याच्या किमतींवर परिणाम करतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जागतिक महागाई, डॉलरचे अवमूल्यन, भू-राजकीय तणाव तसेच तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातील वाढती मागणी हे घटकही यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असा अंदाज आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत सोन्याचा भाव प्रति औंस 5 हजार ते 10 हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरराष्ट्रीय अंदाजांनुसार, 2050 पर्यंत सोन्याचा भाव प्रति औंस 10 हजार डॉलर्सपेक्षा जास्त होऊ शकतो. काहींनी हा दर 15 हजार ते 20 हजार डॉलर्सपर्यंत जाईल असा अंदाज वर्तवला आहे. भारतात रुपयाचे मूल्य आणि आयात शुल्कामुळे सोन्याचे भाव आणखी वाढतील, असा अंदाज आहे. 2050 पर्यंत सोन्याची किंमत त्याच्या सध्याच्या मूल्याच्या 6 ते 8 पटींनी वाढू शकते, अशी सध्याची आकडेवारी तरी सांगते.
सोन्याच्या दरातील वाढीचा गेल्या काही काळातील कल पाहता, वार्षिक 10% चक्रवाढ दराने (सीएजीआर) 2050 पर्यंत 10 ग्रॅम 24-कॅरेट सोन्याची किंमत 14 ते 15 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. जर हा दर 12% राहिला, तर ती किंमत 21 ते 22 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. त्याचप्रमाणे, 10 ग्रॅम 22-कॅरेट सोन्याची किंमत 10% दराने 12.8 लाख रुपयांपर्यंत किंवा 12% दराने 19.8 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. हे सरासरी अंदाज आहेत; प्रत्यक्ष किमतींमध्ये तफावत असू शकते याची दखल घेणं इथं महत्त्वाचं आहे. वेगळ्या भाषेत हे गणित मांडायचं झालं तर, तुम्ही आज 24-कॅरेट सोन्यात 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला साधारणपणे 7.016 ग्रॅम सोने मिळेल. 10% सीएजीआर (चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर) दराने, या गुंतवणुकीचे मूल्य 2050 पर्यंत वाढून अंदाजे 9.85 लाख रुपये होऊ शकते. तसेच 11 ते 12 टक्के ११-१२% सीएजीआर दराने ते 12-15 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. याउलट, एक लाख रुपयांच्या मुदत ठेवीचे म्हणजेच फिक्स डिपॉझिटचे मूल्य त्याच कालावधीत वाढून 4.17 ते 5.29 लाख रुपये होऊ शकते.
ही आकडेवारी दर्शवते की दीर्घकाळासाठी सोने 'फिक्स्ड डिपॉझिट्स'पेक्षा (मुदत ठेवी) अधिक चांगला परतावा देऊ शकते. तथापि, सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे अधिक जोखमीचे असते. 2050 पर्यंत सोन्याचे भाव वाढण्याची अपेक्षा आहे, परंतु गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीत विविधता राखली पाहिजे असा सल्ला दिला जातो. गुंतवणुकीसंदर्भात विचारपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत. दीर्घकालीन कल सोन्याच्या दराच्या वाढीस पूरक असला तरी वैयक्तिक निर्णय आणि नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. 'झी 24 तास' इथे कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीचं समर्थन करत नाही.