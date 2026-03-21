Explained: 42 वर्षांनंतर सोन्याच्या किमतीत सर्वात मोठी घसरण, चांदीही कोसळली... खरेदी करण्याची उत्तम वेळ? जाणून घ्या तज्ञांकडून

Gold and Silver Price Crash: सध्या जागतिक बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही महिन्यांत या दोन्ही मौल्यवान धातूंनी विक्रमी उच्चांक गाठले होते आणि त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली होती. अनेकांनी ही संधी साधत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. मात्र आता अचानक आलेल्या या घसरणीमुळे विशेषतः अल्पकालीन गुंतवणूकदार चिंतेत सापडले आहेत. काहीजण घाबरून विक्री करण्याचा विचार करत आहेत, तर काहीजण अजून थांबून परिस्थिती सुधारण्याची वाट पाहत आहेत. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेषतः अल्पकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरत आहे.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. अशा वेळी साधारणपणे सोने हे 'सेफ हेवन' म्हणून ओळखले जाते आणि त्याच्या किमती वाढतात. इतिहासातही आपण पाहिलं तर युद्ध किंवा आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात सोन्याची मागणी वाढलेली दिसते. मात्र यावेळी चित्र काहीसे वेगळे आहे. युद्ध सुरू असतानाही सोने आणि चांदीच्या किमती खाली येत आहेत, जे बाजारासाठी अनपेक्षित आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे आणि अनेक दशकांनंतरची ही सर्वात मोठी साप्ताहिक घसरण मानली जात आहे. चांदीतही मोठा दबाव दिसून येत असून ती देखील वेगाने खाली आली आहे. या दोन्ही धातूंमधील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. काही गुंतवणूकदार आता सोने खरोखरच सुरक्षित पर्याय आहे का? असा प्रश्न विचारू लागले आहेत.
भारतीय बाजारातही याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सोने आणि चांदीने उच्चांक गाठला होता, परंतु आता त्या पातळीवरून किमती लक्षणीयरीत्या खाली आल्या आहेत. गेल्या एका वर्षात सोने आणि चांदीने चांगला परतावा दिल्यामुळे अनेक नव्या गुंतवणूकदारांनी बाजारात प्रवेश केला होता. मात्र आता झालेल्या घसरणीमुळे त्यांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे आणि काहींना तोटा सहन करावा लागत आहे.
या घसरणीमागे अनेक घटक कार्यरत आहेत. सर्वप्रथम, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली झपाट्याने वाढ. ऊर्जा क्षेत्रात वाढत्या संधींमुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष त्या दिशेने वळले आहे. परिणामी, सोने आणि चांदीसारख्या धातूंमधून काही प्रमाणात पैसा बाहेर पडत आहे.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढती महागाई आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाढवले जाणारे व्याजदर. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा बँक ठेवी किंवा बाँडसारख्या निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकी अधिक आकर्षक ठरतात. त्यामुळे सोने, जे नियमित उत्पन्न देत नाही, ते तुलनेने कमी आकर्षक बनते आणि त्याच्या किमतींवर दबाव येतो.
तिसरे कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरची मजबुती. डॉलर मजबूत झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत तुलनेने महाग वाटते, त्यामुळे त्याची मागणी कमी होते. सध्या डॉलर मजबूत असल्यामुळेही सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण दिसत आहे.
या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी काय करावे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या अस्थिर वातावरणात एकरकमी मोठी गुंतवणूक करणे टाळावे. त्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. SIP पद्धतीने गुंतवणूक केल्यास बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम कमी होतो आणि सरासरी खरेदी किंमत संतुलित राहते.
ज्यांनी आधीच कमी किमतीत सोने खरेदी केले आहे, त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत नफा बुक करण्याचा विचार करू शकतात. मात्र, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. सोने अजूनही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय मानला जातो आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात ते स्थिरता देऊ शकते.
पुढील काळात किमतींचा कल मुख्यत्वे जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून राहील. विशेषतः मध्यपूर्वेतील तणाव किती काळ टिकतो, यावर मोठा परिणाम होईल. जर परिस्थिती लवकर सुधारली, तर बाजारात पुन्हा स्थिरता येईल आणि किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरांमध्ये कपात करण्याचे संकेत मिळाल्यास सोने पुन्हा आकर्षक ठरू शकते. अशा वेळी किमतींमध्ये तेजी येण्याची शक्यता वाढते. मात्र, जर अनिश्चितता कायम राहिली, तर किमतींमध्ये अजून काही काळ चढ-उतार सुरू राहू शकतात.
एकूणच पाहता, सध्याची घसरण ही कायमस्वरूपी नसून तात्पुरती असण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी संयम राखून, घाईघाईने निर्णय न घेता, दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक केल्यास या चढ-उतारांमध्येही चांगला परतावा मिळवता येऊ शकतो.