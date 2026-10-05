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Explained: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केलं तर...; सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरुन हटवण्यास नकार का दिला? संपूर्ण युक्तीवाद जसाच्या तसा

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर आज पहिल्यांदा सुनाणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली असली तरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना एकप्रकारे तत्पुरता दिलासा दिलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 02:38 PM IST
Explained: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केलं तर...; सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरुन हटवण्यास नकार का दिला? संपूर्ण युक्तीवाद जसाच्या तसा
Image Credit: आज पहिल्यांदाच झाली सुनावणी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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