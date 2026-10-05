/Explained: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केलं तर...; सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरुन हटवण्यास नकार का दिला? संपूर्ण युक्तीवाद जसाच्या तसा

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणारा एकतर्फी अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. विशेष सखोल मतदारयादी पुनरावलोकनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर निवडणूक आयुक्तांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून एकतर्फी घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तातडीने निलंबित का करता येणार नाही हे ही न्यायालयाने सांगितलं.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात केंद्र सरकार, भारत निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी, उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि माहिती-तंत्रज्ञान महासंचालक सीमा खन्ना यांना नोटीस बजावली आहे. ही याचिका ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील एका वृत्तानंतर दाखल करण्यात आली. विशेष सखोल मतदारयादी पुनरावलोकनाशी संबंधित 14 महत्त्वाचे निर्णय निवडणूक आयोगाच्या नावाने घेण्यात आले. मात्र, या निर्णयांवर इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी हरकती नोंदवल्या होत्या, असा दावा वृत्तात करण्यात आला होता. याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला आव्हान देणारे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. मात्र, सध्या काही अंतरिम उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, कारण नागरिकांना आपल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत असुरक्षितता वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित कायद्यातील कलम 18 चा दाखला दिला. निवडणूक आयोगाचे निर्णय शक्यतो एकमताने घेतले जावेत आणि एकमत न झाल्यास बहुमताने निर्णय घ्यावा, अशी या कलमाची तरतूद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, कायद्यातील कलम 16 नुसार अधिकृत कर्तव्य बजावताना केलेल्या कृतींसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण मिळते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना असे संरक्षण उपलब्ध नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तातडीच्या निलंबनाची मागणी केली. ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती असून तिचा लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, कायद्यातील कलम 16 नुसार अधिकृत कर्तव्य बजावताना केलेल्या कृतींसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण मिळते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना असे संरक्षण उपलब्ध नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तातडीच्या निलंबनाची मागणी केली. ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती असून तिचा लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
मात्र, खंडपीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केल्यास निवडणूक आयोगाचे कामकाज ठप्प होऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवले. "मग निवडणुका कोण घेणार?" असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. यावर इतर दोन निवडणूक आयुक्त निवडणूक आयोगाचे कामकाज पाहू शकतात, असे विकास सिंह यांनी सांगितले. मात्र, संबंधित व्यक्तींची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाला सर्व निर्णय एकमताने किंवा बहुमतानेच घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कायद्यात याबाबत स्पष्ट तरतूद असल्याचे सांगितले. "कायद्याचे पालन होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास आम्ही ते निर्णय रद्द करू," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर विकास सिंह यांनी न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक झाल्यानंतर किंवा एखादे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या प्रक्रियेला मागे कसे फिरवणार? त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकतर्फी घेतलेल्या निर्णयांमुळे मतदारयादीच दूषित झाली आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनीही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून न घेता न्यायालय एकतर्फी आदेश देऊ शकते का, असे त्यांनी विचारले. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, न्यायालयीन नोंदींमध्ये एखादा निर्णय एकमताने घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्या निर्णयाला कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा ठरवता येईल. मात्र, सर्व निर्णय एकतर्फी घेतले गेले, असा निष्कर्ष संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून न घेता कसा काढता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातूनच वृत्तांमधील आरोपांना पुष्टी मिळते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र, केवळ वृत्तपत्रांमधील बातम्यांच्या आधारे न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर संबंधित सर्व पक्षांना नोटीस बजावली. त्याच मागण्यांशी संबंधित अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या स्वतंत्र याचिकेवरही न्यायालयाने नोटीस बजावली. या याचिकेत ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडली.