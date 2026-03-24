HDFC बँक प्रकरणात धक्कादायक खुलासे! तब्बल 24 कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई; अनेक अधिकारी जाळ्यात, सूत्रांचा मोठा दावा, शेअर्सचं काय?

HDFC Bank Action Against 24 Employees: अतानू चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर HDFC बँकेतील कंपनी प्रशासनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बँकेने फक्त 3 नव्हे तर दोन डझनहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 04:59 PM IST
HDFC Bank Action Against 24 Employees: एचडीएफसी बँकेचे (HDFC Bank) अतानू चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर (Atanu Chakraborty Resign) एकच खळबळ माजली आहे. अतानू चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि आरोपांमुळे देशातील सर्वात मोठ्या बँकेतील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. यादरम्यान एचडीएफसी बँकेने काही कर्मचाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली आहे. यादरम्यान यासंदर्भात सूत्रांच्या हवाल्याने एक मोठा खुलासा झाला आहे. याआधी याप्रकरणी बँकेने तीन कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई केली होती. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, बँकेच्या बोर्ड समितीने 18 मार्चला 2 डझनहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे.

बँकेशी संबंधित सूत्राने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे की, "एचडीएफसी बँक या संपूर्ण प्रकरणाबाबतची सविस्तर आणि अचूक माहिती देत का नाही?  डीआयएफसी AT1 बाँडची अयोग्य पद्धतीने विक्री करण्याशी संबंधित प्रकरण, ज्याची तक्रार HDFC Bank ने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी DFSA, CBUAE आणि बहरीनच्या नियामक प्राधिकरणांकडे 'नियामक नियमांचे उल्लंघन' म्हणून केली होती. जे प्रकरण तेव्हापासूनच त्यांच्या छाननीखाली आहे त्या संदर्भात, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या समितीने 18 मार्च रोजी केवळ तीन कर्मचाऱ्यांवर नव्हे, तर दोन डझनांहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. याउलट, बँकेने मात्र सार्वजनिकरित्या केवळ तीन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्याचं भासवलं आहे".

कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई?

ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, त्यामध्ये HDFC बँकेचे दुबई मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजीव वारियर, तसंच ग्रुप हेड आशिष पार्थसारथी यांचा समावेश आहे. आशिष यांना आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर राजीव यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. 

अधिकाऱ्यांवर आरोप काय?

या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी दहा वर्षांहून अधिक कालावधीत जाणीवपूर्वक केलेल्या गंभीर नियामक उल्लंघनांच्या संदर्भात, सर्वप्रथम नियामक निर्बंध लादण्यात आले आणि त्यानंतर मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, केवळ या घडामोडीनंतरच अतानू चक्रवर्ती यांनी HDFC बँकेतून राजीनामा दिला. अतानू चक्रवर्ती यांनी आपल्या राजीनाम्यात या बाबीचा काही संदर्भ दिला होता का? याचं उत्तर मात्र मिळालेलं नाही. 

अतानू चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेला वाद आणि 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स'बाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, बँकेने त्यांच्या राजीनाम्याशी संबंधित पत्राचे पुनरावलोकन, कायदेशीर चौकशी आणि लेखापरीक्षण करण्यासाठी दोन बाह्य कायदेशीर संस्थांची (Law Firm) नियुक्ती केली आहे. बँकेमध्ये नैतिक मानके किंवा नियमांचे प्रत्यक्षात काही उल्लंघन झाले होते की नाही हे निश्चित करणे, हे या संस्थांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

SEBI ने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या स्वतंत्र संचालकाला (Independent Director) कंपनीचे कामकाज योग्य प्रकारे चालत नाही, तिच्या कार्यपद्धतींमध्ये नैतिकतेचा अभाव आहे किंवा फसवणुकीबाबत काही शंका आहेत असं वाटत असेल, तर अशा बाबी अधिकृतपणे संचालक मंडळाच्या (Board) बैठकांमध्ये उपस्थित केल्या गेल्या पाहिजेत. अन्यथा गोष्टी अस्पष्ट असल्याने बाजारात अनावश्यक भीती आणि अनिश्चितता निर्माण होते. SEBI ने पुढे असेही निरीक्षण नोंदवलं की, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय किंवा नोंदींशिवाय गंभीर आरोप करणे हे अनुचित आहे.

शेअर्समध्ये अचानक वाढ

अतानू चक्रवर्ती यांनी राजीनामा दिल्यापासून, बँकेच्या शेअर्समध्ये दररोज घसरण दिसून येत होती. सलग चार ट्रेडिंग सत्रांमध्ये, BSE वर बँकेच्या शेअरची किंमत 12 टक्क्यांहून अधिकने कमी झाली. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना अंदाजे 1.5 लाखांचे नुकसान सोसावे लागले. मात्र, मंगळवारच्या ट्रेडिंग सत्राच्या अगदी सुरुवातीलाच, बँकेच्या शेअरमध्ये 3 टक्क्यांची वाढ झाली. सोमवारी 743.75 रुपयांवर बंद झालेला हा शेअर, मंगळवारी सकाळी 767.75 रुपयांवर उघडला. 

देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकेने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कायदेशीर संस्थांची (लॉ फर्म्सची) नियुक्ती केल्यानंतर, बँकेवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा स्थापित झाला आहे. चक्रवर्ती यांचा राजीनामा आणि बँकेची आर्थिक स्थिती यांचा आपापसात काहीही संबंध नाही, असं स्पष्टीकरण बँक आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) या दोघांनीही यापूर्वीच दिले आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असून, या परिस्थितीचा बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

