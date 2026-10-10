/Explained: ट्रेन्स रद्द, 45 मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेटवर बंदी आणि बॉर्डरवर BSF...; CJP आंदोलनाआधी दिल्लीला चारही बाजूने वेढा

'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) आज दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. आम आदमी पार्टी (AAP), डाव्या विचारसरणीचे पक्ष आणि ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष यांनी या निदर्शनांना पाठिंबा दर्शविला आहे. 'एसआयआर' (मतदारांची पद्धतशीर ओळख पटवण्याची प्रणाली) रद्द करणे, मतदारांची नावे वगळल्याच्या कथित प्रकाराबाबत जबाबदारी निश्चित करणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा या मागण्यांसाठी CJP ने हे आंदोलन पुकारले आहे.
सकाळी 10 वाजता जंतर-मंतर येथे जमण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके, त्यांचे सहकारी सौरभ दास व आशुतोष रांका आणि अनेक समर्थक सकाळी 9.30 वाजता विमानतळावर पोहोचतील आणि तिथून जंतर-मंतरकडे जाण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनासाठी परवानगी दिलेली नाही.
अभिजित दीपके यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना जिथे अडवले जाईल तीच जागा त्यांचे 'जंतर-मंतर' बनेल. ते तुरुंगात जाण्यासही तयार आहेत, पण आंदोलन होणारच. 'एक्स' (X) वर केलेल्या पोस्टमध्ये दीपके यांनी लिहिले आहे की, "आयुष्य जगण्याचे केवळ दोनच मार्ग आहेत. एकतर गोष्टी जशा आहेत तशा चालू देणे आणि त्या सहन करत राहणे किंवा त्या बदलण्याची जबाबदारी स्वीकारणे."
CJP आणि विरोधी पक्षांनी नियोजित केलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली असून, 23 हजार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे. जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. कलम 163 चा हवाला देत, लोकांना तिथे जमा न होण्याबाबत लाऊडस्पीकरवरून सतत सूचना दिल्या जात आहेत. निदर्शने सुरू होण्यापूर्वीच जनपथ, कनॉट प्लेस आणि जंतर-मंतर रोडवर बॅरिकेड्सचे तीन ते चार स्तर उभारण्यात आले आहेत.
संसद मार्गाकडे जाणारा रस्ता एका बाजूने पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे आणि त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पादचाऱ्यांना परत पाठवले जात आहे. पोलीस अधिकारी 'बॉडी-वर्न कॅमेरे' सज्ज आहेत. जंतर-मंतर परिसरात केवळ प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली आहे. निदर्शक घटनास्थळी पोहोचल्यास त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) ची वाहने आणि खाजगी बसेस जवळच सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
नवी दिल्ली आणि निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्या विशेष आणि मेल गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दुपारी 2 वाजेपर्यंत 75 गाड्या रद्द करण्यात आल्या. 45 मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. आज मद्याची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दिल्लीत दहा 'डिटेन्शन सेंटर्स' देखील उभारण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, नवी दिल्ली जिल्ह्यातील जंतर-मंतरच्या 4 किलोमीटरच्या परिघात इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.
1) आंदोलनासाठी उशिरा केलेला अर्ज
2) अर्ज 10 दिवस आधी सादर करणे आवश्यक असते
3) अर्ज 7 ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आला होता
4) नवी दिल्लीत कलम 163 लागू आहे
5) नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल
CJP च्या आंदोलनाबाबत दिल्ली पोलिसांनी घेतलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे सामान्य जनतेची होणारी गैरसोय, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही उपस्थित करण्यात आला. केवळ एका शक्यतेच्या आधारे सर्व काही बंद केले जात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आंदोलनासाठी मूळतः 20 जूनची परवानगी मागण्यात आली होती; पोलिसांनी ती दिली असली तरी, केवळ एका दिवसाची मंजुरी मिळालेली असतानाही आंदोलक तिथे 17 दिवस थांबून राहिले. तसेच संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आणि आंदोलकांना तिथे पोहोचण्यापासून रोखताना 200 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली.
1) माशी मारण्यासाठी मोठ्या हातोड्याचा वापर करू नका.
2) नागरिकांना वाहतूक सुविधा वापरण्याचा अधिकार आहे.
3) मेट्रो स्थानके आणि गाड्यांची सेवा थांबवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे.
4) सामान्य जनतेला गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये.
5) आंदोलनांसाठी अधिक मोठ्या जागेचा विचार करा.
दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, नोएडामध्ये धरणे आंदोलने, निदर्शने आणि गर्दी जमण्यासारख्या गोष्टींवर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. गौतम बुद्ध नगरमध्ये 20 ऑक्टोबरपर्यंत कलम 163 लागू करण्यात आले आहे. नवरात्री उत्सव, आगामी परीक्षा आणि शेतकरी संघटनांची संभाव्य आंदोलने लक्षात घेऊन पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र जमण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.