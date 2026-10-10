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Explained: ट्रेन्स रद्द, 45 मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेटवर बंदी आणि बॉर्डरवर BSF...; CJP आंदोलनाआधी दिल्लीला चारही बाजूने वेढा

CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. राजधानीत 20 हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱी तैनात करण्यात आले असून, अनेक मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तसेच काही भागांत इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याबाबत आणि बाजारपेठा बंद ठेवण्याबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

Written ByShivraj Yadav
Published: Oct 10, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 07:34 AM IST
Explained: ट्रेन्स रद्द, 45 मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेटवर बंदी आणि बॉर्डरवर BSF...; CJP आंदोलनाआधी दिल्लीला चारही बाजूने वेढा

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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