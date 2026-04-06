'...तर सासऱ्याकडून पोटगीची रक्कम मागण्याचा महिलेला अधिकार'; हायकोर्ट असं का म्हणालं?

Court Case High Court Decision: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अरिंदम सिन्हा आणि न्यायमूर्ती सत्यवीर सिंग यांच्या खंडपीठाने, पोटगीसंदर्भातील प्रकरणावर पत्नीवर खोटी साक्ष दिल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी कौटुंबिक न्यायालयाने नाकारली होती. या आदेशाला पतीने अपील करुन आव्हान दिलं होतं. मात्र हे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. पत्नीचा सांभाळ करण्याचे पतीचे कर्तव्य कायद्यात आहे. हे कर्तव्य ते पतीच्या मृत्यूनंतरही लागू असते. म्हणूनच विधवेला तिच्या सासरच्यांकडून पोटगी मागण्याची परवानगी आहे, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर खोटी विधाने केली होती हे सिद्ध करण्यासाठी पतीच्या पक्षाकडे ठोस पुराव्याचा अभाव असल्याचे लक्षात घेत, न्यायालयाने अपील दाखल करून घेण्यास कोणतेही ठोस कारण उपलब्ध नसल्याचं म्हटलं आहे. याच कारणाने न्यायालयाने अपील फेटाळलं आहे.
पत्नीवर खोटी साक्ष दिल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी मागणाऱ्या पतीचा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला होता. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पतीच्या अपीलावर या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर पोटगी मागताना तिच्या अर्जात खोटी विधाने केली होती असा आरोप पतीने केला होता.
उच्च न्यायालयासमोर पतीच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना, पत्नीने स्वतःला गृहिणी असल्याचं सांगत स्वत:च्या रोजगाराची माहिती लपवली होती, असं अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयासमोर रेकॉर्डवर ठेवलेल्या कागदपत्रांवरून तिने बँक ऑफ बडोदा आणि एचडीएफसी बँकेत 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मुदत ठेवी ठेवल्याचं सिद्ध झाल्याची माहिती पतीच्या वकिलाने न्यायालया दिली. पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पोटगीच्या कार्यवाहीत एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते आणि त्या प्रतिज्ञापत्रात तिने काही आर्थिक तपशील लपवले होते याकडेही पतीच्या वकिलाने लक्ष वेधलं.
पत्नीने आपली बाजू मांडताना, बँकेतील या मुदत ठेवी तिच्या वडिलांनी तिच्या नावे ठेवल्या होत्या. अपीलाच्या वेळी, मुदत ठेवींमध्ये फक्त अंदाजे 4 लाख रुपये शिल्लक होते, उर्वरित रक्कम पत्नीने काढून घेतली होती असं पतीने कबूल केले.
पतीच्या पोटगी देण्याच्या कर्तव्याबाबतच्या भाष्य करताना न्यायालयाने, "पतीवर आपल्या पत्नीचा सांभाळ करण्याची कायदेशीर जबाबदारी असते, ही बाब कायदेशीर आहे. जिथे पती-पत्नी विभक्त झाले आहेत आणि पत्नीने, फौजदारी कायद्यांतर्गत असो किंवा हिंदू कायद्यातील पोटगीविषयक तरतुदींनुसार, पोटगीची मागणी केली असेल तर अशा स्थितीमध्ये कायदेशीर पद्धतीने पतीने पत्नीचा संभाळ केला पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर पत्नीचा सांभाळ करण्याची ही पतीवरील जबाबदारी त्याच्या मृत्यूनंतरही कायद्यानुसार कायम राहते. याच कारणामुळे विधवेला आपल्या सासऱ्यांकडून (पतीच्या वडिलांकडून) पोटगी मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो," असं निरिक्षण नोंदवलं आहे.
पत्नीच्या कथित नोकरी किंवा रोजगाराच्या प्रश्नावर, न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निष्कर्ष नोंदवला. "अर्जदार-अपीलकर्त्याने असा कोणताही दस्तऐवज सादर केला नाही, ज्यावरून प्रतिवादी-पत्नी नोकरी करत असल्याचे सिद्ध होईल," असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने पुढे, "आपण नोकरी करत नाही असे सांगणाऱ्या पत्नीला, 'आपण नोकरी करत नाही' हे नकारात्मक सत्य सिद्ध करण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. ती नोकरी करत आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खुद्द अर्जदारावरच होती," असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
पत्नीच्या नावावर असलेल्या 'मुदत ठेवी'बाबत न्यायालयाने, "या ठेवी तिच्या वडिलांनी तिच्या नावाने ठेवल्या होत्या. आणि पत्नीचे लग्न झाल्यानंतर, ती विधवा झाली तरच अपवाद म्हणून अन्यथा तिच्या वडिलांवर तिच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी उरत नाही," असं निरिक्षण नोंदवलं आहे. न्यायालयाने पुढे, "प्रतिवादीने या मुदत ठेवी मोडून काढल्या आहेत आणि आता त्यामध्ये केवळ 4 लाख रुपयेच शिल्लक राहिले आहेत, असे खुद्द अर्जदाराचेच म्हणणे आहे. अर्जदार पत्नीला कोणत्याही प्रकारची पोटगी देत नसताना, स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी प्रतिवादीला या पैशांची किती निकड आहे, हेच यावरून स्पष्टपणे दिसून येते," असंही नमूद केलं आहे.
पतीच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने, "प्रतिवादीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर खोटी विधाने केली होती हे सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस पुरावे या युक्तिवादातून समोर येत नाहीत. त्यामुळे, या अपिलाचा स्वीकार करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही ठोस आधार या युक्तिवादातून आम्हाला प्राप्त होत नाही," असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, "माहिती 'दडवून ठेवणे' म्हणजे, 'खोटे विधान करणे' असे म्हणता येणार नाही. किंवा या दोन्ही गोष्टींना एकच मानले जाऊ शकत नाही." या आधारेच न्यायालयाने पतीचं अपील न्यायालयाने मान्य केलं नाही.