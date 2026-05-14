/Explained: भारतीयांनी 1 वर्ष सोने खरेदी थांबवली तर 2027 पर्यंत ज्वेलर्स इंडस्ट्रीवर काय होईल परिणाम? ऐकून बसेल धक्का!

Effect On Gold Jewelers: एक वर्ष सोने खरेदी न झाल्यास ज्वेलरी उद्योगाला हजारो कोटींचा फटका बसू शकतो. हा परिणाम केवळ विक्रेत्यांपुरता मर्यादित न राहता रोजगार, बँकिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि संपूर्ण बाजार व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
Effect On Gold Jewelers: भारतात सोने हा केवळ दागिना नसून गुंतवणूक, परंपरा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचा महत्त्वाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत जर नागरिकांनी पूर्ण एक वर्ष सोने खरेदीच केली नाही, तर त्याचा थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम देशातील संपूर्ण ज्वेलरी उद्योगावर होऊ शकतो. 1 वर्षात आणि 207 पर्यंत काय नेमकं घडू शकतं? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतातील ज्वेलरी उद्योगाची वार्षिक उलाढाल अंदाजे लाखो कोटी रुपयांमध्ये आहे. लग्नसराई, सण-उत्सव आणि गुंतवणूक म्हणून मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी होते. जर एका वर्षासाठी ही मागणी थांबली, तर विक्रेत्यांची विक्री जवळपास 60-70% पर्यंत घटू शकते. यामुळे लहान आणि मध्यम ज्वेलर्सवर सर्वाधिक आर्थिक दबाव येईल.
ज्वेलरी उद्योगाशी केवळ दुकानदारच नाही, तर कारागीर, डिझायनर, पोलिशिंग कामगार, वाहतूक सेवा अशा लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह जोडलेला आहे. मागणी कमी झाल्यास उत्पादन थांबेल आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण होऊ शकते.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या आयातदार देशांपैकी एक आहे. सोने खरेदी बंद झाल्यास आयात कमी होईल, ज्यामुळे सरकारच्या महसुलात घट होऊ शकते. त्याचबरोबर दागिन्यांच्या निर्यातीवरही परिणाम होऊन परकीय चलन मिळवण्यात अडचणी निर्माण होतील.
अनेक ज्वेलर्स बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन व्यवसाय चालवतात. विक्री थांबल्यास त्यांना कर्जाची परतफेड करणे कठीण जाईल. यामुळे एनपीए वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल आणि बँकिंग क्षेत्रावरही ताण येईल.
ग्रामीण भागात सोने हे सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन मानले जाते. शेतकरी उत्पन्नातून सोने खरेदी करतात. ही साखळी तुटल्यास ग्रामीण बाजारपेठेतील आर्थिक व्यवहार कमी होतील, ज्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल.
मागणी अचानक कमी झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो. परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून गुंतवणूकदार पुन्हा सोन्याकडे वळू शकतात, त्यामुळे किमतीत चढ-उतार वाढतील. ही अस्थिरता बाजारासाठी धोकादायक ठरू शकते.
जर लोकांनी सोने खरेदी टाळली, तर ते म्युच्युअल फंड, शेअर्स, रिअल इस्टेट किंवा डिजिटल गोल्डसारख्या पर्यायांकडे वळू शकतात. यामुळे पारंपरिक ज्वेलरी व्यवसायावर दीर्घकालीन परिणाम होईल आणि उद्योगाला नव्या धोरणांची गरज भासेल.
भारताने जर एक वर्षभर सोने खरेदीच थांबवली, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी चर्चा सोशल मीडियावर जोरात सुरू आहे. एका व्हायरल पोस्टमध्ये AI ला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नानंतर या विषयावर मोठी चर्चा रंगली. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करतो आणि त्यासाठी अब्जावधी डॉलर परदेशात जातात. त्यामुळे डॉलरचा तुटवडा, रुपयावर दबाव आणि व्यापार तूट वाढण्याची समस्या निर्माण होते. तज्ज्ञांच्या मते, जर सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली तर भारताला 20 ते 36 अब्ज डॉलरपर्यंत परकीय चलनाची बचत होऊ शकते.
हा विषय केवळ अर्थकारणापुरता मर्यादित नाही. भारतात सोने हे परंपरा, विवाह, गुंतवणूक आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे अचानक सोने खरेदी थांबवणे वास्तवात शक्य नसल्याचेही मत व्यक्त होत आहे. दागिने उद्योग, सुवर्ण व्यवसाय आणि लाखो रोजगार यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. काही तज्ज्ञांनी मात्र लोकांनी फिजिकल सोन्याऐवजी Gold ETF किंवा SIP सारख्या आर्थिक पर्यायांकडे वळावे, असा सल्ला दिला आहे. यामुळे पैसा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत राहू शकतो आणि डॉलरची बचतही होऊ शकते.