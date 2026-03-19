Explained: घरापर्यंत PNG पोहोचणं किती खर्चिक? तरी तुम्हाला स्वस्तात कसा मिळतो गॅस? जाणून घ्या!

PNG Price: युद्धामुळे एलपीजीची टंचाई असल्याने सरकार PNG वर भर देत आहे. इराण-इस्त्राईल युद्धामुळे भारतात एलपीजी पुरवठा प्रभावित झालाय. यामुळे सरकार मोठ्या शहरांतील व्यावसायिक ग्राहकांना पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कडे वळण्याचे आवाहन करत आहे. पाइपलाइन मंजुरीसाठी प्रलंबित अर्ज 24 तासांत मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कंपन्या ज्या वेगाने पाइपलाइन टाकत आहेत, त्यामुळे घरगुती वापरासाठी पीएनजी सहज उपलब्ध होईल. हे बदल एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यातून मुक्ती देणार आहे.
एलपीजी म्हणजे द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस, जी सिलिंडरमध्ये येते आणि प्रोपेन-ब्युटेनचा बनलेली असते. तर पीएनजी ही पाइपलाइनद्वारे घरापर्यंत येणारी नैसर्गिक गॅस आहे, ज्यात मुख्यतः मीथेन असते. एलपीजी जड असते, सिलिंडर संपल्याची काळजी असते आणि आग लागण्याचा धोका जास्त. पीएनजी हलकी, सुरक्षित आणि गळती झाल्यास हवेत लगेच विरघळते. सिलिंडर बदलण्याची झंझट नाही, ही मुख्य सोय!
भारत आपल्या 60% एलपीजी गरजा आयात करतो, पण पीएनजीसाठी देशात पुरेसा साठा आहे. जमीन आणि समुद्रातील गॅस भांडारातून ONGC व रिलायन्ससारख्या कंपन्या उत्पादन करतात. उरलेली गरज एलएनजी आयात करून पूर्ण होते. सरकार सांगते की घरगुती वापरासाठी पीएनजी आणि एलपीजी दोन्ही पुरेसे आहेत. युद्धातही पुरवठा सुरळीत राहील, ही मोठी ग्वारंटी!
पीएनजी एलपीजीपेक्षा जास्त सुरक्षित, सोयीस्कर आणि पर्यावरणपूरक आहे. पाइपलाइनद्वारे सतत पुरवठा होतो, मीटरप्रमाणे बिल येते. गळती झाल्यास धोका कमी असतो. यात काळाबाजार होत नाही. प्रदूषण कमी होते आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होते. त्यामुळे सरकार सर्वांना पीएनजी घेण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.
सिलिंडर संपल्याची चिंता नसते. बुकिंग करावी लागत नाही. मीटरप्रमाणे फक्त वापरलेल्या गॅसचे पैसे द्यावे लागतात. सुरक्षितता जास्त असते. कारण गॅस हवेत लगेच मिसळते. प्रदूषण कमी असल्याने आरोग्य चांगले राहते. रोजच्याच्याच खर्चात नियंत्रण येते. एकदा कनेक्शन घेतले की वर्षानुवर्षे आरामात वापरता येते.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार स्टील पाइपलाइनची किंमत सुमारे 1 कोटी रुपये प्रति किलोमीटर आहे. तर एमडीपीई (प्लास्टिक) पाइपलाइन फक्त 15 लाख रुपये प्रति किलोमीटर स्टील महाग पण मजबूत, प्लास्टिक स्वस्त आणि सोपे. गॅस वितरण कंपन्या हे काम करतात. स्थान, क्षमता आणि प्रकल्प आकारानुसार खर्च बदलतो.
दिल्लीतील इंद्रप्रस्थ गॅस कंपनीनुसार नवीन घरगुती कनेक्शनसाठी 5000 ते 7000 रुपये खर्च येतो. हा सिक्युरिटी डिपॉजिट आहे, नंतर परत मिळू शकतो. त्यात इंस्टॉलेशन आणि उपकरणे समाविष्ट. एकदम पैसे देणे अवघड असल्यास ईएमआय पर्याय आहे – दर दोन महिन्याला 100 ते 500 रुपये. किंवा कमी डिपॉजिट देऊन रोज 1 रुपये + जीएसटी चार्ज देऊनही कनेक्शन घेता येते.
पीएनजी घेतल्याने सिलिंडरचा त्रास, वारंवार बुकिंग आणि काळाबाजारी संपते. खर्च नियंत्रित राहतो, सुरक्षितता वाढते आणि पर्यावरणाला फायदा. सरकारही याला प्रोत्साहन देत असल्याने भविष्यात शहरांमध्ये पीएनजी सहज उपलब्ध होईल. आता घरगुती वापरकर्त्यांनी या सोयीचा लाभ घ्यावा. एकदा गुंतवणूक केली की दीर्घकाळ आराम आणि बचत!