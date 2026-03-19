Explained: घरापर्यंत PNG पोहोचणं किती खर्चिक? तरी तुम्हाला स्वस्तात कसा मिळतो गॅस? जाणून घ्या!

PNG Price: एलपीजी म्हणजे द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस, जी सिलिंडरमध्ये येते आणि प्रोपेन-ब्युटेनचा बनलेली असते. तर पीएनजी ही पाइपलाइनद्वारे घरापर्यंत येणारी नैसर्गिक गॅस आहे, ज्यात मुख्यतः मीथेन असते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 19, 2026, 05:07 PM IST
पीएनजी किंमत

PNG Price: युद्धामुळे एलपीजीची टंचाई असल्याने सरकार PNG वर भर देत आहे. इराण-इस्त्राईल युद्धामुळे भारतात एलपीजी पुरवठा प्रभावित झालाय. यामुळे सरकार मोठ्या शहरांतील व्यावसायिक ग्राहकांना पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कडे वळण्याचे आवाहन करत आहे. पाइपलाइन मंजुरीसाठी प्रलंबित अर्ज 24 तासांत मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कंपन्या ज्या वेगाने पाइपलाइन टाकत आहेत, त्यामुळे घरगुती वापरासाठी पीएनजी सहज उपलब्ध होईल. हे बदल एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यातून मुक्ती देणार आहे.

एलपीजी आणि पीएनजी यात काय फरक?

एलपीजी म्हणजे द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस, जी सिलिंडरमध्ये येते आणि प्रोपेन-ब्युटेनचा बनलेली असते. तर पीएनजी ही पाइपलाइनद्वारे घरापर्यंत येणारी नैसर्गिक गॅस आहे, ज्यात मुख्यतः मीथेन असते. एलपीजी जड असते, सिलिंडर संपल्याची काळजी असते आणि आग लागण्याचा धोका जास्त. पीएनजी हलकी, सुरक्षित आणि गळती झाल्यास हवेत लगेच विरघळते. सिलिंडर बदलण्याची झंझट नाही, ही मुख्य सोय!

भारतात पीएनजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध

भारत आपल्या 60% एलपीजी गरजा आयात करतो, पण पीएनजीसाठी देशात पुरेसा साठा आहे. जमीन आणि समुद्रातील गॅस भांडारातून ONGC व रिलायन्ससारख्या कंपन्या उत्पादन करतात. उरलेली गरज एलएनजी आयात करून पूर्ण होते. सरकार सांगते की घरगुती वापरासाठी पीएनजी आणि एलपीजी दोन्ही पुरेसे आहेत. युद्धातही पुरवठा सुरळीत राहील, ही मोठी ग्वारंटी!

EPFO 3.0 Big Update: पेंशनपासून क्लेमपर्यंत सर्वकाही सुपरफास्ट ; 3 दिवसात पैसे अकाऊटमध्ये अन् 5 लाखपर्यंत ऑटो सेटलमेंट!

सरकार का देतय पीएनजीला प्रोत्साहन?

पीएनजी एलपीजीपेक्षा जास्त सुरक्षित, सोयीस्कर आणि पर्यावरणपूरक आहे. पाइपलाइनद्वारे सतत पुरवठा होतो, मीटरप्रमाणे बिल येते. गळती झाल्यास धोका कमी असतो. यात काळाबाजार होत नाही. प्रदूषण कमी होते आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होते. त्यामुळे सरकार सर्वांना पीएनजी घेण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.

घरगुती वापरकर्त्यांसाठी पीएनजीचे फायदे

सिलिंडर संपल्याची चिंता नसते. बुकिंग करावी लागत नाही. मीटरप्रमाणे फक्त वापरलेल्या गॅसचे पैसे द्यावे लागतात. सुरक्षितता जास्त असते. कारण गॅस हवेत लगेच मिसळते. प्रदूषण कमी असल्याने आरोग्य चांगले राहते. रोजच्याच्याच खर्चात नियंत्रण येते. एकदा कनेक्शन घेतले की वर्षानुवर्षे आरामात वापरता येते.

Private Employee Pension: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, किती मिळेल पैसा; सरकारी योजना नेमकी काय?

पीएनजी पाइपलाइन टाकण्याचा खर्च?

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार स्टील पाइपलाइनची किंमत सुमारे 1 कोटी रुपये प्रति किलोमीटर आहे. तर एमडीपीई (प्लास्टिक) पाइपलाइन फक्त 15 लाख रुपये प्रति किलोमीटर स्टील महाग पण मजबूत, प्लास्टिक स्वस्त आणि सोपे. गॅस वितरण कंपन्या हे काम करतात. स्थान, क्षमता आणि प्रकल्प आकारानुसार खर्च बदलतो.

घरासाठी पीएनजी कनेक्शन घेण्याचा खर्च

दिल्लीतील इंद्रप्रस्थ गॅस कंपनीनुसार नवीन घरगुती कनेक्शनसाठी 5000 ते 7000 रुपये खर्च येतो. हा सिक्युरिटी डिपॉजिट आहे, नंतर परत मिळू शकतो. त्यात इंस्टॉलेशन आणि उपकरणे समाविष्ट. एकदम पैसे देणे अवघड असल्यास ईएमआय पर्याय आहे – दर दोन महिन्याला 100 ते 500 रुपये. किंवा कमी डिपॉजिट देऊन रोज 1 रुपये + जीएसटी चार्ज देऊनही कनेक्शन घेता येते.

एकूणच पीएनजी घेणे फायदेशीर का?

पीएनजी घेतल्याने सिलिंडरचा त्रास, वारंवार बुकिंग आणि काळाबाजारी संपते. खर्च नियंत्रित राहतो, सुरक्षितता वाढते आणि पर्यावरणाला फायदा. सरकारही याला प्रोत्साहन देत असल्याने भविष्यात शहरांमध्ये पीएनजी सहज उपलब्ध होईल. आता घरगुती वापरकर्त्यांनी या सोयीचा लाभ घ्यावा. एकदा गुंतवणूक केली की दीर्घकाळ आराम आणि बचत!

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

जागतिक दर्जाची स्पोर्ट्स अकॅडमी 10 एप्रिलपासून कुठे सुरु हो...

स्पोर्ट्स