/Explained: 2027 पर्यंत सोनं-चांदी किती महाग होणार? पुढील 5 वर्षांचा अंदाज आणि आता खरेदी वेळ योग्य की अयोग्य हे समजून घ्या!

How expensive will gold and silver get by 2027: 10 ऑगस्ट 2026 रोजी उपलब्ध बाजार आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे ₹1,52,160 प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदीचा दर ₹2,32,660 प्रति किलो होता. म्हणजेच दोन्ही मौल्यवान धातू आधीच विक्रमी पातळीच्या आसपास आहेत. मात्र तेजीची ही कहाणी इथेच थांबेल असं दिसत नाही. केंद्रीय बँकांकडून सोन्याची खरेदी, अमेरिकेतील व्याजदर, डॉलरची दिशा, भू-राजकीय तणाव आणि चांदीची वाढती औद्योगिक मागणी यामुळे 2027 पर्यंत पुन्हा मोठी तेजी येण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, एवढ्या मोठ्या वाढीनंतर नफावसुली आणि अचानक घसरणीचा धोका देखील कायम आहे.
2026 मध्ये सोन्याने मोठी तेजी दाखवल्यानंतर आता 2027 मध्येही नवा विक्रम होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र याचं उत्तर सरळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असं देता येणार नाही. World Gold Councilच्या 2026 मधील आढाव्यानुसार, यंदा सोन्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार पाहायला मिळाले. वर्षाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव 5,500 डॉलर प्रति औंसच्या वर गेला होता, तर जूनच्या अखेरीस तो 4,000 डॉलरच्या खालीही आला. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सोन्याच्या किमतीवर भू-राजकीय परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांची बाजारातील भावना यांचा मोठा परिणाम होतो.
दुसरीकडे, J.P. Morganच्या संशोधनानुसार सोन्याबाबत दीर्घकालीन दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार 2026च्या शेवटच्या तिमाहीत सोन्याचा भाव सुमारे 6,000 डॉलर प्रति औंस, तर 2027च्या अखेरीस तो 6,300 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास पोहोचू शकतो. 2027 साठी सरासरी अंदाज सुमारे 6,263 डॉलर प्रति औंस आहे. मात्र हा भारतीय बाजारातील भविष्यातील निश्चित दर नाही. कारण देशांतर्गत सोन्याची किंमत ठरवताना डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थितीही महत्त्वाची असते.
सोन्याच्या किमतीवर सध्या प्रामुख्याने चार घटकांचा प्रभाव आहे.
चांदीची मागणी केवळ गुंतवणुकीपुरती मर्यादित नाही. सौरऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. यामुळे भविष्यात औद्योगिक मागणी वाढली तर चांदीच्या किमतीला अतिरिक्त आधार मिळू शकतो. J.P. Morganच्या अंदाजानुसार 2026 मध्ये चांदीचा सरासरी भाव सुमारे 81 डॉलर प्रति औंस, तर 2027 मध्ये तो 85.5 डॉलर प्रति औंस राहू शकतो. मात्र चांदीमध्ये जोखीमही जास्त आहे. तिची किंमत मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यास उद्योगांमध्ये चांदीचा वापर कमी करण्याचे किंवा पर्यायी धातूंचा वापर करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे चांदीमध्ये तेजीची क्षमता मोठी असली तरी तिच्यातील चढ-उतार सोन्यापेक्षा अधिक तीव्र असू शकतात.
आगामी काळातील परिस्थिती तीन वेगवेगळ्या शक्यतांमध्ये समजून घेता येईल.
म्हणून 2027 मध्ये केवळ मंदी हा धोका नसेल. सध्या बाजारात असलेल्या मोठ्या तेजीच्या अपेक्षा जर आधीच किमतीत समाविष्ट झाल्या असतील, तर नफावसुलीमुळेही घसरण होऊ शकते.
एक वर्षाचा अंदाज आणि पाच वर्षांचा दृष्टिकोन यात मोठा फरक असतो. World Gold Councilच्या 2026 Central Banks Gold Reserves Surveyनुसार, अनेक केंद्रीय बँकांना पुढील पाच वर्षांत त्यांच्या एकूण साठ्यात सोन्याचा वाटा वाढेल अशी अपेक्षा आहे. भू-राजकीय अनिश्चितता, परकीय चलनाच्या साठ्याचं विविधीकरण आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न यामुळे सोन्याला दीर्घकाळ मागणीचा आधार मिळू शकतो. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत सोन्याची दिशा केवळ अमेरिकेच्या व्याजदरांवर अवलंबून राहणार नाही. केंद्रीय बँकांची खरेदी सुरू राहिली, जागतिक कर्जाचा भार वाढला आणि भू-राजकीय संघर्ष कायम राहिले, तर सोन्याच्या मागणीला मजबूत आधार मिळत राहू शकतो.
चांदीच्या बाबतीत औद्योगिक मागणी हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि इतर तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा विस्तार झाला तर चांदीची मागणी वाढू शकते. यासोबतच पुरवठ्याचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. चांदी अनेकदा इतर धातूंच्या खाणकामातून उपउत्पादन म्हणून मिळते. त्यामुळे चांदीचा भाव वाढला तरी तिचा पुरवठा त्याच वेगाने वाढेलच असं नाही. यामुळे दीर्घकाळात चांदीमध्ये मोठी तेजीची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र या तेजीचा प्रवास सोन्याच्या तुलनेत अधिक अस्थिर असण्याची शक्यता आहे.
तेजीच्या काळात गुंतवणूकदारांकडून एक सामान्य चूक होते. भाव सतत वाढताना दिसला की लगेच मोठी रक्कम गुंतवण्याची घाई केली जाते. मात्र 2026 मध्ये सोन्याने विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर मोठी घसरणही दाखवली आहे. त्यामुळे सध्याच्या उच्च पातळीवर संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी गुंतवण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्याचा पर्याय अधिक व्यावहारिक ठरू शकतो.
उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराने पाच वर्षांसाठी ठराविक रक्कम बाजूला ठेवली असेल, तर ती एकाच वेळी गुंतवण्याऐवजी वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये गुंतवल्यास बाजारात अचानक घसरण झाल्यास सरासरी खरेदी किंमत कमी करण्याची संधी मिळू शकते.
(डिस्क्लेमर: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांचा आणि जोखीम क्षमतेचा विचार करून पात्र आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)