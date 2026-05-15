/Explained : पेट्रोल कारला CNG किट बसवण्यासाठी किती खर्च येतो? या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि नियम जाणून घ्या अन्यथा भरावा लागेल मोठा दंड

CNG Kit Installation : गेल्या काही वर्षांपासून पेट्रोल - डिझेलचा दर झपाट्याने वाढत आहे. अशात तुम्ही पण पेट्रोल कारला CNG किट बसवण्याचा विचार करत असाल तर खर्चापासून नियमांपर्यंत सर्व माहिती एका क्लिकवर जाणून घ्या.
CNG Kit Installation : गेल्या वर्षांमध्ये भारतात महागाईचा भडका उडाला आहे. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा सध्या सीएनजी कार जनतेला परवडतेय. भारतीय बाजारात अनेक कंपन्यांचा सीएनजी कार उलब्धत आहेत. पण तुम्ही पेट्रोल कार घेतली असेल आणि तुम्ही पेट्रोल कारला CNG किट बसवण्याचा विचार करत असाल तर त्यासंदर्भात सगळी माहिती जाणून घ्या. महत्त्वाचे म्हणजे डिझेल कारला CNG किट लावता येत नाही. सीएनजी कार ही इंधनाच्या दृष्ट्या स्वस्त तर आहेच. शिवाय पर्यावरणासाठीही हेताची आहे. पेट्रोल कारला CNG किट लावण्यासाठी काही नियम आहेत. त्याचे पालन न केल्यास मोठा दंड तुम्हाला भरावा लागेल.
जर तुम्ही तुमच्या पेट्रोल कारमध्ये सीएनजी किट बसवण्याचा विचार करत असाल, तर तुमची कार त्यासाठी योग्य आहे की नाही हे पहिले जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. अजून एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची म्हणजे तुम्ही हे किट केवळ एका प्रतिष्ठित आणि अधिकृत डीलरकडूनच बसवून घ्यावी. तंत्रज्ञ सिलेंडर, प्लंबिंग आणि इतर भाग योग्यरित्या बसवणे अतिशय गरजेचे आहे. चुकीच्या ठिकाणी ते बसवल्यास गॅस गळती किंवा इंजिनचे नुकसान होण्याची मोठी भोती असते.
इन्स्टॉलेशनच्या वेळी, गाडीच्या मागच्या बाजूला एक सीएनजी सिलेंडर लावला जातो. त्यानंतर पाईपद्वारे इंजिनपर्यंत गॅस पोहोचवणे यासाठी सोय केली जाते. मग कारमध्ये इंजिनजवळ एक रेग्युलेटर आणि इंजेक्टर्स बसवण्यात येतं. यातून गॅसचा योग्य प्रमाणात पुरवठा सुनिश्चित करण्यात येतो. पुढे संपूर्ण सिस्टीममध्ये गळती किंवा दोष तर नाही याची योग्य तपासणी केली जाते. या सिलेंडरवर एक प्लेट असते, ज्यावर नंबर असतो. ती प्लेटची एक नियमित तारीख ठरवली असते. त्या तारखेपर्यंत सिंलेडर अवैध मानला जातो. ही तारीख गेल्यावर सीएनजी स्टेशनवर गॅस भरला जात नाही. त्यानंतर सिलेंडरची पुन्हा तपासणी करुन नवीन प्लेट देण्यात येते. मगच सीएनजी स्टेशनवर गॅस भरला जातो.
अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारी नियमांनुसार, केवळ 3.5 टनांपेक्षा कमी वजनाच्या वाहनांमध्येच सीएनजी किट बसवली जाऊ शकते. तर लहान हॅचबॅक, सेडान आणि अनेक एसयूव्ही गाड्या साधारणपणे सीएनजी किटसाठी सरकारी नियमनुसार योग्य मानली जाते. पण खूप जुन्या गाड्यांमध्ये किंवा ज्यांच्या इंजिनमध्ये बिघाड आहे अशा गाड्यांमध्ये सीएनजी बसवणे धोकादायक मानले जाते. त्यामुळे, किट बसवण्यापूर्वी गाडीची स्थिती आणि इंजिनची तपासणी करून घेणे अतिशय महत्त्वाचे असते.
सीएनजी किट बसवल्यानंतर सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे तुमच्या वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) अद्ययावत करुन घेणे. हे करण्यासाठी, तुम्हाला आरटीओ कार्यालयात जाऊन इंधनाचा प्रकार पेट्रोलवरून सीएनजीमध्ये बदलावा लागतो हे बंधनकारक असतो. या अद्ययावत आरसीशिवाय वाहन चालवणे नियमानुसार बेकायदेशीर मानला जातो. केवळ आरटीओने मान्यता दिलेल्या सीएनजी किटचाच वापर तुम्ही करु शकता.
एवढंच नाहीतर तुम्हाला या सगळ्याची माहिती विमा कंपनीला देणे बंधनकारक असतं. जर तुमच्या गाडीत सीएनजी किट बसवली आहे आणि तुम्ही त्याचा उल्लेख तुमच्या विम्यात केला नाही तर अपघात झाल्यास तुमचा दावा नाकारला जाऊ शकतो किंवा कमी केला जाऊ शकतो. जर तुमच्या आरसी (RC) आणि विमा या दोन्हींमध्ये सीएनजीचा उल्लेख नसेल, तर तुम्हाला दंड होऊ शकतो. भारतात सीएनजी किट बसवण्याचा एकूण खर्च साधारणपणे ₹35,000 ते ₹80,000 पर्यंत येतो.
सीएनजी वापरण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमच्या मोठा खर्च कमी होतो. पेट्रोल प्रमाणे सीएनजीचेही दर वाढत आहे. पण पेट्रोलच्या तुलनेत सीएनजी खूपच स्वस्त आहे. त्यामुळे गाडी चालवण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. अनेक लोकांच्या मते, सीएनजी गाडीला प्रति किलोमीटर सुमारे 2 ते 3 रुपये खर्च येतो, जो पेट्रोलपेक्षा खूपच कमी आहे. शिवाय, सीएनजीमुळे प्रदूषणही कमी होते, ज्यामुळे तो पर्यावरणासाठी एक उत्तम पर्याय मानला गेला आहे.
पण जसा एखाद्या गोष्टीचा फायदा होतो, तसा काही तोटे पण असतात. तर सीएनजी सिलेंडर बसवल्यामुळे गाडीची बूट स्पेस, म्हणजेच सामान ठेवण्याची जागा कमी होते. तसंच, काही गाड्यांचा पिकअप आणि परफॉर्मन्स किंचित कमी होतो असं समोर आलं आहे. जर किट योग्यरित्या बसवले नाही, तर इंजिन आणि ईसीयू (ECU) संबंधित समस्या होण्याची शक्यता असते. तसंच, जर आफ्टरमार्केट सीएनजी किट बसवले असेल, तर अनेक कंपन्या गाडीची वॉरंटी रद्द करतात. यामुळेच लोक नवीन गाड्यांसाठी फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी मॉडेल्स खरेदी करणे अधिक सुरक्षित मानलं जातं.
भारतात सध्या मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, ह्युंदाई आणि टोयोटा यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या अनेक लोकप्रिय CNG कार बाजारात उपलब्ध आहे. मारुती वॅगनआर, सेलेरियो, स्विफ्ट, डिझायर, टाटा पंच, नेक्सॉन आणि ह्युंदाई एक्स्टर या प्रमुख कार मार्केटमध्ये आहेत. कंपनीनुसार या कारचे उत्तम मायलेज (30-35 किमी/किलो पेक्षा जास्त) आणि फॅक्टरी-फिटेड CNG पर्यायांसह येतात. या गाड्या सामान्यतः 5.5 लाख ते 14 लाख रुपयांच्या दरम्यान उपलब्ध आहेत.